Рузиль Минекаев и Алена Долголенко стали Русланом и Людмилой

10 сентября
2025 год

10 сентября 2025
Завершились съемки фильма Егора Чичканова под рабочим названием «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие». Картину производства компании «Марс Медиа» и Фонда «Кинопрайм» выпустит в прокат «Централ Партнершип» в 2027 году, уточняет пресс-служба дистрибьютора.

Рузиль Минекаев и Алена Долголенко стали Русланом и Людмилой
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

По сюжету простой парень Руслан встает на защиту Людмилы и портит планы ее отца, князя Владимира, выдать дочь замуж за одного из достойных витязей — Рагдая, Ратмира или Фарлафа. Против воли отца Людмила влюбляется в Руслана, он тоже очарован красавицей, но их счастью не бывать. Коварный колдун Черномор, при помощи волшебной бороды похищает Людмилу, чтобы отомстить Князю за былые обиды. Теперь Руслану и трем витязям-соперникам предстоит преодолеть нелегкий путь до замка колдуна, раздобыть меч-кладенец, который охраняет голова богатыря Святогора, и бросить вызов Черномору, чтобы освободить Людмилу. Титульные роли исполняют Рузиль Минекаев и Алена Долголенко. В образе Черномора предстанет Евгений Стычкин, Александр Робак заявлен в качестве князя Владимира, Елена Николаева станет Наиной, Артем Ткаченко сыграл Финна, Роман Евдокимов — Фарлафа, Давид Сократян — Ратмира, а Роман Маякин — Рыжего воришку.

По словам соавтора сценария и режиссера Егора Чичканова, «это были непростые съемки, потому что этот мир не существует — его нужно было придумать. Все объекты и локации, в которых происходят события, выдуманы. Было много декораций и сложных съемок, а также планируется значительное количество графики. По результатам нашей работы можно сказать, что это абсолютно отличается от привычного ландшафта сказочных фильмов, которые выходят на наших экранах. Это зрительский фильм, который будет интересен не только детям, но и взрослым, их родителям, а также подросткам — всем-всем-всем. Я думаю, это такое кино, которое останется с нами надолго, потому что в нем очень живые, настоящие персонажи. Благодаря нашему невероятному касту они просто расцвели. Каждый раз, когда в кадре появляются наши артисты, это становится настоящим праздником — было очень весело, и все очень активно включились в процесс. У нас собралась просто невероятная команда. Каждую минуту происходит какое-то приключение, аттракцион или трюк; сложные путешествия и красивые кадры делают фильм насыщенным и интересным».
№ 4
Мария_2191   13.09.2025 - 15:42
... Анимационный фильм, а что ж ещё? Если столько вбухали сюда, то хорошей игры актёров не ждите, всю спихнут на спецэффекты. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   11.09.2025 - 21:25
Что можно ожидать от фильма, в котором все декорации выдумывали с нуля и использовали невероятно огромное количество графики. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   11.09.2025 - 18:24
... Потянет на маленького Русланчика. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   10.09.2025 - 20:15
Ох, даже не знаю что сказать, Рузиль в образе Руслана - зрелище для слабо видящих. читать далее>>
Рузиль Минекаев стал гостем передачи «Спокойной ночи, малыши!»
Рузиль Минекаев и Алена Долголенко станут «Русланом и Людмилой»
Алёна ДолголенкоРоман ЕвдокимовРоман МаякинРузиль МинекаевЕлена Николаева (II)Александр РобакДавид СократянЕвгений СтычкинАртём ТкаченкоЕгор Чичканов
Руслан и Людмила. Волшебное путешествие

