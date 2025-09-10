Кино-Театр.Ру
Пришельцы Максим Лагашкин и Екатерина Стулова окажутся на Земле 22 сентября

10 сентября
2025 год

10 сентября 2025
На ТНТ 22 сентября в 20:00 стартует комедия Урала Сафина «Планетяне», сообщает пресс-служба телеканала.

Пришельцы Максим Лагашкин и Екатерина Стулова окажутся на Земле 22 сентября
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По сюжету двух представителей внеземной цивилизации отправляют на Землю с важной миссией — найти пропавшего сына Императора Галактики. Чтобы не вызывать подозрений, они принимают облик супругов — Антона (Максим Лагашкин) и Марины (Екатерина Стулова) — и стараются жить как обычные люди: общаться с соседями, ходить на работу, участвовать в бытовых делах. Но если псевдо-Марина уверена, что эту планету уже не спасти, то Антон все больше проникается земными правилами и уже не хочет возвращаться домой. «Думаю, что пришельцы могут от нас отличаться только внешне, все остальное у них как у людей», — считает Лагашкин.

«Наш сериал, конечно же, про любовь. Про то непреодолимое чувство, с которым невозможно бороться или отвергнуть его. Мы хотели донести до зрителя, что несмотря на то, что мы, люди, все несовершенны, имеем слабости и недостатки, у нас все равно есть стремление меняться и становиться чуточку лучше. Сериал про нас всех. Инопланетянин здесь – поле для проекции, tabula rasa для фантазий, которые могут многое сказать про нас самих», — рассказал режиссер Урал Сафин.

Читать интервью Екатерина Стулова: «Среди моих героинь есть фаворитки, и Жанна — одна из них»
В сериале также сыграли Ян Цапник, Александр Волохов, Тарас Кузьмин, Елизавета Гончаренко, Алексей Розин, Марина Доможирова, Юлия Франц, Татьяна Орлова, Светлана Листова и Артем Симакин. По словам Екатерины Стуловой, «наивность и чистота одного героя, Антона, и конфликтность и фанатичное исполнение миссии второй героини, Марины, заставляет героев попадать в разные забавные ситуации и, в конечном итоге, влюбляет обоих в эту планету».

Сценарий написали Максим Кожаев и Александр Базалеев. Производством сериала занималась совместно с ТНТ компания 1-2-3 Production. «В основе "Планетян" — универсальная комедийная ситуация, когда привычные нам явления рассматриваются глазами наблюдателя "со стороны". Такой прием позволяет иронично, но с теплом показать все, что делает людей людьми — их привычки, страхи, привязанности и способность меняться. Проект уже получил высокую оценку профессионального сообщества, выиграв в номинации "Лучший актерский ансамбль" фестиваля "Пилот". Для нас это подтверждение, что история обладает потенциалом как зрительским, так и индустриальным. Это не только развлекательный проект, но и возможность предложить аудитории свежий взгляд на привычную реальность, сохраняя фирменный баланс юмора и эмоциональной вовлеченности, который ценит зритель ТНТ», — говорит генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов.

«Планетяне». ТВ-ролик
что почитать?