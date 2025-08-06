Звезда Максим Лагашкин поможет в расследовании беременной Ольге Лерман

По словам авторов, зрителей ожидает «народный детектив с народным актером», максимально ироничный и многослойный сериал. По сюжету Артист (Лагашкин), харизматичный и самовлюбленный актер и шоумен, приезжает из столицы в небольшой городок, чтобы стать лицом рекламной кампании банка своего друга, самого влиятельного человека города Аркадия Шмакова (Хаев). Его встречают фанфары и громкие речи, но пышный праздник оборачивается громким криминальным делом: банк захватывают, хозяин ранен, а Артиста объявляют главным подозреваемым. Расследование берет в свои руки Надежда (Лерман) — майор полиции и, по совместительству, будущая мать. Она приступает к делу на девятом месяце беременности. Начальник местной полиции (Куценко) не очень рад возвращению Надежды в строй и всячески пытается отстранить ее от расследования. Чтобы докопаться до правды, Артисту и Надежде придется объединить усилия, невзирая на личные страхи и обстоятельства. Этот путь заставит столичную звезду переосмыслить себя и свои поступки: из циничного шоумена он превращается в человека, способного на искренность, сочувствие и смелость не ради себя, а ради других.
«Лично меня история заинтересовала сразу, она написана очень нетривиально. В ее основе — тема честности, вернее, попыток людей оставаться честными перед собой и другими. О том, к чему приводит выбор не по совести, как судьба меняет нас, когда мы изворачиваемся и врем. И о том, что даже самый закрытый и черствый человек способен снова обрести эмпатию, сострадание и заботу о ближнем. Это история о нас, о людях, рассказанная через призму комедии, порой доведенной до абсурда. Моя героиня настолько предана своей работе, что, находясь на девятом месяце беременности, выходит ловить преступников и защищать свой город. Ее максимализм мне близок. Команда у нас огонь — верю, что съемочный процесс будет в радость, а результат — отличным», — делится Ольга Лерман.
фото: пресс-служба продюсерской компании Russian Code
«Наша история рассказывает о том, что такое настоящая справедливость, и есть ли она вообще, а может быть она для каждого своя. У нас очень хороший каст, сильная команда, крепкий сценарий, с детективной линией, рассказанной через призму комедии. Мы хотим снять кино, которое будет не только интриговать своими поворотами, но и позволит с доброй иронией посмеяться над яркими персонажами и необычными ситуациями, в которые они попадают», — говорит режиссер Дмитрий Булейко.
