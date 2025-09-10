Павел Деревянко перевоплотится в Антона Павловича Чехова

По сюжету после того, как роль Ломоносова отдали другому актеру, Павел решает снова замахнуться на значимую роль — Чехова. Деревянко верит, что сможет получить признание критиков за серьезный драматический образ. Как только запускаются съемки фильма про Антона Павловича, выясняется, что в Таганроге живет правнучка драматурга Маргарита Васильевна (Елена Симонова), которая запрещает снимать кино. Павел возвращается в родной город, чтобы переубедить наследницу. Правда, ради заветной роли ему придется решить все конфликты ее семьи. «Я из Таганрога, поэтому, конечно же, все чеховские места знаю. Кроме того, в театре Моссовета играю в "Трех сестрах" и "Дяде Ване", во время подготовки к которым много читал, изучал. Как и мой персонаж, тоже жду драматические роли, не только комедийные. Ведь главный герой — это хоть и ироничная версия меня, но вобравшая в себя все то, что близко мне», — рассказал Павел.
Перед зрителями предстанут два Чехова — в исполнении Деревянко и Андрея Некрасова, который сыграет галлюцинацию звезды. В кадре оба актера носят знаменитую чеховскую бородку, винтажный костюм, антикварное пенсне, серебряные часы 1895 года и аналог трости Чехова, которую Антон Павлович использовал в жизни. Художники также заказывали и фактурили медицинский прибор фонендоскоп, который напомнит зрителям о первой профессии драматурга. «Честно говоря, не припоминаю биографического фильма о Чехове, так что герой Деревянко в этом смысле первопроходец, — признается режиссер Федор Стуков. — Безусловно, Чехов — классик, знакомый всем с детства, и для нас это большая ответственность, поэтому стараемся подойти как можно ближе к великому писателю, чтобы показать его таким, какой он был».
