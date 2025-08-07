Янина Соколовская начнет жизнь с «Белого листа»

По сюжету Оля тяжело переживает смерть мужа – известного химика, и впервые остается одна, без денег и цели. Чтобы найти средства для жизни, она сдает комнату грубоватой Женьке. Поначалу они бесят друг друга, но общие трудности начинают их сближать. Оля соглашается на вакансию помощницы химика Бутина, коллеги мужа. Однако для этого надо подтянуть английский язык и научиться водить машину. В автошколе Оля знакомится с инструктором Толей, за шуточками которого скрывается добрый и чуткий человек. Он влюбляется в ученицу и постепенно становится поддержкой и Оле, и Женьке. Бутин оказывается не тем, за кого себя выдает. Оле приходится вступить с ним в открытое противостояние, чтобы защитить имя мужа и воскресить себя настоящую. После этого ей хватит смелости, чтобы начать свою жизнь с белого листа.
«Ольга – героиня с характером. В ней есть и сила духа, и целеустремленность, и нежность, и умение слышать другого. Это тонкая и глубокая натура. Мы застаем ее в момент отчаяния: она теряет мужа, остается совершенно одна. И весь сериал – это путь женщины, которая, несмотря на боль и одиночество, находит в себе силы встать, идти дальше и заново выстраивать свою жизнь. Она обретает мужчину, дочь и, в первую очередь, себя. Всегда интересно играть героиню, у которой есть судьба. Мне было любопытно прожить с Ольгой ее трансформацию», — рассказывает Янина Соколовская.
Сценарий написала Елена Вернер, а за визуальную составляющую проекта отвечал художник-постановщик Игорь Катынский.
