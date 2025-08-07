Завершились съемки военной драмы «Балтийское море» с Павлом Трубинером и Екатериной Вилковой

«Съемочный процесс прошел крайне разнообразно: было и смешно, и грустно, и тяжело, и нервно, но в то же время – интересно и плодотворно. Съемочная группа испытала большой спектр эмоций и впечатлений, и все это останется в нашей памяти. В новом сезоне мы приготовили новую шпионскую детективную историю: уверен, за этой интригой будет интересно следить. Также зрителей ждет мощная мелодраматическая линия, которая переплетет судьбы главных героев с происходящим и вызовет заинтересованность к просмотру этой картины. Как режиссер я постарался создать реалистичные объемные образы: наши герои – живые люди с настоящими судьбами. Работать было очень интересно!», — отмечает режиссер.
Действие разворачивается летом 1944 года. В Балтийском море советским «морским охотником» потоплена немецкая подлодка U-250. На ее борту находятся три новейшие акустические торпеды Т-5 («Цаункениг»), способные поменять расстановку сил не только в Балтийском море, но и во всей Атлантике. В этой ситуации группа диверсантов во главе с немецким резидентом «Фаустом» (Сергей Шнырев) начинает в Ленинграде и Кронштадте секретную операцию по уничтожению «Цаункениг» и советского КБ, ответственного за разработку средств противоторпедной защиты. Подполковнику Сергею Сабурову (Павел Трубинер) и майору Елене Солей (Екатерина Вилкова) предстоит вычислить и обезвредить немецких диверсантов, а также выявить «крота» в своем ближайшем окружении. А еще – сохранить свою любовь, поскольку после неожиданного появления новой загадочной героини (Анастасия Микульчина) их чувства пройдут настоящую проверку на прочность.
«Мы снимаем уже третью часть, поэтому мой персонаж успел сформироваться. Это человек, который всецело любит свою Родину и службу, готов всегда защищать и оберегать. В проекте много реальных исторических личностей, мой герой – симбиоз всего увиденного, услышанного и рассказанного. Сама история – подлинная и настоящая, с человеческими отношениями, которые так драматично развивались в то время. В этой части будет много неожиданных поворотов, в том числе и в любовной сфере, больше драмы и приключений. Уверен, зрители ждут долгожданного продолжения и в новом сезоне нам будет, чем порадовать поклонников военных картин», — добавляет Павел Трубинер.
Съемки сериала прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
