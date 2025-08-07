Никита Кологривый, Карина Разумовская и Лянка Грыу отправились в «Лес»

«Главная ценность, которую мне подарил этот проект, — это люди. Меня удивило и порадовало, что в массовке снимались не профессиональные актеры, а обычные люди. Для многих из них это был первый опыт участия в большом кино. На площадке царила теплая атмосфера: мы ходили друг к другу в гости, делились историями из жизни, рассказывали анекдоты, угощались домашней едой. В эти моменты я чувствовал себя как дома. На протяжении почти всего съемочного процесса команда сталкивалась с трудностями из-за погодных условий: беспрестанные дожди, укусы комаров, поломки техники. Несмотря на это, все горели своим делом и работали как настоящая команда профессионалов. В результате зрителя ждет действительно хорошее кино, которое подарит полный спектр захватывающих эмоций», — делится Никита Кологривый.
Работа над фильмом проходила в Карелии в сложнейших условиях настоящей дикой природы: съемочной группе приходилось добираться до труднодоступных локаций на катерах через Ладожское озеро, а для съемок была построена отдельная деревня.
«В нашей истории много персонажей, и мы собрали талантливый актерский ансамбль. Отправиться в Карелию в леса и работать в очень сложных и отдаленных местах — это непросто, и я был счастлив работать с такими смелыми артистами!», — добавляет Гамлет Дульян.
фото: пресс-служба проекта
Фильм продолжает линию книги, сохраняя ее атмосферу и напряженную драматургию. История рассказывает о двух девушках, которые исчезают в карельском лесу, где время и пространство живут по собственным законам. Параллельно в заброшенный дом неподалеку заезжает странная семья. Лес становится не просто местом действия, а самостоятельной, почти мистической силой.
«Проект "Лес" представляет собой амбициозную попытку перенести на большой экран историю, которая уже покорила сердца миллионов читателей. Книга, отличающаяся тонким психологизмом, яркими образами и глубоким проникновением в суть семейных отношений, обрела огромную популярность, став настоящим литературным бестселлером. Ее экранизация — это не просто адаптация, а попытка передать атмосферу и эмоции произведения, сохранив при этом его уникальный дух», — рассказывает продюсер Роксана Шукюрова.
За сценарий картины отвечали Ирина Кам, Гамлет Дульян и Светлана Тюльбашева. Премьера фильма запланирована на 2026 год
