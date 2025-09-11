Чем заняты в тени «Ниндзя и якудза»? Подсказка в двух промороликах

Сериал «Ниндзя и якудза
», анонсированный
четыре месяца назад, стартует уже 7 октября на японском ТВ и Amazon Prime Video. Студия Deen
(«Доходный дом Иккоку
», «Незнакомцы в другой жизни
») опубликовала сразу два проморолика: от лица синоби, где звучит опенинг Sweet Disaster
в исполнении легендарного гитариста MIYAVI
, и от лица гокудо, с эндингом Until You Die Out
постхардкор-коллектива Fear and Loathing in Las Vegas
.
Противостояние ниндзя и якудза началось еще во время Великого пожара в Эдо (XVII век) — и продолжается по сей день. Кивами Кимура, «теневой глава» семьи Такэмото и один из Восьми разрушительных гокудо, устраивает хаос в Токио, чтобы выманить синоби. В стычках погибает один из Императорской восьмерки ниндзя, чьи товарищи клянутся отомстить. Среди них — молчаливый Синоху Танака, потерявший семью из-за мафии. В обычной жизни он скрывается под маской школьника, а вот Кивами играет роль успешного офисного работника. Однажды неприятели знакомятся, не подозревая об истинных личинах друг друга, и между ними завязывается дружба на фоне общего увлечения аниме о принцессах.
Постановкой занимается Тосинори Ватанабэ
(«Наруто: Ураганные хроники
», «Оммёдзи
»), за драматургию отвечает Кэйитиро Оти
(«Пять невест
», «Терраса кафе богинь
»), а за дизайн персонажей — Токуюки Мацутакэ
(ключевая анимация «Атаки титанов
» и «Сказа о четырех с половиной татами
»).
Читать
«Гангрейв» — культовое аниме о друзьях-гангстерах, чьи пути разошлись
К ключевому составу присоединились новые сэйю. Тосиюки Морикава
(Ашав
в «Ведьме и чудовище
») и Кэнсё Оно
(Юрий Брайар
в «Семье шпиона
») вместе с рядом других актеров озвучат Дзандзо Касая — древнего и сильнейшего ниндзя, живущего со времен Эдо.
Также в проекте прозвучат голоса:
Нодока Мацумото — Юма Утида
(Дзюн Ёдака
из «Медалистки
»)
Хироки Ядзима — Такэхито Коясу
(Маргарет Макарон
из «Магии и мускулов
»).
Анатоми Курита — Томокадзу Сугита
(Хадзимэ Кудо
из «Обычного романа в Коулуне
»).
Мая Кохара — Мамико Ното
(Проспера Меркьюри
из «Ведьмы с Меркурия
»).
Сики Ямада — Кана Ханадзава
(Хотару Хинасэ
из «Любовной болезни Хананои
»)
Сако Хасэгава — Макото Фурукава
(Миюки Сироганэ
из «Госпожи Кагуи
»).
