«Битва моторов», «Весельчак У» и «Чебурашка-2» получат поддержку Фонда кино

Фонд кино выбрал 18 художественных национальных фильмов лидеров отечественного кинопрома, которые получат поддержку производства. Об этом сообщается на сайте
организации.
Компанией, лидирующей по количеству поддержанных проектов, в этом году стала «Централ Партнершип» — в список попали четыре картины: «Ангелы Ладоги
», «Битва моторов
», «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный
» и «Гуантанамера
».
фото: кадр из фильма «Битва моторов»
По три фильма оказалось у студии «Водород 2011» («Буратино
», «Весельчак У», «Неандерталец»), «Кинокомпании "СТВ"» («Горыныч
», «Космическая собака Лида
», «Чудо-Юдо
») и «ВБД Груп» («Колобок
», «Холоп-3
», «Чебурашка-2
»). «Студию "ТРИТЭ" Никиты Михалкова
» Фонд поддержит лишь при создании лент «Как Иван в сказку попал» и «Королева Анна».
Также в перечень вошли «1001 ночь» от компании «МЕМ», «Аленький цветочек» от «Дирекции Кино» и «Приключения Старика Хоттабыча» от «Арт Пикчерс Студии».
