Чем заняты в тени «Ниндзя и якудза»? Подсказка в двух промороликах

анонс

Смотр актуального российского кино пройдет в Геленджике с 4 по 9 октября

Бакур Бакурадзе, Евгения Громова и Наталья Кудряшова вошли в жюри Третьего фестиваля «Маяк»

10 сентября

Кристина Бабушкина устроила киноэкскурсию по Москве для тревел-шоу «Где снимали?»

В новой серии зрители окажутся в столице, где буквально каждый двор и проспект становились декорациями в кино