Дебютный трейлер аниме «Сказание об Аканэ»: дочь мстит за отца стендапом

Манга «Сказание об Аканэ
» авторства Юки Суэнаги
и Такамасы Моуэ
получит аниме-адаптацию. Историю о традиционном японском искусстве рассказа в духе баттл-сёнэна
покажут на японском ТВ в следующем году. Трейлер прилагается.
С детства Аканэ Осаки зачарованно наблюдала, как её отец, мастер ракуго
, одним лишь голосом, мимикой и жестами превращал тишину зала в бурю эмоций. Однажды судьбоносное выступление, которое должно было стать вершиной его карьеры, оборачивается трагическим инцидентом (его выгоняют из школы, так и не наградив титулом синъути). Прошло шесть лет. Аканэ — уже старшеклассница, однако память о том дне не дает ей покоя. Чтобы восстановить доброе имя семьи и докопаться до истины, она решает сама выйти на сцену и ставит перед собой дерзкую цель: стать синъути — рассказчицей высшего ранга.
Смотреть онлайн
Как якудза решил стать артистом в аниме «Сквозь эпохи: Узы ракуго»
Постановку возглавил Аюму Ватанабэ
(«Летнее время
», «У Коми проблемы с общением
»), за производство отвечает студия Zexcs
(«Цветы зла
», «Дьявольские возлюбленные
»), а точность исполнения сцен ракуго курирует приглашенный консультант — действующий мастер Кикухико Хаясия
.
Главную героиню озвучивает Анна Нагасэ
(Харли Квинн
из «Отряда самоубийц из другого мира
»). Среди других ключевых исполнителей — Такуя Эгути
(Лойд Форджер
из «Семьи шпиона
») в образе Караси Нэримаи, двукратного победителя студенческого чемпионата «Караку-хай», и Риэ Такахаси
(Ай Хосино
из «Звездного дитя
»), которая играет начинающую сэйю Хикару Кораги, решившую испытать себя в новом амплуа.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года или истории классного журнала Hibana.
обсуждение >>