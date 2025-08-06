Кино-Театр.Ру
Звезда Максим Лагашкин поможет в расследовании беременной Ольге Лерман

6 августа
2025 год

6 августа 2025
Начались съемки 10-серийного ироничного детектива Дмитрия Булейко «Почти настощий детектив». Согласно пресс-службе продюсерской компании Russian Code, отвечающей за производство сериала, ключевые роли закреплены за Максимом Лагашкиным, Ольгой Лерман, Гошей Куценко и Виталием Хаевым.

«Почти настоящий детектив». Фичуретка

По словам авторов, зрителей ожидает «народный детектив с народным актером», максимально ироничный и многослойный сериал. По сюжету Артист (Лагашкин), харизматичный и самовлюбленный актер и шоумен, приезжает из столицы в небольшой городок, чтобы стать лицом рекламной кампании банка своего друга, самого влиятельного человека города Аркадия Шмакова (Хаев). Его встречают фанфары и громкие речи, но пышный праздник оборачивается громким криминальным делом: банк захватывают, хозяин ранен, а Артиста объявляют главным подозреваемым. Расследование берет в свои руки Надежда (Лерман) — майор полиции и, по совместительству, будущая мать. Она приступает к делу на девятом месяце беременности. Начальник местной полиции (Куценко) не очень рад возвращению Надежды в строй и всячески пытается отстранить ее от расследования. Чтобы докопаться до правды, Артисту и Надежде придется объединить усилия, невзирая на личные страхи и обстоятельства. Этот путь заставит столичную звезду переосмыслить себя и свои поступки: из циничного шоумена он превращается в человека, способного на искренность, сочувствие и смелость не ради себя, а ради других.

«Лично меня история заинтересовала сразу, она написана очень нетривиально. В ее основе — тема честности, вернее, попыток людей оставаться честными перед собой и другими. О том, к чему приводит выбор не по совести, как судьба меняет нас, когда мы изворачиваемся и врем. И о том, что даже самый закрытый и черствый человек способен снова обрести эмпатию, сострадание и заботу о ближнем. Это история о нас, о людях, рассказанная через призму комедии, порой доведенной до абсурда. Моя героиня настолько предана своей работе, что, находясь на девятом месяце беременности, выходит ловить преступников и защищать свой город. Ее максимализм мне близок. Команда у нас огонь — верю, что съемочный процесс будет в радость, а результат — отличным», — делится Ольга Лерман.

фото: пресс-служба продюсерской компании Russian Code
фото: пресс-служба продюсерской компании Russian Code

Компанию вышеназванным актерам составят Александра Ревенко, Елена Валюшкина, Роза Хайруллина, Наталья Бочкарева, Сабина Ахмедова, Андрей Титченко, Михаил Кремер и Рухин Магеррамов. За разработкой сериала стоит команда «Ольги». За визуальную составляющую отвечают оператор Алексей Филиппов и художник-постановщик Иван Кузьменков.

«Наша история рассказывает о том, что такое настоящая справедливость, и есть ли она вообще, а может быть она для каждого своя. У нас очень хороший каст, сильная команда, крепкий сценарий, с детективной линией, рассказанной через призму комедии. Мы хотим снять кино, которое будет не только интриговать своими поворотами, но и позволит с доброй иронией посмеяться над яркими персонажами и необычными ситуациями, в которые они попадают», — говорит режиссер Дмитрий Булейко.
№ 6
nord   8.08.2025 - 09:40
Беременной только в расследовании не хватало. читать далее>>
№ 5
ютаН (Санкт-петербург)   8.08.2025 - 07:49
А новенького уже больше ничего не придумать? читать далее>>
№ 4
Анастасия Ал. Благинина   7.08.2025 - 04:13
Я тоже против навязанной пропаганды этой гр-ой демографии. Женщина - личность, а не инкубатор на ножках. Чем мне ещё нравились наши сериалы нулевых, - там тоже были и беременные героини, но это преподносилось... читать далее>>
№ 3
colybri   6.08.2025 - 21:39
... А зачем делать главную героиню беременной на большом сроке ? Чтобы она бегала за преступниками с пистолетом ? Как раз по этой причине. Дескать беременность карьере не помеха. читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   6.08.2025 - 21:33
... Ну я так и думала, что найдутся не довольные которые во всём видят признаки навязчивой демографии. читать далее>>
Всего сообщений: 6
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram