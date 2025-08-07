Кино-Театр.Ру
Александра Никифорова станет «Менталисткой»

7 августа
2025 год

7 августа 2025
Завершились съемки 16-серийного проекта ТВ-3 «Менталистка» — мистической мелодрамы о силе интуиции, поиске близких и сложных тайнах прошлого. Режиссером проекта производства 1-2-3 Production выступил Руслан Паушу. Главные роли исполнили Александра Никифорова и Макар Запорожский, сообщает пресс-служба телеканала.

Главная героиня сериала — психолог Полина Михайлова, в исполнении Александры Никифоровой, на первый взгляд кажется обычным специалистом, который умеет читать людей и замечать детали. Но у Полины есть уникальный дар: прикасаясь к предмету или человеку, она может увидеть их прошлое. Скрывая свои способности от окружающих, Полина устраивается работать в полицию, чтобы найти пропавшую сестру, и начинает работать в паре с капитаном Игорем Ветровым. Его роль исполняет Макар Запорожский. Игорь — профессионал до мозга костей, аналитик и скептик, который не верит ни в какие чудеса и сверхъестественные явления. Однако по ходу расследований он вынужден признать: без дара Полины не обойтись, а сама она не только необычный человек, но и ценный напарник.

«Мы изначально строили историю на стыке психологии и мистики. Когда начали придумывать, как бы человек с настоящим даром жил в современном мире, стало ясно: скрывать такие способности почти неизбежно — ведь отношение к сверхъестественному сейчас, мягко говоря, скептическое. Поэтому наша героиня маскирует свой дар под навык менталиста. Это и позволяет ей разгадывать самые сложные преступления. Интересно, что во время съемок нас буквально преследовала мистика: реквизит мог исчезнуть и появиться в другом месте, лампочки мигали сами по себе, а иногда предметы двигались в кадре, будто кто-то хотел добавить в историю еще больше загадок», — рассказывает режиссер и один из авторов сценария Руслан Паушу.

Вместе герои раскрывают сложные преступления, сталкиваются с мистическими загадками и постепенно приближаются к разгадке исчезновения сестры Полины. На их пути — не только тайны чужих судеб, но и собственные внутренние испытания.

«Моя героиня — экстрасенс: она способна узнать о прошлом человека, едва к нему прикоснувшись. По сюжету Полина помогает полиции расследовать преступления и часто сталкивается с тяжелыми видениями — особенно когда касается тела погибшего, ощущая его страхи и боль. Самым сложным для меня было пропускать через себя эти чувства, словно становясь проводником между миром живых и мертвых. Мне особенно нравится, что эта мистическая атмосфера усиливается визуально, имеет свой особый почерк: на съемках мы использовали советскую оптику, экспериментировали с ее адаптацией к современным кинокамерам, и в итоге "Менталистка" выглядит совсем иначе, чем привычные процедуралы», — добавляет Александра Никифорова.

В сериале приняли участие резиденты продюсерского центра «Инсайт Люди». В эпизодах зрители увидят камео кино- и телезвезд: Анну Хилькевич, Сашу Стоуна, Владимира Селиванова, Анжелику Стубайло и других. В проекте также снимаются Никита Мареев, Максим Дромашко, Лариса Капустина, Вера Новикова, Евгения Синицкая и другие.
Мария_2191   8.08.2025 - 20:31
... Практически тоже самое сейчас покажут на Домашнем, называется сериал "Дар". читать далее>>
Анастасия Ал. Благинина   7.08.2025 - 18:39
Очередная "Менталистка". Сюжет неоригинальный и явно заимствованный, но Александра Никифорова и Макар Запорожский меня вполне вдохновляют на просмотр. Хотя тандем Александры с братом Макара Кириллом... читать далее>>
valerik61   7.08.2025 - 13:39
Чего то не написали кто там сценаристы. Надеюсь история будет интересной, не на пару серий. Подождем премьеры!)) читать далее>>
