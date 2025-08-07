Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дебютный трейлер аниме «Сказание об Аканэ»: дочь мстит за отца стендапом

7 августа
2025 год

Новости кино >>
7 августа 2025
Манга «Сказание об Аканэ» авторства Юки Суэнаги и Такамасы Моуэ получит аниме-адаптацию. Историю о традиционном японском искусстве рассказа в духе баттл-сёнэна покажут на японском ТВ в следующем году. Трейлер прилагается.


С детства Аканэ Осаки зачарованно наблюдала, как её отец, мастер ракуго, одним лишь голосом, мимикой и жестами превращал тишину зала в бурю эмоций. Однажды судьбоносное выступление, которое должно было стать вершиной его карьеры, оборачивается трагическим инцидентом (его выгоняют из школы, так и не наградив титулом синъути). Прошло шесть лет. Аканэ — уже старшеклассница, однако память о том дне не дает ей покоя. Чтобы восстановить доброе имя семьи и докопаться до истины, она решает сама выйти на сцену и ставит перед собой дерзкую цель: стать синъути — рассказчицей высшего ранга.

Смотреть онлайн Как якудза решил стать артистом в аниме «Сквозь эпохи: Узы ракуго»
Постановку возглавил Аюму ВатанабэЛетнее время», «У Коми проблемы с общением»), за производство отвечает студия ZexcsЦветы зла», «Дьявольские возлюбленные»), а точность исполнения сцен ракуго курирует приглашенный консультант — действующий мастер Кикухико Хаясия.

Дебютный трейлер аниме «Сказание об Аканэ»: дочь мстит за отца стендапом

Главную героиню озвучивает Анна Нагасэ (Харли Квинн из «Отряда самоубийц из другого мира»). Среди других ключевых исполнителей — Такуя Эгути (Лойд Форджер из «Семьи шпиона») в образе Караси Нэримаи, двукратного победителя студенческого чемпионата «Караку-хай», и Риэ Такахаси (Ай Хосино из «Звездного дитя»), которая играет начинающую сэйю Хикару Кораги, решившую испытать себя в новом амплуа.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года или истории классного журнала Hibana.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Мария_2191   8.08.2025 - 20:33
... Да я вот тоже посмотрела трейлер и подумала, что это ха сражение там у них происходит, вроде должно быть просто смешно. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   7.08.2025 - 20:28
Японский стендап похож не на комическое выступление, а больше на исповедь. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Леди Бёрд: «Лиз и синяя птица» — пронзительная история дружбы, которая ощущается на кончиках пальцев
Томми-ган против Харли-тян: «Бэтмен: Крестоносец в плаще» и «Отряд самоубийц из другого мира». Смотреть?
«Чистый звук» — аниме про музыку как истинный смысл жизни
Человек не остров: «Летнее время» — сериал, который удивляет почти каждый эпизод
Красота, социофобия и дружба в милом сериале «У Коми проблемы с общением»
Поиск по меткам
ZexcsАнимацияанимесёнэнТрейлерЭкранизация
персоны
Аюму ВатанабэРиэ ТакахасиТакуя Эгути
фильмы
Дьявольские возлюбленныеЗвездное дитяЛетнее времяОтряд самоубийц из другого мираСемья шпионаСказание об АканэУ Коми проблемы с общениемЦветы зла

фотографии >>
Дебютный трейлер аниме «Сказание об Аканэ»: дочь мстит за отца стендапом фотографии
Дебютный трейлер аниме «Сказание об Аканэ»: дочь мстит за отца стендапом фотографии
Дебютный трейлер аниме «Сказание об Аканэ»: дочь мстит за отца стендапом фотографии
Дебютный трейлер аниме «Сказание об Аканэ»: дочь мстит за отца стендапом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Иван Краско
9 августа ушёл из жизни актёр Иван Краско.

День рождения >>

Карина Александрова (II)
Артём Башенин
Людмила Дмитриева
Клавдия Дрозд
Евгений Князев
Татьяна Полонская
Сергей Рубеко
Николай Сморчков
Михаил Трясоруков
Джиллиан Андерсон
Мелани Гриффит
Барбара Де Росси
Анна Кендрик
Билл Скарсгард
Одри Тоту
Уитни Хьюстон
все родившиеся 9 августа >>

Афиша кино >>

На ярком солнце
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Италия, 1959
Девка-баба: Кукла-чародейка
сказка, фэнтези
Россия, 2024
Атель-Матель
комедия
Россия, 2025
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2025
Затерянное место
триллер, фильм ужасов
Канада, США, Франция, 2024
Джульетта и Ромео
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Италия, США, 2025
Остров забвения: Харука и волшебное зеркало
приключения, фэнтези
Япония, 2009
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия, молодежный фильм, спортивный фильм
Россия, 2025
Свободные люди
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен