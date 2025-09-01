Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»
ИРИ запускает новый конкурс для создателей детского контента

1 сентября
2025 год

Новости кино >>
1 сентября 2025
В День Знаний Институт развития интернета начал прием заявок на новый конкурс детского контента. Проекты можно подать до 30 сентября 2025 года, до 18:00 по московскому времени, по двум направлениям: «Видеоконтент» и «Программные продукты». Принять участие в конкурсе могут юридические лица или физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, уточняет пресс-служба ИРИ.

ИРИ запускает новый конкурс для создателей детского контента
фото: пресс-служба ИРИ

«Долгие годы проекты для детско-подростковой аудитории были лишены регулярного и последовательного финансового участия со стороны государства. С 2022 года ИРИ поддерживает проекты для зрителей дошкольного и школьного возраста: сериалы "Любопытная Варвара" и "Недетское кино", шоу "Научная фантастика", мультсериалы "Пушкин и… Михайловское", "Супергерои.ру", "Герои Арктики" и многие другие. Сегодня же мы видим резкий рост спроса со стороны детей и родителей на качественный российский детский контент, как развлекательный, так и образовательный. Понимая необходимость стимулировать индустрию к производству детских анимационных и художественных проектов, а также игр, мы и запускаем отдельный конкурс», — говорит генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

По направлению «Видеоконтент» принимаются игровые и анимационные проекты, состоящие не менее, чем из двух единиц контента. Проекты должны быть размещены в онлайн-кинотеатрах. По направлению «Программные продукты» принимаются игры и (или) дополнения к ним для мобильных устройств. Мобильная версия обязательна, дополнительно допускается адаптация игр для размещения и использования на платформах ПК и сайтах. Поддержанные ИРИ проекты должны выйти не позднее 29 октября 2027 года.

На конкурсе ИРИ рассмотрит проекты в рамках новых тем, утвержденных Наблюдательным советом ИРИ специально для этого конкурса: «В команде лучше, чем одному», «Полезные навыки для маленького человека», «Опасные игры», «Родная страна», «Семья и семейные ценности — вначале род, потом Родина», «Герои наших дней и поводы для гордости», «Возможности для самореализации и развитии в России», «Будь собой», «Образ будущего». Результаты объявят не позднее 20 марта 2026 года. Предварительный список победителей по итогам очной защиты определит Продюсерский совет ИРИ, а итоги конкурса утвердит Наблюдательный совет.
что почитать?