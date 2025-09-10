Пришельцы Максим Лагашкин и Екатерина Стулова окажутся на Земле 22 сентября

По сюжету двух представителей внеземной цивилизации отправляют на Землю с важной миссией — найти пропавшего сына Императора Галактики. Чтобы не вызывать подозрений, они принимают облик супругов — Антона (Максим Лагашкин) и Марины (Екатерина Стулова) — и стараются жить как обычные люди: общаться с соседями, ходить на работу, участвовать в бытовых делах. Но если псевдо-Марина уверена, что эту планету уже не спасти, то Антон все больше проникается земными правилами и уже не хочет возвращаться домой. «Думаю, что пришельцы могут от нас отличаться только внешне, все остальное у них как у людей», — считает Лагашкин.
«Наш сериал, конечно же, про любовь. Про то непреодолимое чувство, с которым невозможно бороться или отвергнуть его. Мы хотели донести до зрителя, что несмотря на то, что мы, люди, все несовершенны, имеем слабости и недостатки, у нас все равно есть стремление меняться и становиться чуточку лучше. Сериал про нас всех. Инопланетянин здесь – поле для проекции, tabula rasa для фантазий, которые могут многое сказать про нас самих», — рассказал режиссер Урал Сафин.
Сценарий написали Максим Кожаев и Александр Базалеев. Производством сериала занималась совместно с ТНТ компания 1-2-3 Production. «В основе "Планетян" — универсальная комедийная ситуация, когда привычные нам явления рассматриваются глазами наблюдателя "со стороны". Такой прием позволяет иронично, но с теплом показать все, что делает людей людьми — их привычки, страхи, привязанности и способность меняться. Проект уже получил высокую оценку профессионального сообщества, выиграв в номинации "Лучший актерский ансамбль" фестиваля "Пилот". Для нас это подтверждение, что история обладает потенциалом как зрительским, так и индустриальным. Это не только развлекательный проект, но и возможность предложить аудитории свежий взгляд на привычную реальность, сохраняя фирменный баланс юмора и эмоциональной вовлеченности, который ценит зритель ТНТ», — говорит генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов.
