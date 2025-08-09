Кино-Театр.Ру
Дэйву Батисте доверили роль Кургана в ремейке «Горца»

9 августа
2025 год

9 августа 2025
Дэйв Батиста станет антагонистом Генри Кавилла в ремейке «Горца» от Amazon/MGM. По информации Deadline, актер предстанет в образе злодея Кургана, которого в оригинале сыграл Клэнси Браун.


Ранее стало известно, что Мариса Абела воплотит образ бессмертной преподавательницы фехтования и бывшей возлюбленной Коннора Маклауда, а Расселл Кроу предстанет в качестве бессмертного воина Хуана Рамиреса, которого 40 лет назад играл Шон Коннери. Режиссер Чад Стахелски приступит к производству в сентябре, съемки пройдут в Шотландии, Англии и таких местах, как Гонконг.

Оригинальная лента 1986 года с Кристофером Ламбертом, Клэнси Брауном и Шоном Коннери рассказывает о бессмертных воинах, которые из Шотландии XVI века перемещаются на Манхэттен 1980-х. Впоследствии во вселенной «Горца» появилось несколько фильмов, мультфильмов и сериал с Эдрианом Полом.
№ 1
ДаринаКароль   9.08.2025 - 18:32
Выбор вполне объяснимый, Курган с Батиста получится хороший. читать далее>>
Всего сообщений: 1
персоны
Мариса АбелаДэйв БатистаКлэнси БраунГенри КавиллШон КоннериРасселл КроуКристофер ЛамбертЭдриан ПолЧад Стахелски
фильмы
ГорецГорецГорецГорец 3: Последнее измерениеГорец II: ОживлениеГорец IV: Конец игрыГорец V: ИсточникГорец: В поисках мести

анонс

Скорбим

Иван Краско
9 августа ушёл из жизни актёр Иван Краско.

