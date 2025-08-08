Кино-Театр.Ру
На открытии кинофестиваля «Короче» покажут альманах, снятый его участниками

8 августа
2025 год

8 августа 2025
На открытии кинофестиваля «Короче» покажут альманах, снятый его участниками. Впервые смотр открывает фильм, созданный его участниками по инициативе и при поддержке фестиваля. Это станет новой традицией: ежегодно «Короче» будет привлекать режиссеров-участников фестиваля к созданию альманаха для церемонии открытия следующего года. В этом году партнером проекта выступил RUTUBE, сообщает пресс-служба фестиваля.

На открытии кинофестиваля «Короче» покажут альманах, снятый его участниками
фото: пресс-служба смотра

«Короче» – фестиваль дебютного кино, чья задача и главная мотивация – поиск новых авторов, новых идей, нового слова в российском кинематографе. Фестиваль продолжает объединять вокруг себя творческую молодежь, которая должна стать будущим российского кино и дает ей возможность быть услышанной. Теперь фестиваль не только предоставляет площадку для показа своих работ, но и продюсирует фильмы отдельных авторов. И это – новый подход среди российских кинофестивалей.

Премьера альманаха состоится 19 августа в Калининграде. В этом году в проект вошли пять киноновелл, пять авторских размышлений на тему открытия кино – как личного, творческого и культурного переживания. «Мы открываем кино, кино открывает нас», – говорят создатели альманаха. Каждая новелла – это самостоятельная история, исследующая, с чего начинается кино, как оно влияет на нас, и где пролегает граница между экраном и реальностью. В киноальманахе максимальный разброс по жанрам, темам, географии авторов, времени действия и даже по формату кадра. Это может быть короткая зарисовка со съемочной площадки, где осветитель вдруг меняется местами и значением с самым влиятельным авторским режиссером; подготовка к первому киносеансу на Руси; разговор приятелей сразу после фильма; история непростого выбора между свободой творчества и карьерой; наконец, вольная интерпретация фильма 1986 года о жизни простого рыбака из Калининграда.

На открытии кинофестиваля «Короче» покажут альманах, снятый его участниками
фото: пресс-служба смотра

Авторы киноновелл – участники «Короче 2024». В киноальманах вошли фильмы Марии Салюковой «Актриса», Никиты Лохматова «Тени», Владимира Митрофанова «Кинолюбители», Дмитрия Теплова «No motion picture». Пятую новеллу «Причалы» — документальную — снял Никита Карцев, также выступивший креативным продюсером проекта. Автор идеи и генеральный продюсер проекта – Лиля Классен. Ведущие продюсеры – Братья Кравчуки (Никита и Федор). В проекте снялись Макар Хлебников, Ярослав Могильников, Валерий Степанов, Ясмина Омерович, Сергей Члиянц и другие. Съемки прошли в Москве, Костромской области, Калининграде и Балтийске. После фестивальной премьеры киноальманах будет эксклюзивно доступен на RUTUBE.

В рамках фестиваля продолжит свою работу образовательная лаборатория, которая проходит совместно с журналом «Искусство кино». В этом году к ней присоединится режиссер и сценарист Любовь Мульменко. Вместе с Никитой Карцевым они проведут подробный разбор картин-участников конкурса короткого метра.
Короче
Никита КарцевНикита КравчукФёдор КравчукНикита ЛохматовВладимир Митрофанов (III)Ярослав МогильниковЛюбовь МульменкоЯсмина ОмеровичВалерий Степанов (III)Дмитрий ТепловМакар ХлебниковСергей Члиянц

