Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Александр Бухаров добьется «Высшей меры» во второй раз

9 августа
2025 год

Новости кино >>
9 августа 2025
Режиссер Эдуард Мельников снимает в Ярославле 12-серийный второй сезон исторического детектива «Высшая мера» с Александром Бухаровым, Александром Сириным, Андреем Багировым и Верой Шпак в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

«Второй сезон точно будет интересен любителям кроссвордов и загадок. Их ждут неожиданные сюжетные повороты, захватывающая детективная история и совершенно новые персонажи. Наши художники по костюмам и гриму постарались с точностью передать эпоху и временное пространство сериала. Моего героя Таболина ждет выбор, два берега, между которыми он будет метаться: или прежняя возлюбленная Юля, или новая — архивариус Лена. И неизвестно, в какой гавани он бросит якорь. И бросит ли вообще?», — говорит Александр Бухаров.

Александр Бухаров добьется «Высшей меры» во второй раз
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету Егор Таболин (Бухаров) в отпуске в Минске случайно оказывается на месте преступления. Убит учитель, коллекционер старинных икон, которые он все уже подарил музею. Есть версия, что может быть похищена одна ценная икона. Впрочем, убийством занимается местное следствие. Когда уже в Ярославле похожим образом убивают местного ювелира, главный герой пытается объединить оба дела в одно, но нигде не находит поддержки. Вскоре ему открывается ужасающая правда: оба преступления – лишь верхушка айсберга. В этих краях уже давно совершаются злодеяния, которые схожи по способу исполнения: жертв устраняют точным ударом тяжелого предмета по основанию черепа. И каждая смерть связана с похищением антикварных предметов искусства или редких драгоценностей. Таболину придется распутать клубок страшных преступлений, чтобы найти того, кто стоит за убийствами и грабежами, а также разобраться и в личной жизни.

«Мне очень радостно от того, что я стала частью команды, с которой очень хотелось поработать. Моя героиня Юля — девушка, которая мечтает обрести женское счастье. Она хочет, чтобы рядом с ней был заботливый, любящий и сильный мужчина. И, конечно, Таболин подходит под эти критерии, только есть в этой истории одно "но"… Знаю точно, что мою героиню ждет непростое приключение и много эмоций. Юля сильно изменится и, хочется верить, обретет счастье», — делится Вера Шпак.
версия для печати

обсуждение >>
№ 9
Анастасия Ал. Благинина   12.08.2025 - 07:56
Да уровень качественных мелодрам выше будет, чем у этих псевдо-исторических и псевдо-военных сериальчиков с элементами детектива. Имхо. читать далее>>
№ 8
В нашем полку прибыло   11.08.2025 - 12:57
Похоже, история стара как мир. Команду, которая сделала результат, убрали. Ничего личного, дальше только бизнес. читать далее>>
№ 7
hanae_mori (Москва)   10.08.2025 - 23:11
... Кстати, да. читать далее>>
№ 6
hanae_mori (Москва)   10.08.2025 - 23:11
Ой, радость то какая. Сериал интересный был. Надеюсь, что и продолжение тоже. читать далее>>
№ 5
Бикола (Санкт-Петербург)   10.08.2025 - 20:58
А куда делась Марта? Они были хорошей парой в первой части! читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Александр Бухаров добьется «Высшей меры» 24 июня
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Андрей БагировАлександр БухаровЭдуард МельниковАлександр СиринВера Шпак
фильмы
Высшая мераВысшая мера-2

фотографии >>
Александр Бухаров добьется «Высшей меры» во второй раз фотографии
Александр Бухаров добьется «Высшей меры» во второй раз фотографии
Александр Бухаров добьется «Высшей меры» во второй раз фотографии
Александр Бухаров добьется «Высшей меры» во второй раз фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анна Кузнецова
11 августа ушла из жизни актриса Анна Кузнецова.
Юрий Бутусов
9 августа трагически погиб режиссёр Юрий Бутусов.
Иван Краско
9 августа ушёл из жизни актёр Иван Краско.

День рождения >>

Юрий Батурин
Артур Бесчастный
Владимир Вдовиченков
Тамара Макарова
Андрей Соколов
Анна Терехова
Андрей Федорцов
Борис Чирков
Илья Шакунов
Мориц Бляйбтрой
Невилл Бранд
Кшиштоф Кольбергер
Хорхе Перугоррия
Джон Слэттери
Кася Смутняк
Себастиан Стэн
все родившиеся 13 августа >>

Афиша кино >>

Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, Франция, 1991
Надо снимать фильмы о любви
драма, мокьюментари
Индия, Россия, 2024
Летние войны
боевик, драма, комедия, мелодрама, научная фантастика, приключения
Япония, 2009
Улыбка. Новый кошмар
мистика, фильм ужасов
Канада, 2024
Бухта Бэррона
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Заклятье. Кровь экзорциста
фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Пункт назначения: Высотка 613
триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2024
Пушистый форсаж: Гран-при
детский фильм, приключения
Германия, Великобритания, 2025
Укради мою мечту
комедия, мелодрама
Россия, 2025
На ярком солнце
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Италия, 1959
Девка-баба: Кукла-чародейка
сказка, фэнтези
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен