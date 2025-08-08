Константин Хабенский, Юлия Пересильд и Сергей Минаев обсудят будущее человечества

В эфире НТВ 10 августа состоится телевизионная премьера короткометражного фильма «Сценарная комната». Картина поднимает животрепещущие вопросы о будущем человечества и его спасении. Роли самих себя исполнят Константин Хабенский, Юлия Пересильд и Сергей Минаев, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Метакомедия «Сценарная комната» – это художественная короткометражка, пронизанная документальными расследованиями. По сюжету трое известных деятелей искусств – Константин Хабенский, Юлия Пересильд и Сергей Минаев – в ожидании режиссера обсуждают возможные сценарии нового фильма про спасение будущего. Но в какой-то момент герои начинают подозревать, что, возможно, они и сами находятся внутри сценария.
Остается только понять, кто собрал их здесь и зачем. Фильм заставляет задуматься о возможных сценариях развития будущего и задаёт главный вопрос: что может спасти мир – любовь, медицина или новые материалы? Зрителям придется искать ответы вместе с главными героями, иначе их кино может никогда не закончиться.
обсуждение >>