Рузиль Минекаев и Алена Долголенко стали Русланом и Людмилой

По сюжету простой парень Руслан встает на защиту Людмилы и портит планы ее отца, князя Владимира, выдать дочь замуж за одного из достойных витязей — Рагдая, Ратмира или Фарлафа. Против воли отца Людмила влюбляется в Руслана, он тоже очарован красавицей, но их счастью не бывать. Коварный колдун Черномор, при помощи волшебной бороды похищает Людмилу, чтобы отомстить Князю за былые обиды. Теперь Руслану и трем витязям-соперникам предстоит преодолеть нелегкий путь до замка колдуна, раздобыть меч-кладенец, который охраняет голова богатыря Святогора, и бросить вызов Черномору, чтобы освободить Людмилу. Титульные роли исполняют Рузиль Минекаев и Алена Долголенко. В образе Черномора предстанет Евгений Стычкин, Александр Робак заявлен в качестве князя Владимира, Елена Николаева станет Наиной, Артем Ткаченко сыграл Финна, Роман Евдокимов — Фарлафа, Давид Сократян — Ратмира, а Роман Маякин — Рыжего воришку.
По словам соавтора сценария и режиссера Егора Чичканова, «это были непростые съемки, потому что этот мир не существует — его нужно было придумать. Все объекты и локации, в которых происходят события, выдуманы. Было много декораций и сложных съемок, а также планируется значительное количество графики. По результатам нашей работы можно сказать, что это абсолютно отличается от привычного ландшафта сказочных фильмов, которые выходят на наших экранах. Это зрительский фильм, который будет интересен не только детям, но и взрослым, их родителям, а также подросткам — всем-всем-всем. Я думаю, это такое кино, которое останется с нами надолго, потому что в нем очень живые, настоящие персонажи. Благодаря нашему невероятному касту они просто расцвели. Каждый раз, когда в кадре появляются наши артисты, это становится настоящим праздником — было очень весело, и все очень активно включились в процесс. У нас собралась просто невероятная команда. Каждую минуту происходит какое-то приключение, аттракцион или трюк; сложные путешествия и красивые кадры делают фильм насыщенным и интересным».
