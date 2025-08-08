Дмитрий Исаев окажется «Под ударом»

Начались съемки четырехсерийной остросюжетной мелодрамы «Под ударом». Главную роль в сериале исполняет Дмитрий Исаев. За производство отвечает «Студия РоЕл», сообщает пресс-служба компании.
фото: «Студия РоЕл»
По сюжету в семью харизматичного бизнесмена Артамонова — человека с безупречной репутацией и образцового семьянина — устраивается няней художница Ольга. Между ними возникает взаимная симпатия. Но в доме все не так спокойно и мирно, как кажется на первый взгляд. Сближаясь с дочерью Артамоновых, Ольга начинает понимать, что не так.
«У нас актуальная история. И она будет актуальной до тех пор, пока тема домашнего насилия, абьюза в семье существует. Как это проявляется, какие формы может принимать, что с этим делать – вопросы, которые поднимает сериал. Мне интересно поработать над ними вновь. Для меня это не первая встреча – исследование персонажа, который ведет себя подобным образом. Рождаются ли люди такими или становятся на фоне усталости, стресса – трудно сказать. Лично мне история власти несвойственна, не мое от слова совсем», — говорит Дмитрий Исаев.
«Отношения внутри семьи – всегда очень личная, закрытая тема. В нашем сюжете за "закрытую дверь" удается заглянуть постороннему человеку, няне. Ольга становится свидетелем ссор, замечает следы побоев у хозяйки дома. И, конечно, она встает перед выбором. Ведь если она решится на серьезное действие, ей может грозить опасность. От ролей, про которые я говорю – жертвы или свидетеля – в реальности никто не застрахован. Доверие – это хорошо и важно, но все же будьте начеку, сближаясь с кем-то», — добавляет генеральный продюсер «Студии РоЕл» Елизавета Елистратова.
Режиссером проекта выступил Александр Сухарев. Премьера сериала состоится на телеканале ТВЦ.
обсуждение >>