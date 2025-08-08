Евдокия Лаврухина, Ефим Архипов и Владимир Бутенко обретут «Дар»

По сюжету парикмахер Дарья Калинина по совету подруг обращается к гадалке Лине, чтобы снять венец безбрачия. Во время обряда Дарье передается способность видеть прошлое людей при прикосновении. Но эта способность приносит Дарье только проблемы: с каждым прикосновением ей открываются чужие тайны. Лина погибает, ее дочь Ася похищена. Расследование ведет следователь-скептик Андрей Ларский. Дарья объединяется с Ларским, чтобы спасти девочку, не подозревая, что в этом деле замешаны люди из прошлого Лины. Теперь Дарье предстоит не только спасти похищенную девочку, но и научиться жить заново, открыв для себя любовь и собственную силу.
«Дарья – смелый и решительный человек, несмотря на все ее комплексы. У нее обостренное чувство справедливости, она верит в настоящую дружбу и любовь. Думаю, именно поэтому гадалка передает силу именно ей, она знает, что Дарья добьется правды. Вера моей героини, ее прямолинейность и упорство помогают преодолеть все трудности и заново научиться доверять людям, в том числе и Ларскому. Каждый может обрести свое счастье, и он обязательно его получит. Пока человек сам не решит изменить себя и свою жизнь, за него это никто не сделает. Моя героиня найдет любовь и призвание только после того, как научится любить себя, принимать себя и не бояться быть собой», — говорит Евдокия Лаврухина.
По словам Ефима Архипова, сыгравшего Андрея, его герой напомнил ему киллера Леона из одноименного фильма: «Он нелюдимый и угрюмый, но в нем есть свет и любовь, которые закрыты от всего мира. Он с детства вырос с такими установками и убеждениями, которые заставили его скрывать свои чувства от окружающих и самого себя. И мой Андрей во многом похож на этого персонажа. Он привык подавлять свои эмоции, считает их проявлением слабости. В нем повышенное чувство справедливости и высокий уровень дедуктивного интеллекта. У него была неудачная любовь, он был на войне, где видел смерть друзей и соратников. Он стал сухим, замкнутым, сдержанным, но в нем все еще живет надежда на лучшее. Благодаря Дарье, ее спонтанности, жизни, цветению, смеху и улыбке, которые не могут оставить его равнодушным, он начинает раскрываться по-настоящему».
