Бакур Бакурадзе, Евгения Громова и Наталья Кудряшова вошли в жюри Третьего фестиваля «Маяк»

Объявлен состав жюри Третьего фестиваля актуального российского кино «Маяк
». Смотр пройдет в Геленджике с 4 по 9 октября, уточняет пресс-служба кинофестиваля.
фото: пресс-служба фестиваля
Жюри конкурса возглавит режиссер, продюсер и сценарист Бакур Бакурадзе
. В оценке работ ему помогут кинооператор Эдуард Гимпель
, актриса Евгения Громова
, продюсер Сергей Мелькумов
и режиссер, актриса и сценарист Наталья Кудряшова
. В жюри конкурса коротко метра вошли продюсер Сергей Корнихин
, кинооператор Екатерина Смолина
и режиссер и сценарист Анна Кузнецова
.
Фестиваль откроется внеконкурсным показом картины Бакура Бакурадзе «Лермонтов
», посвященной последним дням великого поэта.
«Маяк»-2024: Вот и лето прошло, только этого мало
«Маяк» учрежден Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм». В 2025 году киносмотр реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Продюсером фестиваля является Антон Малышев
, программным директором — Стас Тыркин
.
