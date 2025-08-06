Кино-Театр.Ру
«Давай выбирать — красивая или умная»: Павел Прилучный и Лиза Моряк в официальном трейлере «Жизни по вызову. Фильма»

6 августа
2025 год

6 августа 2025
Опубликованы официальный трейлер и постер драмы «Жизнь по вызову. Фильм» с Павлом Прилучным и Лизой Моряк, онлайн-премьера которой состоится 23 августа эксклюзивно на платформе KION.

«Давай выбирать — красивая или умная»: Павел Прилучный и Лиза Моряк в официальном трейлере «Жизни по вызову. Фильма»
В полнометажной ленте студии KIONFILM и «Кинокомпании братьев Андреасян» также сыграли Алексей Гришин, Анна Азарова, Анна Глаубэ, Павел Левкин, Яна Аносова и Никита Плащевский. Сценарий написали авторы всех сезонов «Жизни по вызову» Алексей Гравицкий и Анна Кулаева.

Зрителям вновь поведают об Александре Шмидте — сером кардинале элитной индустрии знакомств. Но просто больших денег ему уже недостаточно: он хочет диктовать свои правила игры. Его амбиции привлекают опасных людей: на него начинает охоту международный картель. Впервые Шмидт сталкивается с угрозой такого масштаба — теперь на кону не только его бизнес, но и жизнь.

«В фильме Анастасия Сергеевна берет на себя функцию раннего Шмидта: она одна из единственных, кто борется за справедливость и жизнь своих девочек. Это ставит ее на высокий уровень человечности по сравнению с нынешним Шмидтом. Настя взрослеет и понимает, что все вокруг очень хрупко. Но при этом осознает, что нужно как-то жить и развивать бизнес, оставаясь живым человеком. Вообще в фильме все героини встают перед сложным выбором, а перед каким — скоро увидите, не хочу спойлерить», — говорит Лиза Моряк.

Лента дополняет вселенную «Жизни по вызову», но построена как отдельная история и снята без обязательной привязки к сериалу. Это самостоятельная драма с новой интригой, другим уровнем угроз и более жесткой драматургией. На этот раз враги Шмидта — не конкуренты на рынке и не мстительные бывшие. Неоднозначный персонаж Павла Прилучного сталкивается с международной преступной схемой и оказывается в центре игры, к которой он никогда раньше не имел отношения. Он отказывается участвовать, и с этого момента теряет контроль. Все, на чем Шмидт строил свою жизнь, начинает рассыпаться: партнеры, связи, влияние. Чтобы выжить, главный герой обращается за помощью к новым покровителям, но быстро понимает: никто не помогает просто так.

По словам Павла Прилучного, «главный вызов в полнометражном формате — удержать динамику и глубину истории, которую мы раскрывали в сериале, но при этом уместить все в два часа. В фильме больше масштаба, выше ставки, и зритель должен сразу погрузиться в мир Шмидта, даже если не видел сериал. Шмидт изменился — он уже не тот циничный "решала", каким был в начале сериала. В фильме он сталкивается с ситуациями, где одних связей и денег недостаточно. Я хотел показать, что даже такой герой, привыкший все контролировать, может оказаться в положении, когда приходится выбирать между выгодой и чем-то более важным. Мы сознательно избегали отсылок к сериалу, чтобы фильм был самостоятельной историей. Шмидт раскрывается через действия, диалоги, его реакцию на события — так новая аудитория поймет его характер без предыстории».
№ 4
Флорина   8.08.2025 - 14:37
... Кологривый, Копейкин и Харитонов мелькают в каждом втором сериале. Борисов особняком стоит. А Петрова кажется меньше снимать стали, волна схлынула. читать далее>>
№ 3
nord   7.08.2025 - 15:53
У нас актёров нет,кроме Прилучного и Петрова. читать далее>>
№ 2
nord   7.08.2025 - 15:51
Где Андреасян,там и Моряк. Удачно вышла замуж. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   6.08.2025 - 21:39
Какой-то Прилучный замученный и помятый, как для такой шишки как А.Шмидт. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Хоккей, обезьяна Чи-Чи-Чи и эко-отель в Дагестане: главные трейлеры за неделю
У «МТС» появилась собственная студия производства фильмов и сериалов KIONFILM
Третий сезон «Жизни по вызову», «Первый номер» и «Амура»: KION назвал лидеров просмотров 2024 года
Павел Прилучный и Лиза Моряк вернулись к «Жизни по вызову»
«Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным продолжится 1 сентября
KION
персоны
Анна АзароваГевонд АндреасянСарик АндреасянЯна АносоваАнна ГлаубэАлексей ГравицкийАлексей ГришинАнна КулаеваПавел ЛёвкинЕлизавета МорякНикита ПлащевскийПавел Прилучный
фильмы
Жизнь по вызовуЖизнь по вызову. Фильм

«Давай выбирать — красивая или умная»: Павел Прилучный и Лиза Моряк в официальном трейлере «Жизни по вызову. Фильма» фотографии
«Давай выбирать — красивая или умная»: Павел Прилучный и Лиза Моряк в официальном трейлере «Жизни по вызову. Фильма» фотографии
«Давай выбирать — красивая или умная»: Павел Прилучный и Лиза Моряк в официальном трейлере «Жизни по вызову. Фильма» фотографии
«Давай выбирать — красивая или умная»: Павел Прилучный и Лиза Моряк в официальном трейлере «Жизни по вызову. Фильма» фотографии
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен