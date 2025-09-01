Кино-Театр.Ру
Продолжения «Первого отдела», «Ландышей» и «Вампиров средней полосы» стали самыми ожидаемыми сериалами сезона

1 сентября
2025 год

1 сентября 2025
Осень — традиционное время для презентаций новых сезонов телеканалов и онлайн-платформ. Одни уже представили свои новые линейки, другие только готовят громкие анонсы, подогревая интерес зрителей к предстоящим премьерам. Ведущий портал о кино и сериалах Кино-Театр.Ру решил попробовать измерить этот зрительский интерес и составил собственный Рейтинг самых ожидаемых российских сериалов сезона.

Для анализа было рассмотрено более 230 многосерийных проектов. В основу легли несколько параметров: количество заходов на страницы сериалов базы Кино-Театр.Ру, упоминания о проектах в СМИ, активность пользователей социальных сетей, а также наличие и популярность официальных соцсетей проектов. Все показатели были приведены к единой шкале, после чего на основе взвешенного среднего был рассчитан «Показатель ожидания сериала». В итоговый Топ-10 ожидаемо вошли в основном продолжения громких хитов. Однако рейтинг продемонстрировал широкое жанровое разнообразие: музыкальные драмы, молодежные спортивные мелодрамы, комедийные фэнтези, боевики, криминальные детективы.

Продолжения «Первого отдела», «Ландышей» и «Вампиров средней полосы» стали самыми ожидаемыми сериалами сезона
фото: Кино-Театр.Ру

«Мы впервые решили измерить зрительский интерес к будущим сериалам. Понятно, что проекты находятся в неравных условиях: одни выходят буквально в ближайшие недели, другие заявлены только на следующий год; кто-то активно ведет промокампанию, а кто-то ограничился пока лишь общим анонсом. Именно поэтому мы, например, не учитывали просмотры трейлеров — у многих их пока просто нет. Тем не менее результаты получились показательными. Особенно захватывающе было наблюдать за своеобразной битвой за первое место между теле- и стриминговым проектом — это отчетливо показывает, что такие сериалы сегодня соревнуются на равных. Очень порадовало жанровое разнообразие рейтинга: зрителей сегодня неожиданно привлекают не только детективы и боевики, но и, например, музыкальные драмы. Еще интересно, что режиссер Юрий Быков, например, фигурирует сразу в двух проектах рейтинга. Для нас самих многие цифры оказались неожиданными. Сезон только начинается, и будет интересно посмотреть, какие премьеры оправдают ожидания зрителей», — отмечает главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов.

Рейтинг возглавили сразу два продолжения громких сериалов, разрыв между которыми оказался минимальным, что фактически у исследования получилось два лидера. С показателем ожидания 171 чуть впереди оказался 5-й сезон детектива НТВ «Первый отдел». На презентации телеканала 28 августа генеральный продюсер Тимур Вайнштейн отметил, что четвертый сезон сериала стал самым успешным проектом последних четырех лет в аудитории 18+. Дата премьеры нового сезона с Иваном Колесниковым и Сергеем Жарковым в главных ролях пока не анонсирована. Буквально в полушаге от него, первой среди стриминговых проектов, идет музыкальная драма «Ландыши. Вторая весна» (168 баллов), продолжение одного из самых популярных и обсуждаемых проектов последних лет — «Ландыши. Такая нежная любовь», созданного при поддержке Института развития интернета. Новый сезон уже вызвал рекордный интерес в медиапространстве, а в соцсетях зрители активно «ищут» главного героя Леху. Премьера состоится на Wink.ru, точная дата пока не объявлена. Тройку лидеров замыкает третий сезон сериала онлайн-кинотеатра START «Вампиры средней полосы», который завершит историю семьи смоленских кровопийц. К своим ролям вновь вернутся Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева и другие. Его показатель равен 74.

Ниже в рейтинге третий сезон «Метода» (показатель 51), где Константин Хабенский вновь возвращается к роли следователя Родиона Меглина. К нему присоединятся в том числе Никита Кологривый и Лев Зулькарнаев. Над продолжением работает команда первого сезона под руководством режиссера Юрия Быкова (премьера осенью на Кинопоиске). Пятое место занимает новый проект — сериал Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской «Москва слезам не верит. Все только начинается» (Wink), единственный «дебютант» среди лидеров рейтинга с несколькими сезонами за плечами. Премьера проекта, созданного при поддержке ИРИ, состоится уже на этой неделе, 4 сентября. Сериал является переосмыслением оскароносной ленты Владимира Меньшова, причем в жанре мюзикла. Он получил 50 баллов в рейтинге.

Москва слезам не верит. Все только начинается (2025)

Далее следует восьмой сезон популярного детективного сериала НТВ «Невский» (49), поклонники которого гадают, жив ли главный герой в исполнении Антона Васильева. На седьмой строчке со значением 48 находится продолжение комедийного фэнтези «Волшебный участок» (Okko), премьера которого состоится уже в ноябре. На восьмой позиции — второй сезон хоккейной драмы «Молодежка. Новая смена» от СТС (46). Девятое место с показателем ожидания 44 у криминальной драмы Юрия Быкова «Лихие. Глава вторая» (Okko/START), премьера 11 сентября.

Рейтинг замыкает сериал «Тайны следствия», показатель которого составляет 43. В 25-м сезоне, который должен выйти к концу года на «России-1», проект продолжит рассказывать о буднях и насыщенной жизни следователя Марии Швецовой в исполнении Анны Ковальчук. Сериал уже стал рекордсменом по продолжительности в истории российского телевидения и продолжает удерживать интерес аудитории вот уже четверть века.
№ 1
Анастасия Ал. Благинина   1.09.2025 - 15:09
Серьёзно?! Вся эта хренотень, особенно "Ландыши", "ТС-25" и подделка на "Москву слезам не верит" - "самое ожидаемое"?! Я, например, жду "Агент",... читать далее>>
Всего сообщений: 1
