В конце августа в столице пройдет Московская международная неделя кино

8 августа
2025 год

Новости кино
8 августа 2025
С 23 по 27 августа в столице во второй раз пройдет Московская международная неделя кино. В событии примут участие представители сферы кино более чем из 20 стран, включая Китай, ОАЭ, Бразилию, Францию и Египет, сообщает пресс-служба мероприятия.

В конце августа в столице пройдет Московская международная неделя кино
фото: пресс-служба мероприятия


На пять дней Москва превратится в открытый кинотеатр. Бесплатные кинопоказы пройдут в кинотеатрах «Москино», а также почти в каждом парке Москвы, благодаря уникальному курсирующему кинотраку — мобильному кинотеатру с показом фильмов в самых неожиданных местах города.

В рамках Московской международной недели кино впервые в России пройдет открытый благотворительный аукцион кинореквизита. 26 августа на Патриарших прудах москвичи и гости столицы смогут приобрести уникальные артефакты, участвовавшие в съёмках популярных российских фильмов и сериалов: костюмы, элементы декора, реквизит со съёмочных площадок и многое другое. В то же время в столице пройдет десятая юбилейная «Ночь кино».

В деловой программе Московской международной недели кино примут участие представители киноиндустрии более чем из 20 стран, в том числе Китая, ОАЭ, Бразилии, Индии, Франции и Египта. Иностранным делегациям будут представлены обновленная киноинфраструктура Москвы и возможности Московского кинокластера в рамках проекта «Москва – город кино». Гости столицы узнают об одной из крупнейших в мире площадок для натурных съемок – кинопарке «Москино», кинозаводе «Москино» с уникальной для России конструкцией из LED-экранов для виртуального продакшена, киноплатформе и кинокомиссии, упрощающих организацию съемок, и системе рибейтов, которая позволит компенсировать до 30% расходов на съемочный процесс в Москве.

Вход на деловую программу будет открыт не только для представителей киноиндустрии, но и для любителей кино: можно будет встретиться с актерами и режиссерами. В рамках деловой программы запланированы автограф-сессии с зарубежными и российскими медийными персонами.



