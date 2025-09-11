Кино-Театр.Ру
Бакур Бакурадзе, Евгения Громова и Наталья Кудряшова вошли в жюри Третьего фестиваля «Маяк»

11 сентября
2025 год

Новости кино
11 сентября 2025
Объявлен состав жюри Третьего фестиваля актуального российского кино «Маяк». Смотр пройдет в Геленджике с 4 по 9 октября, уточняет пресс-служба кинофестиваля.

Бакур Бакурадзе, Евгения Громова и Наталья Кудряшова вошли в жюри Третьего фестиваля «Маяк»
фото: пресс-служба фестиваля

Жюри конкурса возглавит режиссер, продюсер и сценарист Бакур Бакурадзе. В оценке работ ему помогут кинооператор Эдуард Гимпель, актриса Евгения Громова, продюсер Сергей Мелькумов и режиссер, актриса и сценарист Наталья Кудряшова. В жюри конкурса коротко метра вошли продюсер Сергей Корнихин, кинооператор Екатерина Смолина и режиссер и сценарист Анна Кузнецова.

Фестиваль откроется внеконкурсным показом картины Бакура Бакурадзе «Лермонтов», посвященной последним дням великого поэта.

Читать «Маяк»-2024: Вот и лето прошло, только этого мало
«Маяк» учрежден Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм». В 2025 году киносмотр реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Продюсером фестиваля является Антон Малышев, программным директором — Стас Тыркин.
