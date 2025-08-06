«Давай выбирать — красивая или умная»: Павел Прилучный и Лиза Моряк в официальном трейлере «Жизни по вызову. Фильма»

анонс

В программе — бесплатные показы, мобильный кинотеатр и аукцион реквизита

В конце августа в столице пройдет Московская международная неделя кино

8 августа

Во вселенной «Универа» появится новый сериал «Кузя. Путь к успеху» с Виталием Гогунским

Проект расскажет, как главный герой из обычного студента превратился в миллиардера