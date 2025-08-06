«Давай выбирать — красивая или умная»: Павел Прилучный и Лиза Моряк в официальном трейлере «Жизни по вызову. Фильма»

Зрителям вновь поведают об Александре Шмидте — сером кардинале элитной индустрии знакомств. Но просто больших денег ему уже недостаточно: он хочет диктовать свои правила игры. Его амбиции привлекают опасных людей: на него начинает охоту международный картель. Впервые Шмидт сталкивается с угрозой такого масштаба — теперь на кону не только его бизнес, но и жизнь.
«В фильме Анастасия Сергеевна берет на себя функцию раннего Шмидта: она одна из единственных, кто борется за справедливость и жизнь своих девочек. Это ставит ее на высокий уровень человечности по сравнению с нынешним Шмидтом. Настя взрослеет и понимает, что все вокруг очень хрупко. Но при этом осознает, что нужно как-то жить и развивать бизнес, оставаясь живым человеком. Вообще в фильме все героини встают перед сложным выбором, а перед каким — скоро увидите, не хочу спойлерить», — говорит Лиза Моряк.
Лента дополняет вселенную «Жизни по вызову», но построена как отдельная история и снята без обязательной привязки к сериалу. Это самостоятельная драма с новой интригой, другим уровнем угроз и более жесткой драматургией. На этот раз враги Шмидта — не конкуренты на рынке и не мстительные бывшие. Неоднозначный персонаж Павла Прилучного сталкивается с международной преступной схемой и оказывается в центре игры, к которой он никогда раньше не имел отношения. Он отказывается участвовать, и с этого момента теряет контроль. Все, на чем Шмидт строил свою жизнь, начинает рассыпаться: партнеры, связи, влияние. Чтобы выжить, главный герой обращается за помощью к новым покровителям, но быстро понимает: никто не помогает просто так.
«Жизнь по вызову. Фильм»
По словам Павла Прилучного, «главный вызов в полнометражном формате — удержать динамику и глубину истории, которую мы раскрывали в сериале, но при этом уместить все в два часа. В фильме больше масштаба, выше ставки, и зритель должен сразу погрузиться в мир Шмидта, даже если не видел сериал. Шмидт изменился — он уже не тот циничный "решала", каким был в начале сериала. В фильме он сталкивается с ситуациями, где одних связей и денег недостаточно. Я хотел показать, что даже такой герой, привыкший все контролировать, может оказаться в положении, когда приходится выбирать между выгодой и чем-то более важным. Мы сознательно избегали отсылок к сериалу, чтобы фильм был самостоятельной историей. Шмидт раскрывается через действия, диалоги, его реакцию на события — так новая аудитория поймет его характер без предыстории».
