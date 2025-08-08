Кино-Театр.Ру
Константин Хабенский, Юлия Пересильд и Сергей Минаев обсудят будущее человечества

8 августа
2025 год

Новости кино >>
8 августа 2025
В эфире НТВ 10 августа состоится телевизионная премьера короткометражного фильма «Сценарная комната». Картина поднимает животрепещущие вопросы о будущем человечества и его спасении. Роли самих себя исполнят Константин Хабенский, Юлия Пересильд и Сергей Минаев, сообщает пресс-служба телеканала.

Константин Хабенский, Юлия Пересильд и Сергей Минаев обсудят будущее человечества
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Метакомедия «Сценарная комната» – это художественная короткометражка, пронизанная документальными расследованиями. По сюжету трое известных деятелей искусств – Константин Хабенский, Юлия Пересильд и Сергей Минаев – в ожидании режиссера обсуждают возможные сценарии нового фильма про спасение будущего. Но в какой-то момент герои начинают подозревать, что, возможно, они и сами находятся внутри сценария.

Остается только понять, кто собрал их здесь и зачем. Фильм заставляет задуматься о возможных сценариях развития будущего и задаёт главный вопрос: что может спасти мир – любовь, медицина или новые материалы? Зрителям придется искать ответы вместе с главными героями, иначе их кино может никогда не закончиться.

Режиссерами проекта выступили Наташа Фефелова и Владислав Иконников. За производство отвечала компания «Фримоушн Групп».
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Владислав ИконниковСергей Минаев (II)Юлия ПересильдНаталья ФефеловаКонстантин Хабенский

анонс

День рождения

Афиша кино >>

