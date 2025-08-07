Александра Никифорова станет «Менталисткой»

Завершились съемки 16-серийного проекта ТВ-3 «Менталистка» — мистической мелодрамы о силе интуиции, поиске близких и сложных тайнах прошлого. Режиссером проекта производства 1-2-3 Production выступил Руслан Паушу. Главные роли исполнили Александра Никифорова и Макар Запорожский, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
Главная героиня сериала — психолог Полина Михайлова, в исполнении Александры Никифоровой, на первый взгляд кажется обычным специалистом, который умеет читать людей и замечать детали. Но у Полины есть уникальный дар: прикасаясь к предмету или человеку, она может увидеть их прошлое. Скрывая свои способности от окружающих, Полина устраивается работать в полицию, чтобы найти пропавшую сестру, и начинает работать в паре с капитаном Игорем Ветровым. Его роль исполняет Макар Запорожский. Игорь — профессионал до мозга костей, аналитик и скептик, который не верит ни в какие чудеса и сверхъестественные явления. Однако по ходу расследований он вынужден признать: без дара Полины не обойтись, а сама она не только необычный человек, но и ценный напарник.
«Мы изначально строили историю на стыке психологии и мистики. Когда начали придумывать, как бы человек с настоящим даром жил в современном мире, стало ясно: скрывать такие способности почти неизбежно — ведь отношение к сверхъестественному сейчас, мягко говоря, скептическое. Поэтому наша героиня маскирует свой дар под навык менталиста. Это и позволяет ей разгадывать самые сложные преступления. Интересно, что во время съемок нас буквально преследовала мистика: реквизит мог исчезнуть и появиться в другом месте, лампочки мигали сами по себе, а иногда предметы двигались в кадре, будто кто-то хотел добавить в историю еще больше загадок», — рассказывает режиссер и один из авторов сценария Руслан Паушу.
Вместе герои раскрывают сложные преступления, сталкиваются с мистическими загадками и постепенно приближаются к разгадке исчезновения сестры Полины. На их пути — не только тайны чужих судеб, но и собственные внутренние испытания.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
«Моя героиня — экстрасенс: она способна узнать о прошлом человека, едва к нему прикоснувшись. По сюжету Полина помогает полиции расследовать преступления и часто сталкивается с тяжелыми видениями — особенно когда касается тела погибшего, ощущая его страхи и боль. Самым сложным для меня было пропускать через себя эти чувства, словно становясь проводником между миром живых и мертвых. Мне особенно нравится, что эта мистическая атмосфера усиливается визуально, имеет свой особый почерк: на съемках мы использовали советскую оптику, экспериментировали с ее адаптацией к современным кинокамерам, и в итоге "Менталистка" выглядит совсем иначе, чем привычные процедуралы», — добавляет Александра Никифорова.
обсуждение >>