Кристина Бабушкина устроила киноэкскурсию по Москве для тревел-шоу «Где снимали?»

В новой серии тревел-шоу «Где снимали?» зрители окажутся в Москве, где буквально каждый двор и проспект становились декорациями в кино. Зрителей ждет прогулка по знаковым локациям столицы: от культовых мест, запечатленных в классике советского кино, до современных ресторанов и городских пространств, знакомых по любимым сериалам. Вместе с постоянным ведущим проекта Жаном Просяновым актриса Кристина Бабушкина поможет по-новому взглянуть на привычные уголки Москвы. Шоу доступно на RUTUBE и в соцсетях Кино-Театр.Ру.
Шоу «Где снимали?» создано при поддержке Института развития интернета и продолжает интерактивный онлайн-проект «Кинокарта России», где указаны точные координаты съемок известных отечественных фильмов и сериалов. Премьера шоу состоялась 16 июля 2025 года — первым героем стал Калининград. Всего в проекте шесть выпусков, которые также посвящены Санкт-Петербургу, Москве, Ивановской и Ярославской областям, еще одним героем также станет Республика Саха (Якутия). Постоянным ведущим выступает автор идеи и главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов. Соведущими разных выпусков стали актеры Артем Ткаченко, Григорий Дудник, Екатерина Новокрещенова и Тихон Жизневский.
Во время прогулки по Патриаршим прудам Кристина Бабушкина также расскажет о своей роли в сериале «Беспринципные». Ее героиня стала ироничным отражением стереотипного образа «жителей успешных Патриков», в котором узнаются реальные черты столичной жизни. «Для меня участие в проекте "Где снимали?" — это возможность показать, насколько многогранна наша столица и ее улицы. Москва — уникальная палитра локаций и антуражей. Город выступает не только фоном, но и полноправным соавтором», — поделилась актриса.
Съемочная группа проекта благодарит за содействие в съемках ГУМ и ГУМ-Каток. «Москва — это, пожалуй, самый узнаваемый герой отечественного кино. Мы привыкли видеть ее улицы и площади в кадре, но редко задумываемся, что каждая локация хранит не только историю города, но и историю целого поколения зрителей. В "Где снимали?" мы стараемся показать столицу именно такой — живой, разной и бесконечно кинематографичной», — отмечает Жан Просянов.
фото: пресс-служба проекта
Интерактивный проект «Кинокарта России» был запущен в мае 2023 года профильным порталом о кино «Кино-Театр.Ру» при поддержке ИРИ и в партнерстве с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения. Это онлайн-карта значимых для киноиндустрии географических мест. Благодаря ей можно узнать, где находятся те самые адреса, по которым снимались или в данный момент снимаются известные кинофильмы и сериалы. Особенностью «Кинокарты» является тот факт, что добавлять кинометки могут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи, которые были свидетелями или участниками этих съемок, сопровождая это личными историями и собственными фото. На данный момент на «Кинокарту» нанесены уже почти 3500 географических точек с обозначением мест, где проходили съемки 1150 российских фильмов и сериалов. На основе этих меток были сформированы 15 кинормаршрутов по разным городам и регионам — Москве, Екатеринбургу, Калининграду, Краснодару, Петербургу, Красноярску, Сочи, Карелии, Ивановской и Нижегородской областям.
В июле 2025 года был запущен второй сезон проекта — «Кинокарта России 2.0» или «Карта кинолокаций», которая была представляет собой агрегатор локаций для съемок будущих кинопроектов. Задача проекта — представить территорию всей страны как открытую съемочную площадку и предоставить продюсерам и режиссёрам доступ к разнообразным и уникальным локациям по всей России. На «Карте кинолокаций» любой желающий может предложить свое пространство в качестве потенциальной съемочной площадки. Будь то природный ландшафт, городской интерьер, бизнес-локации или технический объект — все, что может вдохновить создателей кино, может оказаться на карте. Тревел-шоу «Где снимали?» и образовательный видеопроект о профессиях в кино и работе на съемочной площадке являются частью «Кинокарты России 2.0».
