Александр Бухаров добьется «Высшей меры» во второй раз

Интервью Марина Ворожищева: «Хочется хулиганского, темпераментного и вместе с тем трепетного кино» Актриса – о сериале «Хирург», работе с мужем-режиссером, увлечении фотографией и желании чаще говорить о любви

Лайфстайл «Очень хочется жить»: Роман Попов рассказал о рецидиве рака мозга Актёр почти ослеп

Главная тема Крах семьи, крах страны: почему «Крестный отец» — величайшая американская трагедия «Почему же мы так слабы, погружены в депрессию и бесконечно лжем?»

Обзор сериалов «Доктор Преображенский»: Красота по-советски Денис Шведов в роли пластического хирурга

Рецензии на спектакли «Барабаны в ночи» — дискотека на фоне войны и революции Не стало Юрия Бутусова — вспоминаем постановку Брехта, к которой он шел 15 лет

Новости театра Погиб театральный режиссер Юрий Бутусов Ему было 63 года

Лайфстайл Марина Зудина поделилась фотографиями с дня рождения внучки Первый юбилей