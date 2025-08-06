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Джеймсу Стюарту посвятят биографическую картину

6 августа
2025 год

Новости кино >>
6 августа 2025
Про выдающегося голливудского актера Джеймса Стюарта снимут биографическую картину «Джимми», уверяет Variety.

Джеймсу Стюарту посвятят биографическую картину
фото: ew.com

Звезду хичкоковских шедевров «Веревка», «Окно во двор» и «Головокружение» сыграет новозеландец Кей Джей Апа. Компанию ему составят Джейсон Александер в роли Луиса Б. Майера, Макс Каселла в образе Фрэнка Капры, Сара Дрю в качестве Хедды Хоппер, Джулиан Уоркс в роли второго лейтенанта Мартинеса и Джен Лиллей, которая назначена женой Стюарта Глорией.

Зрителям расскажут о голливудском восхождении уроженца Пенсильвании Джеймса Стюарта, включая получение премии «Оскар» за работу в «Филадельфийской истории», о его военной службе летчиком в начале Второй мировой и о съемках по возвращении домой в классической рождественской ленте «Эта замечательная жизнь».

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Режиссерское кресло фильма займет Аарон Бернс. Исполнительным продюсером выступит Келли Стюарт-Харкорт, родная дочь Стюарта. Съемки запланированы на осень, а пройдут они в Ирландии. Премьера намечена на ноябрь 2026 года.
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