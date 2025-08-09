Реклама от студии Ghibli и триумф «Истребителя демонов»: главные новости аниме за неделю

Очередной (можно сказать, еженедельный) триумф «Истребителя демонов
Одной строкой
🔘 «Человека-мускула
» продлили на третий сезон: новые эпизоды комедийного сёнэна
уже рисуют в стенах Production I.G
(«Почувствуй ветер
», «Иллюзия рая
»).
🔘 У спокона
«Стометровка
» появился новый трейлер
, посвященный пяти персонажам: Тогаси
, Комие
, Нигами, Сайдзу и Кайдо (у каждого есть именной постер
).
🔘 «Гандам: Железнокровные сироты — Урд Хант
», анонсированный
два года назад, обзавелся трейлером
и датой премьеры: в кинотеатрах Японии его покажут 31 октября.
🔘 Студия Ghibli
(«Могила светлячков
», «Мой сосед Тоторо
») сделала промо-ролик для компании Marushin
, которая с 1994 выпускает текстильный мерч по мотивам её произведений. Созданием видео руководил Такэси Хонда
, отвечавший за ключевую анимацию в «Беке
», «Евангелионе
» и большинстве проектов Сатоси Кона
.
🔘 «Бесконечный замок
» продолжает победоносное шествие в японских кинотеатрах: первая часть финальной трилогии «Истребителя демонов
» собрала уже ¥17,63 миллиарда и заняла почетное десятое место среди самых кассовых фильмов национального проката, потеснив экшн-комедию «Ритм и полиция: Фильм 2
».
🔘 Тираж «Берсерка
», opus magnum Кэнтаро Миуры
, достиг отметки в 70 миллионов (девять — на английском).
🔘 Кадзуя Кономото
, сценарист «Необычного такси
», вместе с художником Рё Ямадзаки
взялся за новую мангу Kami Kill
про двух братьев, заведающих барбершопом. Релиз намечен на 21 августа.
🔘 Киноверсия документальной телепередачи «Босоногий Гэн всё еще в гневе
» (Hadaashi no Gen wa Mada Okotteiru) о легендарной манге Кэйдзи Накадзавы
выйдет в ограниченный японский прокат в ноябре.
Новый тизер аниме «Пелелиу: Райская Герника»
Премьера военной драмы «Пелелиу: Райская Герника
» состоится 5 декабря. Экранизация манги Кадзуеси Такэды
приурочена к 80-летию окончания Второй мировой. За режиссуру отвечает Горо Кудзи
(«Раб спецотряда демонического города
»), а за производство — студии Shin-Ei Animation
(«Озорная Такаги
») и Fugaku
(«Спираль
»). В тизере — подбитые «Зеро
», заросшие джунглями руины, блокноты с полевыми зарисовками и милые тиби-персонажи. За кажущейся легкостью визуального стиля — ужасающая цифра: из десяти тысяч японских солдат выжили лишь 34 человека.
1944 год. Тихоокеанский фронт. На тропическом острове Пелелиу разворачивается кровопролитное сражение: японский гарнизон пытается удержать стратегическую точку под натиском 40-тысячной армии США. Среди них — 21-летний Хитоси Тамару, мечтающий стать мангакой. Он зарисовывает всё, что видит вокруг: солдатские будни, природу острова, следы боя — и записывает последние слова павших товарищей, чтобы передать их семьям. Героя озвучивает актер Рихито Итагаки
(Субару Нагахиса из «Одинокого замка в Зазеркалье
»), который лично посетил Пелелиу и побывал на местах былых сражений. Его напарнику, стойкому ефрейтору Кэйсукэ Ёсики, голос подарил Томоя Накамура
(Дмитрий из «Семьи шпиона — Код: Белый
»).
Аниме по веб-манге «Черная кошка и класс ведьм»
В следующем году нас ждет школьное фэнтези «Черная кошка и класс ведьм
» по манге Ёсукэ Канэды
(«Джульетта из школы-интерната
»). Над адаптацией работают: режиссер Наоюки Тацува
(«Притворная любовь
»), сценаристка Мидори Гото
(«Хладнокровный Ходзуки
»), дизайнер персонажей Такаюки Онода
(анимация «Необьятного океана
») и студия Liden Films
(«Токийские мстители
», «Пожалуйста, оденьтесь, Такаминэ
»).
Спика Вирго мечтает стать великой ведьмой, но есть нюанс: колдовать она не умеет вовсе. Шанс пробиться в престижную Академию Дианы, где когда-то преподавал её кумир Клод Сириус, появляется после неожиданной встречи с говорящим черным котом. Взамен на уроки волшебства он просит об одолжении: снять с него проклятие. Способ неожиданный: придется поцеловать его в... Впрочем, это точно стоит увидеть своими глазами. Роль целеустремленной Спики досталась Каэдэ Хондо
(Кирисамэ
из «Доктора Стоуна
»), а загадочного мага Клода Сириуса — Нобунаге Симадзаки
(Син Асакура
из «Дней Сакамото
»).
