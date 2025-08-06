Санкт-Петербургский «Кинополис» стал частью «МТС Медиа»

«Объединенные русские киностудии», управляющие Санкт-Петербургским кинопроизводственным комплексом «Кинополис», стали седьмым активом «МТС Медиа», сообщает пресс-служба холдинга.
фото: пресс-служба холдинга «МТС Медиа»
«Кинополис» является первой киностудией мирового уровня в Санкт-Петербурге. Она была построена в 2009 году в составе АФК «Система». Кинопроизводственный комплекс полного цикла включает в себя шесть съемочных павильонов площадью 3700 кв. м., бассейн для подводных съемок, трансформируемые пространства со специализированной техникой, собственный парк киносъемочного оборудования, постпродакшн студию и студию звукозаписи. Компания поддерживает киносъемочный процесс на всех этапах: продюсирует и снимает рекламу, фильмы, сериалы и помогает организовать работу съемочных команд. На московском рынке оказывает весь спектр технических услуг для кинопроизводства за исключением аренды павильонов и строительства декораций: предоставляет киногруппам осветительное и видеооборудование, гримерно-костюмерные комплексы, специализированный транспорт, квалифицированный персонал и другое. В 2024-м с ее участием произвели 65 кинопроектов, выручка «ОРК» составила 627 млн рублей. Студия участвовала в создании свыше 300 фильмов и сериалов («Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки», «Союз спасения», «Триггер», «Шаляпин», «Амура», «Столыпин», «Черное облако»).
По словам гендиректора «ОРК» Олега Беленова, «Санкт-Петербург — один из ключевых кинорегионов страны. В 2024 году в северной столице было снято свыше 100 кинокартин, и "Кинополис" активно участвует в этом процессе. Выручка киностудии после пандемии растет на 30% ежегодно, с прошлого года студия работает и на московском рынке. С интеграцией в "МТС Медиа" мы сможем органично и в полной мере раскрыть свой потенциал как одна из самых профессиональных киносъемочных площадок в стране».
фото: пресс-служба холдинга «МТС Медиа»
До вхождения в состав холдинга «Кинополис» принадлежал ПАО «МТС» и работал как автономный бизнес. Помимо кинопроизводства, он также функционирует как культурный кластер Санкт-Петербурга и открыт для проведения выставок, музыкальных фестивалей, театральных постановок, профориентационных программ для школьников. В частности, на площадке прошли Международный кинофестиваль «Кино без барьеров», конкурс «Мисс звезда России», секция международного симпозиума кинокомиссий AFCI, посвященный съемке электромобиля Godox Cinema Day, профориентационный форум «Старт», квест «Бегущий город» и другие.
Холдинг «МТС Медиа» был создан в феврале 2024-го для развития активов экосистемы «МТС» в области развлечений и объединил онлайн-кинотеатр KION, стриминг «МТС Музыка», книжный сервис «Строки», музыкальную компанию «МТС Лейбл» и компанию «МТС Live», отвечающую за направление оффлайн-развлечений. В начале этого года медиахолдинг выделил производство контента в отдельный бизнес, запустив продюсерский центр KIONFILM. Процесс интеграции студии в МТС Медиа планируется завершить до конца 2025-го. «Мы уже вывели производство кино и сериалов в отдельный актив, пополнив портфель активов новым продюсерским центром KIONFILM. Студия "Кинополис" — самостоятельный и зрелый бизнес, и его включение в периметр медиахолдинга — это следующий шаг к масштабированию производства контента полного цикла для всей индустрии и усилению "МТС Медиа" как одного из лидеров на этом рынке», — говорит генеральный директор холдинга Софья Митрофанова.
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