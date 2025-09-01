Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мелодрама «Сестры по любви» с Анной Левановов откроет линейку премьер на «Dомашнем»

1 сентября
2025 год

Новости кино >>
1 сентября 2025
Новая линейка премьер «Как долго я тебя искала. Сто историй о любви» стартует 8 сентября в 19:00 на «Dомашнем». Откроет ее мелодрама «Сестры по любви», главные роли в которой исполнили Анна Леванова, Владимир Андриянов и Елизавета Корень, сообщает пресс-служба телеканала.

Мелодрама «Сестры по любви» с Анной Левановов откроет линейку премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Жизнь сестер Светланы и Дианы Быстровых резко меняется после смерти матери. Оказавшись перед лицом финансовых трудностей, долгов и угрозы потерять отчий дом, сестры вынуждены вернуться в родной город, где их ждут не только воспоминания о прошлом, но и новые серьезные испытания.

Продолжит неделю премьер 9 сентября в 19:00 мелодрама «Взятка». В главных ролях – Ольга Бобкова, Владимир Фекленко и Василий Шмаков. Главная героиня Елена – директор престижной гимназии в городе – в юности пережила предательство любимого мужчины и лучшей подруги, потеряла ребенка и поставила крест на личной жизни. Однажды к ней обращается бывшая подруга с просьбой устроить в гимназию ее дочку Олю. Лена поддается искушению и соглашается взять девочку за большую взятку.

10 сентября в 19:00 выйдет мелодрама «Одна ночь и вся жизнь». Главные роли исполнили Анастасия Сорокина, Сергей Иванюк, Дмитрий Гудочкин и Родион Галюченко. По сюжету в школе Павел был тихим парнем, тайно влюбленным в красавицу Елену, но она выбрала дерзкого Егора и вышла за него замуж. Теперь их семья в долгах, а случайная встреча с Павлом меняет все: бывший ботаник стал богатым и решительным мужчиной. Желая реванша, он предлагает Егору сделку: десять миллионов за одну ночь с Еленой.

Мелодрама «Сестры по любви» с Анной Левановов откроет линейку премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Продолжит неделю премьер 11 сентября в 19:00 мелодрама «Отчаянные меры», в которой сыграли Евгения Лоза, Алексей Вакулов и Андрей Иванов. После трагической смерти мужа Татьяна Колычева остается одна с дочерью-подростком Никой и многомиллионным долгом. Лишившись всего, она принимает предложение влиятельного предпринимателя Игоря Панова отработать долг, став прислугой в его собственном доме. Но на самом деле Панов хочет одного – отомстить Татьяне за старую обиду. Тем временем его сын Олег начинает испытывать к Нике симпатию.

Завершает неделю премьер 12 сентября в 19:00 мелодрама «Без вины виноватая». В главных ролях – Валерия Бурдужа, Руслан Ягудин, Максим Линников, Аксинья Олейник и Ольга Дубровина. Главная героиня Кристина замужем за успешным блогером Евгением, но за маской идеального супруга скрывается монстр: он избивает и изменяет жене. В командировке она знакомится с Алексеем и впервые за долгие годы чувствует себя спокойно. Вернувшись домой, она сталкивается с очередным приступом агрессии мужа. Кристина решается на отчаянный шаг: собирает вещи и уходит, не имея ни поддержки, ни крыши над головой. Вспоминая слова Алексея о любви с первого взгляда, она отправляется в город, где они встретились.
версия для печати

Самое интересное

телеролик: «На крыльях счастья». ТВ-ролик >>
«Груз прошлого». ТВ-ролик
«Я всё помню». ТВ-ролик
«Спасти Анну». ТВ-ролик
«Змеиный полдень». ТВ-ролик
«Требуется мама в семью с тремя детьми». ТВ-ролик

обсуждение >>
№ 2
Анастасия Ал. Благинина   1.09.2025 - 18:47
Ничего хорошего. Опять будут наши мини-шняги со штампованными и многократно изнасилованными сюжетами как под копирку. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   1.09.2025 - 17:56
Интересный проект. «Сто историй о любви» — хорошая идея для формата вечернего телепросмотра. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Анна Ардова работает над новой мелодрамой «Dомашнего»
Анжелика Барчан и Максим Битюков обнаружили «Сердечную аномалию»
Ксения Роменкова и Алексей Вакулов познают «Ведьмину любовь»
Александра Шитикова встретится со своим прошлым в мелодраме «Девичник»
Александр Константинов, Дарья Калмыкова и Юрий Батурин ощутили «Победу любви»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Владимир АндрияновОльга БобковаВалерия БурдужаАлексей ВакуловРодион ГалюченкоДмитрий ГудочкинОльга ДубровинаАндрей ИвановСергей ИванюкЕлизавета КореньАнна ЛевановаМаксим ЛинниковЕвгения ЛозаАксинья ОлейникАнастасия СорокинаВладимир ФекленкоВасилий ШмаковРуслан Ягудин
фильмы
Без вины виноватаяВзяткаОдна ночь и вся жизньОтчаянные мерыСёстры по любви

фотографии >>
Мелодрама «Сестры по любви» с Анной Левановов откроет линейку премьер на «Dомашнем» фотографии
Мелодрама «Сестры по любви» с Анной Левановов откроет линейку премьер на «Dомашнем» фотографии
Мелодрама «Сестры по любви» с Анной Левановов откроет линейку премьер на «Dомашнем» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»

Скорбим

Радна Сахалтуев
31 августа ушёл из жизни художник-постановщик Радна Сахалтуев.
Вячеслав Вершинин
31 августа ушёл из жизни актёр Вячеслав Вершинин.

День рождения >>

Ирина Антоненко
Мария Антонова
Зоя Бербер
Сергей Гармаш
Вера Кинчева
Виталий Коваленко
Владимир Кошевой
Дарья Мороз
Михаил Полосухин
Билли Блэнкс
Витторио Гассман
Летиция Дош
Скотт Спидмэн
Жак Тожа
Ричард Ульфсотер
Ричард Фарнсуорт
все родившиеся 1 сентября >>

Афиша кино >>

Токсичный мститель
боевик, комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2023
Всеведущий читатель
боевик, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2025
Астрал. Поместье ужаса
фильм ужасов
Мексика, 2025
Вес победы
спортивный фильм, триллер
Великобритания, США, 2025
Вниз
драма, триллер
Россия, 2025
Колбаса
комедия
Россия, 2025
Пятачок. Кровь и жёлуди
фильм ужасов
Великобритания, 2025
Сказки тёмного леса. Ворожея
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Туган Батыр
Россия, 2025
Хайди. Моя хитрая рысь
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Франция, 2025
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?