Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Иваново»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дмитрий Исаев окажется «Под ударом»

8 августа
2025 год

Новости кино >>
8 августа 2025
Начались съемки четырехсерийной остросюжетной мелодрамы «Под ударом». Главную роль в сериале исполняет Дмитрий Исаев. За производство отвечает «Студия РоЕл», сообщает пресс-служба компании.

Дмитрий Исаев окажется «Под ударом»
фото: «Студия РоЕл»

По сюжету в семью харизматичного бизнесмена Артамонова — человека с безупречной репутацией и образцового семьянина — устраивается няней художница Ольга. Между ними возникает взаимная симпатия. Но в доме все не так спокойно и мирно, как кажется на первый взгляд. Сближаясь с дочерью Артамоновых, Ольга начинает понимать, что не так.

«У нас актуальная история. И она будет актуальной до тех пор, пока тема домашнего насилия, абьюза в семье существует. Как это проявляется, какие формы может принимать, что с этим делать – вопросы, которые поднимает сериал. Мне интересно поработать над ними вновь. Для меня это не первая встреча – исследование персонажа, который ведет себя подобным образом. Рождаются ли люди такими или становятся на фоне усталости, стресса – трудно сказать. Лично мне история власти несвойственна, не мое от слова совсем», — говорит Дмитрий Исаев.

Также в сериале играют Евдокия Лаврухина, Кира Кауфман, Леа Поляхова, Илья Алексеев, Сергей Кореньков, Игорь Кулачко и другие.

«Отношения внутри семьи – всегда очень личная, закрытая тема. В нашем сюжете за "закрытую дверь" удается заглянуть постороннему человеку, няне. Ольга становится свидетелем ссор, замечает следы побоев у хозяйки дома. И, конечно, она встает перед выбором. Ведь если она решится на серьезное действие, ей может грозить опасность. От ролей, про которые я говорю – жертвы или свидетеля – в реальности никто не застрахован. Доверие – это хорошо и важно, но все же будьте начеку, сближаясь с кем-то», — добавляет генеральный продюсер «Студии РоЕл» Елизавета Елистратова.

Режиссером проекта выступил Александр Сухарев. Премьера сериала состоится на телеканале ТВЦ.
версия для печати

Самое интересное

телеролик: «Тайна за углом». ТВ-ролик >>
«Женщина в беде-2». ТВ-ролик
«Горький мёд...»
«Рыжик»
«Любовь со всеми остановками»
«Вторая первая любовь»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Илья АлексеевЕлизавета ЕлистратоваДмитрий ИсаевКира КауфманСергей КореньковИгорь КулачкоЕвдокия ЛаврухинаЛеа ПоляховаАлександр Сухарев
фильмы
Под ударом

фотографии >>
Дмитрий Исаев окажется «Под ударом» фотографии
Дмитрий Исаев окажется «Под ударом» фотографии
Дмитрий Исаев окажется «Под ударом» фотографии
Дмитрий Исаев окажется «Под ударом» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Иваново»

Скорбим

Сусанна Серова
6 августа ушла из жизни актриса, педагог Сусанна Серова.
Владимир Сафронов
5 августа ушёл из жизни актёр Владимир Сафронов.
Борис Юхананов
5 августа ушёл из жизни режиссёр, актёр Борис Юхананов.
Виктор Кондрашкин
4 августа ушёл из жизни актёр Виктор Кондрашкин.

День рождения >>

Виктор Авилов
Расим Балаев
Кирилл Бурдихин
Паул Буткевич
Никита Высоцкий
Юрий Каморный
Марта Кесслер
Майя Менглет
Станислав Садальский
Тобиас Зантельман
Кит Каррадайн
Рори Кэлхоун
Ханна Микуць
Сесилия Рот
Сильвия Сидни
Дастин Хоффман
все родившиеся 8 августа >>

Афиша кино >>

На ярком солнце
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Италия, 1959
Девка-баба: Кукла-чародейка
сказка, фэнтези
Россия, 2024
Атель-Матель
комедия
Россия, 2025
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2025
Затерянное место
триллер, фильм ужасов
Канада, США, Франция, 2024
Джульетта и Ромео
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Италия, США, 2025
Остров забвения: Харука и волшебное зеркало
приключения, фэнтези
Япония, 2009
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия, молодежный фильм, спортивный фильм
Россия, 2025
Свободные люди
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?