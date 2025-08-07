Кино-Театр.Ру
Никита Кологривый, Карина Разумовская и Лянка Грыу отправились в «Лес»

7 августа
2025 год

7 августа 2025
Кинокомпания Nemesis Films завершила съемки фильма «Лес», основанного на одноименном бестселлере Светланы Тюльбашевой. В картине сыграли Карина Разумовская, Лянка Грыу, Никита Кологривый, Никита Родионов, Екатерина Васильева, Роза Хайруллина, Алексей Аникин, Светлана Смирнова-Кацагджиева, Василиса Червова и другие. Режиссером выступил Гамлет Дульян, сообщает пресс-служба проекта.

Никита Кологривый, Карина Разумовская и Лянка Грыу отправились в «Лес»
фото: пресс-служба проекта

«Главная ценность, которую мне подарил этот проект, — это люди. Меня удивило и порадовало, что в массовке снимались не профессиональные актеры, а обычные люди. Для многих из них это был первый опыт участия в большом кино. На площадке царила теплая атмосфера: мы ходили друг к другу в гости, делились историями из жизни, рассказывали анекдоты, угощались домашней едой. В эти моменты я чувствовал себя как дома. На протяжении почти всего съемочного процесса команда сталкивалась с трудностями из-за погодных условий: беспрестанные дожди, укусы комаров, поломки техники. Несмотря на это, все горели своим делом и работали как настоящая команда профессионалов. В результате зрителя ждет действительно хорошее кино, которое подарит полный спектр захватывающих эмоций», — делится Никита Кологривый.

Работа над фильмом проходила в Карелии в сложнейших условиях настоящей дикой природы: съемочной группе приходилось добираться до труднодоступных локаций на катерах через Ладожское озеро, а для съемок была построена отдельная деревня.

«В нашей истории много персонажей, и мы собрали талантливый актерский ансамбль. Отправиться в Карелию в леса и работать в очень сложных и отдаленных местах — это непросто, и я был счастлив работать с такими смелыми артистами!», — добавляет Гамлет Дульян.

Никита Кологривый, Карина Разумовская и Лянка Грыу отправились в «Лес»
фото: пресс-служба проекта

Фильм продолжает линию книги, сохраняя ее атмосферу и напряженную драматургию. История рассказывает о двух девушках, которые исчезают в карельском лесу, где время и пространство живут по собственным законам. Параллельно в заброшенный дом неподалеку заезжает странная семья. Лес становится не просто местом действия, а самостоятельной, почти мистической силой.

«Проект "Лес" представляет собой амбициозную попытку перенести на большой экран историю, которая уже покорила сердца миллионов читателей. Книга, отличающаяся тонким психологизмом, яркими образами и глубоким проникновением в суть семейных отношений, обрела огромную популярность, став настоящим литературным бестселлером. Ее экранизация — это не просто адаптация, а попытка передать атмосферу и эмоции произведения, сохранив при этом его уникальный дух», — рассказывает продюсер Роксана Шукюрова.

За сценарий картины отвечали Ирина Кам, Гамлет Дульян и Светлана Тюльбашева. Премьера фильма запланирована на 2026 год
№ 4
Анастасия Ал. Благинина   9.08.2025 - 13:08
Не, с бездарем-выскочкой Кологривым смотреть не буду, да и мистику у нас снимать достойно не умеют, имхо. читать далее>>
№ 3
Екатерина Шевчик   9.08.2025 - 08:51
Книгу читала. Ради интереса фильм тоже гляну. Для любителей мистики предлагаю обратить внимание на книги Елены Обуховой и Натальи Тимошенко читать далее>>
№ 2
nord   8.08.2025 - 18:46
Ничего вроде бы будет мистика. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   7.08.2025 - 20:25
Кино продолжает покорять глубинки и далёкие уголки нашей Родины. Не очень понятно, о постройке какой деревни идёт речь - пару домиков на опушке леса? читать далее>>
Всего сообщений: 4
