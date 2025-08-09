Анна Здор прознала про юную любовницу мужа в мелодраме «Срывая маски»

Главная героиня Алена Шаповалова живет, как кажется, идеальной жизнью: за плечами 23 года брака с Сергеем, в которого она влюбилась еще в юности, взрослый сын, работа в танцевальной студии. Но ее преследует чувство, что в их семейной идиллии что-то не так. Алене кажется, что Сергей ей неверен. Однажды она узнает, что у мужа есть юная любовница. Выясняется, что он давно ведет двойную жизнь. Тайна, которую супруг хранил десятилетиями, выходит наружу. Пока Алена борется с ревностью, в ее жизни появляются неожиданные союзники. В поисках опоры она находит не только поддержку, но и шанс претендовать на нечто большее.
По словам Анны Здор, «люди часто прячутся от себя и обстоятельств, надевая маски. Они играют роли, живут не своей жизнью и со временем забывают, кто они есть на самом деле. Но наступает момент, когда маску приходится снять. Это страшно и больно, но только тогда человек начинает по-настоящему чувствовать, любить, быть собой. Чтобы расти, развиваться и быть открытым миру, нужно принять себя и других такими, какие мы есть. Нужно быть, а не казаться».
