Чем заняты в тени «Ниндзя и якудза»? Подсказка в двух промороликах

11 сентября
2025 год

11 сентября 2025
Сериал «Ниндзя и якудза», анонсированный четыре месяца назад, стартует уже 7 октября на японском ТВ и Amazon Prime Video. Студия DeenДоходный дом Иккоку», «Незнакомцы в другой жизни») опубликовала сразу два проморолика: от лица синоби, где звучит опенинг Sweet Disaster в исполнении легендарного гитариста MIYAVI, и от лица гокудо, с эндингом Until You Die Out постхардкор-коллектива Fear and Loathing in Las Vegas.


Противостояние ниндзя и якудза началось еще во время Великого пожара в Эдо (XVII век) — и продолжается по сей день. Кивами Кимура, «теневой глава» семьи Такэмото и один из Восьми разрушительных гокудо, устраивает хаос в Токио, чтобы выманить синоби. В стычках погибает один из Императорской восьмерки ниндзя, чьи товарищи клянутся отомстить. Среди них — молчаливый Синоху Танака, потерявший семью из-за мафии. В обычной жизни он скрывается под маской школьника, а вот Кивами играет роль успешного офисного работника. Однажды неприятели знакомятся, не подозревая об истинных личинах друг друга, и между ними завязывается дружба на фоне общего увлечения аниме о принцессах.


Постановкой занимается Тосинори ВатанабэНаруто: Ураганные хроники», «Оммёдзи»), за драматургию отвечает Кэйитиро ОтиПять невест», «Терраса кафе богинь»), а за дизайн персонажей — Токуюки Мацутакэ (ключевая анимация «Атаки титанов» и «Сказа о четырех с половиной татами»).

Читать «Гангрейв» — культовое аниме о друзьях-гангстерах, чьи пути разошлись
К ключевому составу присоединились новые сэйю. Тосиюки Морикава (Ашав в «Ведьме и чудовище») и Кэнсё Оно (Юрий Брайар в «Семье шпиона») вместе с рядом других актеров озвучат Дзандзо Касая — древнего и сильнейшего ниндзя, живущего со времен Эдо.

Чем заняты в тени «Ниндзя и якудза»? Подсказка в двух промороликах

Также в проекте прозвучат голоса:

Нодока Мацумото — Юма Утида (Дзюн Ёдака из «Медалистки»)
Хироки Ядзима — Такэхито Коясу (Маргарет Макарон из «Магии и мускулов»).
Анатоми Курита — Томокадзу Сугита (Хадзимэ Кудо из «Обычного романа в Коулуне»).
Мая Кохара — Мамико Ното (Проспера Меркьюри из «Ведьмы с Меркурия»).
Сики Ямада — Кана Ханадзава (Хотару Хинасэ из «Любовной болезни Хананои»)
Сако Хасэгава — Макото Фурукава (Миюки Сироганэ из «Госпожи Кагуи»).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о влиянии римской культуры на Миядзаки или интервью с талантливой мангакой, написавшей «Кокон» и «Богиню с косичками».
