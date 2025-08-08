Во вселенной «Универа» появится новый сериал «Кузя. Путь к успеху» с Виталием Гогунским

ТНТ и компания Norm Production начали работать над новым комедийным сериалом «Кузя. Путь к успеху» во вселенной «Универа», который будет состоять из 15 эпизодов. Главную роль в проекте исполнит Виталий Гогунский, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТНТ
Сериал рассказывает о том, как Кузя из обычного студента превратился в миллиардера. В центре сюжета сезона — история героя Виталия Гогунского, который после громкого ухода из университета возвращается в родную Агаповку и неожиданно для себя становится главой местного колхоза. Благодаря своей непосредственности и нестандартному подходу Кузя не только сохраняет хозяйство, но и выводит его на новый уровень. Однако в тени развивается интрига — антагонист пытается использовать Кузю в своих целях и разрушить колхоз ради продажи земли под строительство платной трассы. Сам Кузя, не подозревая о коварных планах, борется за родную Агаповку и продолжает идти своим путем.
На личном фронте героя тоже все непросто: за его внимание соперничают соседка Верка и городская девушка Даша, дочь главного антагониста. Сериал объединяет элементы комедии и драмы, показывая, что наивность, простота и искренность могут стать ключом к настоящему успеху, а верность семье и родным корням — главным источником силы.
«Что у Кузи будет такая насыщенная судьба — я, честно говоря, не мог предположить. В 2012 году у меня были намерения закончить сниматься в "Универе", но все это время были постоянные просьбы от зрителей и подписчиков: "Вернись, хотим снова увидеть Кузю". И я подумал: ну кто я такой, чтобы не пойти навстречу? Конечно, предложение сыграть Кузю уже в новой роли, такого, знаете, Эдуарда Васильевича — это интересно. Люди меняются, и Кузя теперь другой человек по статусу. Но, несмотря на то, что он миллионер, в душе он остался таким же добрым, наивным, преданным и ищущим любви человеком. Он верит людям, но если он понимает, что его обманули — никто не избежит правосудия. Здесь получился настоящий путь героя. Я уже прочитал первые серии — на бумаге это очень смешно. Потому что это все родное, деревенское, очень теплое. И мне самому не терпится посмотреть, что из этого выйдет», — говорит Виталий Гогунский.
«Идея сериала "Кузя. Путь к успеху" рождалась постепенно. Сначала мы просто вернули Эдуарда Кузьмина в сериал "Универ. 13 лет спустя", уже в образе пельменного короля-миллиардера, владельца огромной империи. Но прямо на съемочной площадке у меня возник вопрос, который, уверен, появился и у зрителей: как обычный деревенский парень Кузя стал таким успешным бизнесменом? И тогда пришла идея рассказать эту историю — о том, как Кузя уехал из общежития, вернулся в родную Агаповку и как именно складывался его путь к успеху. Кузя — как Лабубу, но Лабубу уже отошел, а Кузя в тренде с 2008 года и, надеюсь, еще надолго. Зрителя ждет тот самый Кузя — классический, любимый, каким мы его помним: наивный, добрый, по-своему смешной. Этот сериал будет именно таким — добрым, светлым и по-настоящему смешным. Таким, каким и должен быть сериал о Кузе. Плюс у нас необычный формат — это мокьюментари: герои будут рассказывать свою версию событий, вспоминать "как все было на самом деле" и, конечно, путаться, преувеличивать, спорить друг с другом. Это добавляет веселой эксцентрики, делает историю живой и еще более комедийной», — отмечает креативный продюсер и автор идеи Антон Колбасов.
обсуждение >>