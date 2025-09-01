Мелодрама «Сестры по любви» с Анной Левановов откроет линейку премьер на «Dомашнем»

Жизнь сестер Светланы и Дианы Быстровых резко меняется после смерти матери. Оказавшись перед лицом финансовых трудностей, долгов и угрозы потерять отчий дом, сестры вынуждены вернуться в родной город, где их ждут не только воспоминания о прошлом, но и новые серьезные испытания.
Продолжит неделю премьер 9 сентября в 19:00 мелодрама «Взятка». В главных ролях – Ольга Бобкова, Владимир Фекленко и Василий Шмаков. Главная героиня Елена – директор престижной гимназии в городе – в юности пережила предательство любимого мужчины и лучшей подруги, потеряла ребенка и поставила крест на личной жизни. Однажды к ней обращается бывшая подруга с просьбой устроить в гимназию ее дочку Олю. Лена поддается искушению и соглашается взять девочку за большую взятку.
10 сентября в 19:00 выйдет мелодрама «Одна ночь и вся жизнь». Главные роли исполнили Анастасия Сорокина, Сергей Иванюк, Дмитрий Гудочкин и Родион Галюченко. По сюжету в школе Павел был тихим парнем, тайно влюбленным в красавицу Елену, но она выбрала дерзкого Егора и вышла за него замуж. Теперь их семья в долгах, а случайная встреча с Павлом меняет все: бывший ботаник стал богатым и решительным мужчиной. Желая реванша, он предлагает Егору сделку: десять миллионов за одну ночь с Еленой.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Продолжит неделю премьер 11 сентября в 19:00 мелодрама «Отчаянные меры», в которой сыграли Евгения Лоза, Алексей Вакулов и Андрей Иванов. После трагической смерти мужа Татьяна Колычева остается одна с дочерью-подростком Никой и многомиллионным долгом. Лишившись всего, она принимает предложение влиятельного предпринимателя Игоря Панова отработать долг, став прислугой в его собственном доме. Но на самом деле Панов хочет одного – отомстить Татьяне за старую обиду. Тем временем его сын Олег начинает испытывать к Нике симпатию.
Завершает неделю премьер 12 сентября в 19:00 мелодрама «Без вины виноватая». В главных ролях – Валерия Бурдужа, Руслан Ягудин, Максим Линников, Аксинья Олейник и Ольга Дубровина. Главная героиня Кристина замужем за успешным блогером Евгением, но за маской идеального супруга скрывается монстр: он избивает и изменяет жене. В командировке она знакомится с Алексеем и впервые за долгие годы чувствует себя спокойно. Вернувшись домой, она сталкивается с очередным приступом агрессии мужа. Кристина решается на отчаянный шаг: собирает вещи и уходит, не имея ни поддержки, ни крыши над головой. Вспоминая слова Алексея о любви с первого взгляда, она отправляется в город, где они встретились.
обсуждение >>