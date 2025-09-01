Кино-Театр.Ру
Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Флитвика в сериале по «Гарри Поттеру»

1 сентября
2025 год

1 сентября 2025
Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Филиуса Флитвика в сериале HBO по «Гарри Поттеру». Пока это единственный актер из оригинальных фильмов, который появится в новой экранизации книг Джоан Роулинг, сообщает The Hollywood Reporter.

фото: Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery также анонсировала новых актеров проекта. Учеников Хогвартса Дина Томаса, Винсента Крэбба и Грегори Гойла сыграют Элайджа Ошин, Финн Стивенс и Уильям Нэш соответственно. Ли Гилл воплотит образ Крюкохвата, а Сирин Саба выступит в роли профессора Помоны Стебль. Кроме того, в сериале появится призрак-преподаватель истории магии, которого не было в фильмах — этого персонажа доверили Ричарду Дердену.

Премьера сериала запланирована на 2027 год на HBO и HBO Max.
№ 1
Мария_2191   1.09.2025 - 18:55
Наверное это всего лишь один актёр с "оригинала", который снимется в сериале. А всё потому что наверняка предложений по работе не так уж и много, вот и согласился. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Ричард ДерденУорвик ДэвисДжоан Роулинг
Гарри Поттер

Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Флитвика в сериале по «Гарри Поттеру» фотографии
Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Флитвика в сериале по «Гарри Поттеру» фотографии
