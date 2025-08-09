Кино-Театр.Ру
Реклама от студии Ghibli и триумф «Истребителя демонов»: главные новости аниме за неделю

9 августа
2025 год

9 августа 2025
Очередной (можно сказать, еженедельный) триумф «Истребителя демонов», продолжение «Созданного в Бездне» и новая манга от автора «Необычного такси»: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о дебютном трейлере «Сказания об Аканэ» или новом фэнтези «Леди со странным вкусом и безумный герцог»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Одной строкой


🔘 «Человека-мускула» продлили на третий сезон: новые эпизоды комедийного сёнэна уже рисуют в стенах Production I.GПочувствуй ветер», «Иллюзия рая»).

🔘 У спокона «Стометровка» появился новый трейлер, посвященный пяти персонажам: Тогаси, Комие, Нигами, Сайдзу и Кайдо (у каждого есть именной постер).

🔘 «Гандам: Железнокровные сироты — Урд Хант», анонсированный два года назад, обзавелся трейлером и датой премьеры: в кинотеатрах Японии его покажут 31 октября.

🔘 Студия GhibliМогила светлячков», «Мой сосед Тоторо») сделала промо-ролик для компании Marushin, которая с 1994 выпускает текстильный мерч по мотивам её произведений. Созданием видео руководил Такэси Хонда, отвечавший за ключевую анимацию в «Беке», «Евангелионе» и большинстве проектов Сатоси Кона.


🔘 «Бесконечный замок» продолжает победоносное шествие в японских кинотеатрах: первая часть финальной трилогии «Истребителя демонов» собрала уже ¥17,63 миллиарда и заняла почетное десятое место среди самых кассовых фильмов национального проката, потеснив экшн-комедию «Ритм и полиция: Фильм 2».

🔘 Тираж «Берсерка», opus magnum Кэнтаро Миуры, достиг отметки в 70 миллионов (девять — на английском).

🔘 Кадзуя Кономото, сценарист «Необычного такси», вместе с художником Рё Ямадзаки взялся за новую мангу Kami Kill про двух братьев, заведающих барбершопом. Релиз намечен на 21 августа.

🔘 Киноверсия документальной телепередачи «Босоногий Гэн всё еще в гневе» (Hadaashi no Gen wa Mada Okotteiru) о легендарной манге Кэйдзи Накадзавы выйдет в ограниченный японский прокат в ноябре.

Читать «Истребитель демонов: Бесконечный замок» — красочный боевик и тонкая драма

Новый тизер аниме «Пелелиу: Райская Герника»


Премьера военной драмы «Пелелиу: Райская Герника» состоится 5 декабря. Экранизация манги Кадзуеси Такэды приурочена к 80-летию окончания Второй мировой. За режиссуру отвечает Горо КудзиРаб спецотряда демонического города»), а за производство — студии Shin-Ei AnimationОзорная Такаги») и FugakuСпираль»). В тизере — подбитые «Зеро», заросшие джунглями руины, блокноты с полевыми зарисовками и милые тиби-персонажи. За кажущейся легкостью визуального стиля — ужасающая цифра: из десяти тысяч японских солдат выжили лишь 34 человека.


1944 год. Тихоокеанский фронт. На тропическом острове Пелелиу разворачивается кровопролитное сражение: японский гарнизон пытается удержать стратегическую точку под натиском 40-тысячной армии США. Среди них — 21-летний Хитоси Тамару, мечтающий стать мангакой. Он зарисовывает всё, что видит вокруг: солдатские будни, природу острова, следы боя — и записывает последние слова павших товарищей, чтобы передать их семьям. Героя озвучивает актер Рихито Итагаки (Субару Нагахиса из «Одинокого замка в Зазеркалье»), который лично посетил Пелелиу и побывал на местах былых сражений. Его напарнику, стойкому ефрейтору Кэйсукэ Ёсики, голос подарил Томоя Накамура (Дмитрий из «Семьи шпиона — Код: Белый»).

Читать «Кокон» — военная драма глазами девочек-подростков

Аниме по веб-манге «Черная кошка и класс ведьм»


В следующем году нас ждет школьное фэнтези «Черная кошка и класс ведьм» по манге Ёсукэ КанэдыДжульетта из школы-интерната»). Над адаптацией работают: режиссер Наоюки ТацуваПритворная любовь»), сценаристка Мидори ГотоХладнокровный Ходзуки»), дизайнер персонажей Такаюки Онода (анимация «Необьятного океана») и студия Liden FilmsТокийские мстители», «Пожалуйста, оденьтесь, Такаминэ»).


Спика Вирго мечтает стать великой ведьмой, но есть нюанс: колдовать она не умеет вовсе. Шанс пробиться в престижную Академию Дианы, где когда-то преподавал её кумир Клод Сириус, появляется после неожиданной встречи с говорящим черным котом. Взамен на уроки волшебства он просит об одолжении: снять с него проклятие. Способ неожиданный: придется поцеловать его в... Впрочем, это точно стоит увидеть своими глазами. Роль целеустремленной Спики досталась Каэдэ Хондо (Кирисамэ из «Доктора Стоуна»), а загадочного мага Клода Сириуса — Нобунаге Симадзаки (Син Асакура из «Дней Сакамото»).

