«Черкизон. Ад и рай новой России» стартует 19 августа

Трехсерийный проект «Черкизон. Ад и рай новой России», ставший участником документальной конкурсной программы фестиваля «Пилот», выйдет в Okko 19 августа, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Черкизон ― не просто рынок, а настоящее государство в государстве, просуществовавшее на востоке Москвы почти 20 лет, вплоть до 2009 года. Здесь было свое кладбище, наряду с рублями и долларами ходила собственная валюта и даже существовали свои публичные дома. Именно на Черкизоне держалась одна из мощнейших бизнес-империй новой России ― группа компаний бизнесмена, политика, филантропа и ценителя искусства ― Тельмана Исмаилова. Самые громкие вечеринки Москвы, выступления популярных поп-звезд, легендарный ресторан «Прага» ― все это обеспечивалось доходами Черкизовского рынка, где одевалась половина России. Цикл из трех документальных фильмов «Черкизон. Ад и рай новой России» рассказывает о том, как функционировал, кем контролировался, кого кормил, и почему был уничтожен главный торговый центр страны.
«Для нас "Черкизон. Ад и Рай новой России" — это исследование абсолютно уникальной эпохи в истории страны ― сочетание гламурного блеска и нищеты, эпохи, когда одни быстро и высоко поднимались, а другие оставались на социальном дне и были вынуждены выживать. Черкизовский рынок ― это метафоричное отражение той ситуации, в которой оказалась Россия на стыке девяностых и нулевых: с одной стороны, роскошь и богатство Тельмана Исмаилова, его дружба с первыми лицами страны и звездами, а с другой ― нищета работников, а зачастую и рабов Черкизона, которые, по факту, и позволили Исмаилову жить красивой, показной жизнью», — говорит продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров.
Герои сериала ― непосредственные участники эпохи рассвета и падения Черкизона: певицы Лада Дэнс, Маша Распутина, главный раввин России Адольф Шаевич, участник группы «Экс-ББ» Гия Гагуа, музыкальные продюсеры Иосиф Пригожин и Евгений Кобылянский, бывшая гражданская жена сына Тельмана Исмаилова ― Екатерина Романова и многие другие.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Для нашего дока мы выбрали концепцию Рая и Ада. Если Рай — это гламурная жизнь нулевых, то Ад ― это то, что скрывал за ее пределами Исмаилов. У нас получился абсолютно уникальный портрет эпохи, рассказанный непосредственно участниками тех событий. И это хорошее напоминание о том, к чему приводят быстрые, разительные перемены в политике и социуме. Есть повод задуматься ― хотим ли мы в нашей жизни подобных перемен и какую цену готовы за это заплатить?», — добавляет Владимир Тодоров.
Автором сценария и режиссером трехсерийного документального цикла стал петербургский кинодокументалист Вадим Ватагин. В качестве продюсеров проекта выступили Максим Иксанов, Андрей Мякенький, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Владимир Тодоров и Эльвира Дмитриевская.
обсуждение >>