Анна Здор прознала про юную любовницу мужа в мелодраме «Срывая маски»

9 августа
2025 год

9 августа 2025
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Влада Николаева «Срывая маски». Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Анна Здор, Светлана Богданова, Евгений Шибалко и Максим Линников.

Анна Здор прознала про юную любовницу мужа в мелодраме «Срывая маски»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Главная героиня Алена Шаповалова живет, как кажется, идеальной жизнью: за плечами 23 года брака с Сергеем, в которого она влюбилась еще в юности, взрослый сын, работа в танцевальной студии. Но ее преследует чувство, что в их семейной идиллии что-то не так. Алене кажется, что Сергей ей неверен. Однажды она узнает, что у мужа есть юная любовница. Выясняется, что он давно ведет двойную жизнь. Тайна, которую супруг хранил десятилетиями, выходит наружу. Пока Алена борется с ревностью, в ее жизни появляются неожиданные союзники. В поисках опоры она находит не только поддержку, но и шанс претендовать на нечто большее.

По словам Анны Здор, «люди часто прячутся от себя и обстоятельств, надевая маски. Они играют роли, живут не своей жизнью и со временем забывают, кто они есть на самом деле. Но наступает момент, когда маску приходится снять. Это страшно и больно, но только тогда человек начинает по-настоящему чувствовать, любить, быть собой. Чтобы расти, развиваться и быть открытым миру, нужно принять себя и других такими, какие мы есть. Нужно быть, а не казаться».
№ 4
Sveta_21Ermolova   12.08.2025 - 20:49
Как-то не переношу Здор и её игру на экране: то чересчур эмоциональна где не надо, то наоборот и слезинки не выдавишь, где надо бы серъёзно так всплакнуть. читать далее>>
№ 3
Анастасия Ал. Благинина   11.08.2025 - 09:38
Сц явно читают авторов Литнета. Там же сплошь про разводы, властелинов, сводных и прочее... Не, если снято и написано достойно, - я не против штампов, но как реалист, могу сказать: "Г-жи сценаристки,... читать далее>>
№ 2
Angelika77   10.08.2025 - 20:11
Алёна - типичная жёнушка которая живёт в своём мире и почему то все эти годы не хочет ничего видеть, а тут получается бац, и есть у мужа молодая любовница. Как банально. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   9.08.2025 - 18:34
Сколько таких историй об идеальной семейно жизни, когда кажется, что всё сложилось и лучше не пожелать. Зачастую такие истории оказываются обманками. читать далее>>