Читать Фансервис не то, чем кажется в аниме «Становясь волшебницей»

«Пересечение стен любви с тобой» в новом ролике


У аниме «Пересечение стен любви с тобой», анонсированного еще зимой, вышел первый большой трейлер, где звучит опенинг Kusuguttai в исполнении CHiCO with HoneyWorks. Премьера городского фэнтези о межвидовых отношениях состоится 14 октября.


В городе, где люди пытаются сосуществовать с антропоморфными животными, старшеклассница Мари Асака знакомится со звероюношей Цунагу Хидакой, зачисленным в её школу по специальной программе. Общение с новеньким одноклассником сначала вызывает у Мари настороженность, но постепенно она всё больше проникается его добротой и искренностью. Однако не все вокруг так же терпимы: кто-то запирает ребят вместе на школьном складе. Оставшись наедине, Мари и Цунагу сталкиваются с новыми будоражащими чувствами. К сэйю главных героев присоединилась Ай Какума (Рицуко Акинэ из «Синего оркестра»). Она озвучивает кошкодевочку Кисару, которая тонко чувствует эмоции окружающих.

Читать «Выдающиеся звери» — аниме о предубеждениях и расслоении общества

Возвращение «Созданного в Бездне»


Продолжение «Созданного в Бездне» выйдет в формате цикла полнометражных фильмов. Первая глава под названием «Тайна пробуждения» (Made in Abyss: Mezameru Shinpi), запланированная на 2026 год, продолжит сюжет второго сезона. Экранизация манги Акихито Цукуси, тираж которой превысил 22 миллиона экземпляров, вновь доверена студии Kinema CitrusВосхождение героя щита», «Мой счастливый брак»). Есть постер.

На краю города Орф зияет Бездна — гигантская воронка, куда веками спускаются поколения отважных исследователей в поисках артефактов и знаний. Сирота Рико мечтает повторить путь матери — знаменитой покорительницы этих глубин. Однажды она сталкивается с необычным мальчиком-роботом по имени Рэг, который потерял память. Вместе они отправляются в опасное путешествие по слоям смертоносного разлома, полного чудовищ, тайн и проклятий, чтобы добраться до самого дна и узнать правду. В честь анонса запланировано уникальное событие — первый в истории франшизы концерт. Автор саундтрека Кевин ПенкинМонолог фармацевта», «Башня Бога») лично выйдет к дирижерскому пульту, а сопровождать исполнение оркестром любимых музыкальных тем будут проекции кадров из аниме. К программе присоединятся вокалист Хикару Сайто, отвечавший за оригинальные композиции, и певица KIHOW из рок-группы MYTH & ROID, которая представит главную песню в уникальной аранжировке. Также на сцене ожидаются сэйю Рико и Рэга — Мию Томита (Цумуги из «Моя подруга — демон»), Мария Исэ (Адзами Куротани из «Спирали»).

Читать «Баракамон» — терапевтическое аниме той же студии

Первый трейлер аниме «Хранитель камфорного дерева»


«Хранитель камфорного дерева» обзавелся датой релиза: в японский прокат фильм выйдет 30 января 2026 года. Роман Кэйго Хигасино, изданный в 2020 году, впервые адаптируют для большого экрана в формате мультфильма. Студия A-1 PicturesПоднятие уровня в одиночку», «Магия и мускулы») выложила первый ролик и постер, где главный герой стоит у подножия величественного лавра.


Рэйто Наои лишается работы, оступается и оказывается за решеткой. В тюрьме его навещает Тифунэ — сводная сестра покойной матери, влиятельная женщина, стоявшая у истоков корпорации «Янагисава групп». Она предлагает племяннику сделку: свобода в обмен на должность хранителя старого камфорного дерева в храме Цукиго, о котором говорят, что оно исполняет желания. Согласившись, юноша знакомится с людьми, чьи судьбы так или иначе связаны с этим священным местом: Тосиаки Садзи, который приходит к дереву с молитвами; его дочерью Юми, с подозрением относящейся к странным визитам отца; и молодым предпринимателем Сотаки Оба, разрывающимся между семейным делом и мечтами. Постепенно эти встречи приближают Рэйто к разгадке тайны древнего гиганта. Главную роль исполняет Фумия Такахаси (Джестер Гарандрос из «Черного клевера: Меч короля магов»), а его тети — Юки Амами, актриса театра и кино, также известная по работам в аниме, включая проекты Studio Ghibli (морская богиня из «Рыбки Поньо на утесе»).

Читать «Поднятие уровня в одиночку» — взрывной хит той же студии
Бонус: В честь Международного дня кошек (8 августа) Sony Japan выпустила эксклюзивный постер, объединивший постапокалиптическую комедию Такаси Миикэ «Ночь живых кошаков» и зомби-блокбастер Дэнни Бойла «28 лет спустя».

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года или интервью с самобытным иллюстратором «Сказа о четырех с половиной татами».
№ 3
Yanina Sokolova   11.08.2025 - 20:16
Думаю "поцелуй котика" - не самое страшное, что мог запросить тот, ради обретения маленькой девочкой способностей ведьмы. читать далее>>
№ 2
Angelika77   10.08.2025 - 20:40
Никогда не понимала, зачем в мультики переносить тематику войны и оказывать всю жестокость самых страшных дней страны. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   9.08.2025 - 19:24
Поражаюсь японским анимэ - выходит всего пару серий мультика, а к нему целый год выпускают целый десяток трейлеров. Насмотрелся промо роликов уже и анимэ смотреть не хочется. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
