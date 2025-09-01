Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Флитвика в сериале по «Гарри Поттеру»

Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Филиуса Флитвика в сериале HBO по «Гарри Поттеру». Пока это единственный актер из оригинальных фильмов, который появится в новой экранизации книг Джоан Роулинг, сообщает The Hollywood Reporter.
фото: Warner Bros. Discovery
Warner Bros. Discovery также анонсировала новых актеров проекта. Учеников Хогвартса Дина Томаса, Винсента Крэбба и Грегори Гойла сыграют Элайджа Ошин, Финн Стивенс и Уильям Нэш соответственно. Ли Гилл воплотит образ Крюкохвата, а Сирин Саба выступит в роли профессора Помоны Стебль. Кроме того, в сериале появится призрак-преподаватель истории магии, которого не было в фильмах — этого персонажа доверили Ричарду Дердену.
Премьера сериала запланирована на 2027 год на HBO и HBO Max.
