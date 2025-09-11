Кино-Театр.Ру
«Беленькая или разноцветная - выбирай»: Филипп Янковский и Данил Стеклов в тизер-сцене комедии «Чудо»

11 сентября
2025 год

11 сентября 2025
В сети появилась тизер-сцена из комедии Антона Богданова «Чудо» с Филиппом Янковским и Данилом Стекловым, опубликованная онлайн-кинотеатром Premier в честь Дня трезвости в России.


В отрывке герой Янковского намеренно искушает полицейского под прикрытием, дабы проверить его силу воли. Сможет ли молодой служитель закона отказать «старшему товарищу» выпить совсем чуть-чуть за здоровье? Ведь всего одна рюмка не должна сделать хуже.

По сюжету молодой лейтенант полиции Денис Орлов (Стеклов) получает необычное, но непростое задание – ему необходимо внедриться в группу анонимных алкоголиков «Чудо». Главному герою предстоит слиться с местной атмосферой, вжиться в роль алкоголика и войти в доверие к посетителям группы ради одной цели – наладить контакт с неким Василием Сапоговым (Янковский). На поверку он оказывается известным в прошлом криминальным авторитетом 90-х, который теперь курирует и регулярно посещает группу «Чудо». В конце прошлого века «Сапог» с подельниками украл из музея кубок царя Василия Шуйского, а затем подстроил «триумфальное возвращение» реликвии, заменив ее подделкой. В наши дни Денис получает задание найти и вернуть оригинал в преддверии выставки федерального значения.

Чудо (2025)

Компанию исполнителям главных ролей составили Юлия Хлынина, Алина Ходжеванова, Сафия Яруллина, Алина Воронцова, Степан Девонин, Александр Ратников, Александр Лойе, Александр Тютин и Александр Мохов. Сериал, снятый «Студией Видеопрокат» и Студией «ВАМ» при поддержке Института развития интернета, выйдет в онлайн-кинотеатре Premier уже в этом году.
