Второй сезон сибирского экшна с Дмитрием Паламарчуком «Ронин» стартует 6 октября

1 сентября
2025 год

1 сентября 2025
Премьера второго сезона сериала «Ронин» с Дмитрием Паламарчуком в главной роли состоится 6 октября в 18:00 на ТВ-3. Иван Доронин возвращается в родное Медвежье, и вместе с ним зрители снова окажутся в центре опасных разборок и личной драмы, добавляет пресс-служба телеканала.

Второй сезон сибирского экшна с Дмитрием Паламарчуком «Ронин» стартует 6 октября
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

«Для меня «Ронин» — это не просто роль, а отдельная жизнь. Чтобы быть убедительным в образе бывшего спецназовца, я специально тренировался, сам выполнял трюки и сцены драк. Но главное — это энергия Сибири. Красноярский край невозможно сыграть: здесь нужно быть настоящим», — подчеркивает Дмитрий Паламарчук.

В начале второго сезона Иван Доронин (Дмитрий Паламарчук) с сыновьями Мишей (Артемий Черкашин) и Сашкой (Тимофей Мадуев) несколько месяцев живет в Санкт-Петербурге. Правда, дети не слишком очарованы Северной столицей и мечтают вернуться домой в Медвежье. Да и самого Ронина больше ничего не держит в большом городе — после последнего задания он был вынужден покинуть СОБР. К тому же, в родном Медвежьем его ждут отец Семен (Владимир Мясников) и возлюбленная Алена (Любовь Баханкова), с которой они постоянно на связи.

Съемки второго сезона прошли в Красноярском крае — в Овсянке, Дивногорске, на Усть-Мане, в поселке Кузнецово и Красноярске. В кадре зрители вновь увидят настоящую сибирскую природу: горные пейзажи, сосновые леса и притоки Енисея. Также в сериале сыграли десятки актеров из Красноярска и Минусинска, а около 600 жителей региона приняли участие в массовых сценах.

«Первый сезон "Ронина" доказал, что в России востребованы честные и сильные истории, где зритель узнает себя. Мы видим колоссальный интерес аудитории к проекту, поэтому во втором сезоне сделали его еще масштабнее: больше героев, больше драмы, больше величественной природы Сибири. Уверен, эта история станет одной из самых ярких премьер осени на ТВ-3», — добавляет генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов.

Режиссером проекта выступает Игорь Драка. Производством проекта занималась кинокомпания «Триикс Медиа» при организационной поддержке «Енисей кино», «Сибирь Триикс Медиа» и Министерства культуры Красноярского края.
персоны
Любовь БаханковаИгорь ДракаТимофей МадуевВладимир Мясников (III)Дмитрий ПаламарчукАртемий Черкашин
фильмы
РонинРонин-2

