«Даниловский тупик» с Глафирой Тархановой покажут 20 сентября

10 сентября
2025 год

10 сентября 2025
В эфире «России» 20 сентября в 21:00 состоится премьера остросюжетной мелодрамы Владимира Нахабцева «Даниловский тупик». Согласно пресс-службе телеканала, в картине сыграли Глафира Тарханова, Иван Батарев, Мария Столярова, Илья Бледный, Дмитрий Калихов, Илья Кондратенко, Сергей Черданцев, Анатолий Смиранин, Иван Смелик, Александр Штендлер, Анна Науменко, Александра Белова, Алексей Зуев и Алина Недобитко.

фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По словам режиссера Владимира Нахабцева, «съемки проекта "Даниловский тупик" проходили весело. Нам надо было снять провинциальный весенний город, а за три дня до съемок выпал снег, и мы вынуждены были прятать его, придумывая различные мизансцены. После распустилась зелень – ее тоже надо было прятать. Снимали в Москве, что тоже непросто в ее нынешнем состоянии с огромными домами, с таким количеством машин – мы же должны были показать тихий провинциальный городок. Я уже работал раньше и с Глашей Тархановой, и с Ваней Батаревым, но впервые встретился с Машей Столяровой. Все – отличные артисты! Надеюсь, однажды еще поработаем вместе».

Зрителям расскажут про Елену Данилову (Тарханова) – талантливого художника и счастливую женщину. У нее большой уютный дом, любящий муж Сергей (Батарев) и сын Егорка (Калихов). Супруга недавно назначили директором филиала, и он стал часто пропадать на работе. Но в один момент Сергей решает уйти из семьи к своей новой молодой секретарше Насте (Столярова). Он подает на развод и по суду забирает у Елены сына. Из отчаянного положения героиню внезапно спасает разлучница. Настя предлагает Лене вернуть сына и обещает выступить в суде на ее стороне. Совместными усилиями Егорку удается вернуть. Но вскоре Настя бесследно исчезает, а Лену вызывают на допрос.

фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Это не первая наша совместная работа с прекрасным режиссером Владимиром Нахабцевым. Я очень люблю у него сниматься, это всегда комфортно и профессионально. Владимир Владимирович – режиссер с хорошим вкусом. У него замечательная команда, что важно, ведь кино – командная работа в первую очередь. Впервые мою сестру сыграла моя настоящая сестра, актриса Илария Лопатина. У такого тандема есть свои сложности, но мы разграничили личную историю, старались быть коллегами, было много прекрасных моментов. Случились и новые знакомства: у нас в жизни сложились прекрасные отношения с Машей Столяровой, которая сыграла мою соперницу Настю. Мне кажется, что современные героини меняются: у женщин появилось больше возможностей, они могут позволить себе рассчитывать на собственные силы. Эта тема активно сейчас обсуждается и в психологии: безусловно, семья, дети, брак – это важно, но держится все непосредственно на женщине, на ее собственной уверенности в себе. Если это происходит на другой какой-то базе, на зависимости от мужа, рано или поздно может очень сильно подвести. И тогда женщине приходится самой вставать на ноги и почувствовать собственную силу, чтобы выжить и поднять детей. Мне кажется, эта тема очень актуальна сейчас, и в нашем проекте, в моей героине она как раз находит отклик и подтверждение», — поделилась Глафира Тарханова.

Съемки проходили в Москве и Московской области. «Героиня, как и сам сценарий, заинтересовали меня в первую очередь ролью, в которой присутствует очень большой перевертыш. Я всегда говорю: не бывает злых героинь, бывают высокомотивированные девушки. И мне кажется, что Настя – высокомотивированная, сложная, запутанная, с очень сложным человеческим анамнезом, с психологическими травмами. Несмотря на явную отрицательность, у нее есть какая-то человеческая мотивация, надеюсь, что зритель почувствует это и будет сопереживать ей. Я очень люблю нашего режиссера Владимира Владимировича Нахабцева, это прекрасный творец, в руках которого артист может быть свободен, раскрепощен, уверен, силен. Работать с ним – одно удовольствие. То же самое могу сказать о своих партнерах – Глафире Тархановой и Ване Батареве, они прекрасные артисты», — говорит Мария Столярова.
№ 6
nord   14.09.2025 - 07:44
Интересно. читать далее>>
№ 5
Мария_2191   13.09.2025 - 17:19
... Поддерживаю, чисто ради них можно смотреть фильм. Хотя сюжет сам по себе придумали интересный, закрутили линию. читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   12.09.2025 - 20:44
... А мне нравится Глафира, наконец-то можно будет снова посмотреть на её игру. читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   10.09.2025 - 20:19
Ох ты Божечки, а как это понимать сюжет - соперница будет помогать главной героине вернуть сына. Хотели удивить - так это у сценаристов получилось. читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   10.09.2025 - 19:47
Глафира Тарханова и Иван Батарев — прекрасный дуэт для психологической мелодрамы. Интересно увидеть их в ролях бывших супругов с сложными отношениями. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
