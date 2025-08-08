Константин Хабенский, Юлия Пересильд и Сергей Минаев обсудят будущее человечества

что почитать?

«Давай выбирать — красивая или умная»: Павел Прилучный и Лиза Моряк в официальном трейлере «Жизни по вызову. Фильма»

Съемки новых серий остросюжетного детектива проходят в Геленджике и Ленинградской области

Сергей Жарков, Дарья Румянцева и Сергей Колос вернулись к своим ролям в третьем сезоне «Дельфина»

В ночь с 6 на 7 августа, TV1000 Русское кино, 02:00

В проекте также сыграли Анастасия Микульчина и Антон Батырев

Завершились съемки военной драмы «Балтийское море» с Павлом Трубинером и Екатериной Вилковой

«Бюро магических услуг»: Все совпадения не случайны

Главная тема

Лучшее аниме в жанре киберпанк: неон, психопаспорт и призраки в доспехах

От «Акиры» и «Алиты» до Cyberpunk 2077 и Science SARU