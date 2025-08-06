Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Санкт-Петербургский «Кинополис» стал частью «МТС Медиа»

6 августа
2025 год

Новости кино >>
6 августа 2025
«Объединенные русские киностудии», управляющие Санкт-Петербургским кинопроизводственным комплексом «Кинополис», стали седьмым активом «МТС Медиа», сообщает пресс-служба холдинга.

Санкт-Петербургский «Кинополис» стал частью «МТС Медиа»
фото: пресс-служба холдинга «МТС Медиа»

«Кинополис» является первой киностудией мирового уровня в Санкт-Петербурге. Она была построена в 2009 году в составе АФК «Система». Кинопроизводственный комплекс полного цикла включает в себя шесть съемочных павильонов площадью 3700 кв. м., бассейн для подводных съемок, трансформируемые пространства со специализированной техникой, собственный парк киносъемочного оборудования, постпродакшн студию и студию звукозаписи. Компания поддерживает киносъемочный процесс на всех этапах: продюсирует и снимает рекламу, фильмы, сериалы и помогает организовать работу съемочных команд. На московском рынке оказывает весь спектр технических услуг для кинопроизводства за исключением аренды павильонов и строительства декораций: предоставляет киногруппам осветительное и видеооборудование, гримерно-костюмерные комплексы, специализированный транспорт, квалифицированный персонал и другое. В 2024-м с ее участием произвели 65 кинопроектов, выручка «ОРК» составила 627 млн рублей. Студия участвовала в создании свыше 300 фильмов и сериалов («Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки», «Союз спасения», «Триггер», «Шаляпин», «Амура», «Столыпин», «Черное облако»).

По словам гендиректора «ОРК» Олега Беленова, «Санкт-Петербург — один из ключевых кинорегионов страны. В 2024 году в северной столице было снято свыше 100 кинокартин, и "Кинополис" активно участвует в этом процессе. Выручка киностудии после пандемии растет на 30% ежегодно, с прошлого года студия работает и на московском рынке. С интеграцией в "МТС Медиа" мы сможем органично и в полной мере раскрыть свой потенциал как одна из самых профессиональных киносъемочных площадок в стране».

Санкт-Петербургский «Кинополис» стал частью «МТС Медиа»
фото: пресс-служба холдинга «МТС Медиа»

До вхождения в состав холдинга «Кинополис» принадлежал ПАО «МТС» и работал как автономный бизнес. Помимо кинопроизводства, он также функционирует как культурный кластер Санкт-Петербурга и открыт для проведения выставок, музыкальных фестивалей, театральных постановок, профориентационных программ для школьников. В частности, на площадке прошли Международный кинофестиваль «Кино без барьеров», конкурс «Мисс звезда России», секция международного симпозиума кинокомиссий AFCI, посвященный съемке электромобиля Godox Cinema Day, профориентационный форум «Старт», квест «Бегущий город» и другие.

Холдинг «МТС Медиа» был создан в феврале 2024-го для развития активов экосистемы «МТС» в области развлечений и объединил онлайн-кинотеатр KION, стриминг «МТС Музыка», книжный сервис «Строки», музыкальную компанию «МТС Лейбл» и компанию «МТС Live», отвечающую за направление оффлайн-развлечений. В начале этого года медиахолдинг выделил производство контента в отдельный бизнес, запустив продюсерский центр KIONFILM. Процесс интеграции студии в МТС Медиа планируется завершить до конца 2025-го. «Мы уже вывели производство кино и сериалов в отдельный актив, пополнив портфель активов новым продюсерским центром KIONFILM. Студия "Кинополис" — самостоятельный и зрелый бизнес, и его включение в периметр медиахолдинга — это следующий шаг к масштабированию производства контента полного цикла для всей индустрии и усилению "МТС Медиа" как одного из лидеров на этом рынке», — говорит генеральный директор холдинга Софья Митрофанова.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
У «МТС» появилась собственная студия производства фильмов и сериалов KIONFILM
Софья Митрофанова заняла должность председателя совета директоров «МТС Медиа»
Илья Бурец занял должность креативного директора «МТС Медиа»
«МТС Медиа» инвестирует в фильмы с Алексеем Серебряковым, Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым
Поиск по меткам
МТС Медиа
персоны
Олег БелёновСофья Митрофанова
фильмы
АмураМастер и МаргаритаСеребряные конькиСоюз СпасенияСтолыпинТриггерЧёрное облакоШаляпин

фотографии >>
Санкт-Петербургский «Кинополис» стал частью «МТС Медиа» фотографии
Санкт-Петербургский «Кинополис» стал частью «МТС Медиа» фотографии
Санкт-Петербургский «Кинополис» стал частью «МТС Медиа» фотографии
Санкт-Петербургский «Кинополис» стал частью «МТС Медиа» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Сафронов
5 августа ушёл из жизни актёр Владимир Сафронов.
Борис Юхананов
5 августа ушёл из жизни режиссёр, актёр Борис Юхананов.
Виктор Кондрашкин
4 августа ушёл из жизни актёр Виктор Кондрашкин.
Эльдар Шенгелая
3 августа ушёл из жизни режиссёр Эльдар Шенгелая.

День рождения >>

Дмитрий Богданов
Виктория Заболотная
Софья Каштанова
Ксения Князева
Марина Могилевская
Ирина Рахманова
Алексей Смолка
Любовь Стриженова
Янина Студилина
Ромола Гарай
Юлиане Кёхлер
Элла Кэннон
Джейсон О'Мара
Яцек Понедзялек
Луиза Сорель
Вера Фармига
все родившиеся 6 августа >>

Афиша кино >>

На ярком солнце
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Италия, 1959
Девка-баба: Кукла-чародейка
сказка, фэнтези
Россия, 2024
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2025
Затерянное место
триллер, фильм ужасов
Канада, США, Франция, 2024
Джульетта и Ромео
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Италия, США, 2025
Остров забвения: Харука и волшебное зеркало
приключения, фэнтези
Япония, 2009
Атель-Матель
комедия
Россия, 2025
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия, молодежный фильм, спортивный фильм
Россия, 2025
Свободные люди
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Банда аутсайдеров
драма, криминальный фильм, нуар (черный фильм), экранизация
Франция, 1964
Мой папа — медведь
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен