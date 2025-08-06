Джеймсу Стюарту посвятят биографическую картину

Про выдающегося голливудского актера Джеймса Стюарта
снимут биографическую картину «Джимми», уверяет Variety
.
Звезду хичкоковских
шедевров «Веревка
», «Окно во двор
» и «Головокружение
» сыграет новозеландец Кей Джей Апа
. Компанию ему составят Джейсон Александер
в роли Луиса Б. Майера, Макс Каселла в образе Фрэнка Капры
, Сара Дрю
в качестве Хедды Хоппер
, Джулиан Уоркс в роли второго лейтенанта Мартинеса и Джен Лиллей, которая назначена женой Стюарта Глорией.
Зрителям расскажут о голливудском восхождении уроженца Пенсильвании Джеймса Стюарта, включая получение премии «Оскар» за работу в «Филадельфийской истории
», о его военной службе летчиком в начале Второй мировой и о съемках по возвращении домой в классической рождественской ленте «Эта замечательная жизнь
».
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