«Пересечение стен любви с тобой» в новом ролике
У аниме «Пересечение стен любви с тобой
», анонсированного еще зимой
, вышел первый большой трейлер, где звучит опенинг Kusuguttai
в исполнении CHiCO with HoneyWorks
. Премьера городского фэнтези о межвидовых отношениях состоится 14 октября.
В городе, где люди пытаются сосуществовать с антропоморфными животными, старшеклассница Мари Асака знакомится со звероюношей Цунагу Хидакой, зачисленным в её школу по специальной программе. Общение с новеньким одноклассником сначала вызывает у Мари настороженность, но постепенно она всё больше проникается его добротой и искренностью. Однако не все вокруг так же терпимы: кто-то запирает ребят вместе на школьном складе. Оставшись наедине, Мари и Цунагу сталкиваются с новыми будоражащими чувствами. К сэйю
главных героев присоединилась Ай Какума
(Рицуко Акинэ
из «Синего оркестра
»). Она озвучивает кошкодевочку Кисару, которая тонко чувствует эмоции окружающих.
Возвращение «Созданного в Бездне»
Продолжение «Созданного в Бездне
» выйдет в формате цикла полнометражных фильмов. Первая глава под названием «Тайна пробуждения
» (Made in Abyss: Mezameru Shinpi), запланированная на 2026 год, продолжит сюжет второго сезона. Экранизация манги Акихито Цукуси
, тираж которой превысил 22 миллиона экземпляров, вновь доверена студии Kinema Citrus
(«Восхождение героя щита
», «Мой счастливый брак
»). Есть постер
.
На краю города Орф зияет Бездна — гигантская воронка, куда веками спускаются поколения отважных исследователей в поисках артефактов и знаний. Сирота Рико мечтает повторить путь матери — знаменитой покорительницы этих глубин. Однажды она сталкивается с необычным мальчиком-роботом по имени Рэг, который потерял память. Вместе они отправляются в опасное путешествие по слоям смертоносного разлома, полного чудовищ, тайн и проклятий, чтобы добраться до самого дна и узнать правду. В честь анонса запланировано уникальное событие — первый в истории франшизы
концерт. Автор саундтрека Кевин Пенкин
(«Монолог фармацевта
», «Башня Бога
») лично выйдет к дирижерскому пульту, а сопровождать исполнение оркестром любимых музыкальных тем будут проекции кадров из аниме. К программе присоединятся вокалист Хикару Сайто
, отвечавший за оригинальные композиции, и певица KIHOW
из рок-группы MYTH & ROID
, которая представит главную песню в уникальной аранжировке. Также на сцене ожидаются сэйю Рико и Рэга — Мию Томита
(Цумуги
из «Моя подруга — демон
»), Мария Исэ
(Адзами Куротани
из «Спирали
»).
Первый трейлер аниме «Хранитель камфорного дерева»
«Хранитель камфорного дерева
» обзавелся датой релиза: в японский прокат фильм выйдет 30 января 2026 года. Роман Кэйго Хигасино
, изданный в 2020 году, впервые адаптируют
для большого экрана в формате мультфильма. Студия A-1 Pictures
(«Поднятие уровня в одиночку
», «Магия и мускулы
») выложила первый ролик и постер
, где главный герой стоит у подножия величественного лавра.
Рэйто Наои лишается работы, оступается и оказывается за решеткой. В тюрьме его навещает Тифунэ — сводная сестра покойной матери, влиятельная женщина, стоявшая у истоков корпорации «Янагисава групп». Она предлагает племяннику сделку: свобода в обмен на должность хранителя старого камфорного дерева в храме Цукиго, о котором говорят, что оно исполняет желания. Согласившись, юноша знакомится с людьми, чьи судьбы так или иначе связаны с этим священным местом: Тосиаки Садзи, который приходит к дереву с молитвами; его дочерью Юми, с подозрением относящейся к странным визитам отца; и молодым предпринимателем Сотаки Оба, разрывающимся между семейным делом и мечтами. Постепенно эти встречи приближают Рэйто к разгадке тайны древнего гиганта. Главную роль исполняет Фумия Такахаси
(Джестер Гарандрос из «Черного клевера: Меч короля магов
»), а его тети — Юки Амами
, актриса театра и кино, также известная по работам в аниме, включая проекты Studio Ghibli
(морская богиня из «Рыбки Поньо на утесе
»).
Бонус:
В честь Международного дня кошек (8 августа) Sony Japan
выпустила эксклюзивный постер
, объединивший постапокалиптическую комедию Такаси Миикэ
«Ночь живых кошаков
» и зомби-блокбастер Дэнни Бойла
«28 лет спустя
».
