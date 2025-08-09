Александр Бухаров добьется «Высшей меры» во второй раз

«Второй сезон точно будет интересен любителям кроссвордов и загадок. Их ждут неожиданные сюжетные повороты, захватывающая детективная история и совершенно новые персонажи. Наши художники по костюмам и гриму постарались с точностью передать эпоху и временное пространство сериала. Моего героя Таболина ждет выбор, два берега, между которыми он будет метаться: или прежняя возлюбленная Юля, или новая — архивариус Лена. И неизвестно, в какой гавани он бросит якорь. И бросит ли вообще?», — говорит Александр Бухаров.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По сюжету Егор Таболин (Бухаров) в отпуске в Минске случайно оказывается на месте преступления. Убит учитель, коллекционер старинных икон, которые он все уже подарил музею. Есть версия, что может быть похищена одна ценная икона. Впрочем, убийством занимается местное следствие. Когда уже в Ярославле похожим образом убивают местного ювелира, главный герой пытается объединить оба дела в одно, но нигде не находит поддержки. Вскоре ему открывается ужасающая правда: оба преступления – лишь верхушка айсберга. В этих краях уже давно совершаются злодеяния, которые схожи по способу исполнения: жертв устраняют точным ударом тяжелого предмета по основанию черепа. И каждая смерть связана с похищением антикварных предметов искусства или редких драгоценностей. Таболину придется распутать клубок страшных преступлений, чтобы найти того, кто стоит за убийствами и грабежами, а также разобраться и в личной жизни.
«Мне очень радостно от того, что я стала частью команды, с которой очень хотелось поработать. Моя героиня Юля — девушка, которая мечтает обрести женское счастье. Она хочет, чтобы рядом с ней был заботливый, любящий и сильный мужчина. И, конечно, Таболин подходит под эти критерии, только есть в этой истории одно "но"… Знаю точно, что мою героиню ждет непростое приключение и много эмоций. Юля сильно изменится и, хочется верить, обретет счастье», — делится Вера Шпак.
