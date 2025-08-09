Кино-Театр.Ру
«Битва моторов», «Весельчак У» и «Чебурашка-2» получат поддержку Фонда кино

9 августа
2025 год

Новости кино >>
9 августа 2025
Фонд кино выбрал 18 художественных национальных фильмов лидеров отечественного кинопрома, которые получат поддержку производства. Об этом сообщается на сайте организации.

Компанией, лидирующей по количеству поддержанных проектов, в этом году стала «Централ Партнершип» — в список попали четыре картины: «Ангелы Ладоги», «Битва моторов», «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный» и «Гуантанамера».

Битва моторов (2025)
фото: кадр из фильма «Битва моторов»

По три фильма оказалось у студии «Водород 2011» («Буратино», «Весельчак У», «Неандерталец»), «Кинокомпании "СТВ"» («Горыныч», «Космическая собака Лида», «Чудо-Юдо») и «ВБД Груп» («Колобок», «Холоп-3», «Чебурашка-2»). «Студию "ТРИТЭ" Никиты Михалкова» Фонд поддержит лишь при создании лент «Как Иван в сказку попал» и «Королева Анна».

Также в перечень вошли «1001 ночь» от компании «МЕМ», «Аленький цветочек» от «Дирекции Кино» и «Приключения Старика Хоттабыча» от «Арт Пикчерс Студии».
№ 7
Матвей Брикун   16.08.2025 - 21:07
Чебурашка собрала миллиарды, про какую помощь они говорят. Где те деньги. Кто распихал по карманам. читать далее>>
№ 6
Дмитрий А. Мишин   14.08.2025 - 11:06
На обложке новости не Чебурашка, а Алкабурашка. Без зуба и видок так себе. После нетрезвой ночи. читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   13.08.2025 - 21:43
... Да хоть бы на сколько - рубль лишним не будет уж точно. читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   12.08.2025 - 21:12
Умалчивается насколько помогут. читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   11.08.2025 - 20:18
Поддержку получают скорее всего заранее "обговоренные" работы. Тот кто хотел чисто "залететь на бал" и отхватить денежку, ничего не получит. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
что почитать?

