«Беспринципные» вернулись в Москву

В Москве подошли к концу съемки нового сезона «Беспринципных». Согласно пресс-службе компании «Медиаслово», отвечающей за создание сериала вместе с Плюс Студией, в продолжении герои возвращаются в Москву, так что основными локациями вновь стали уже привычные зрителям улицы и заведения в районе Патриарших прудов.
Герой Павла Деревянко Славик приготовил для зрителей свежую порцию удивительных историй про обитателей района. В это же время его собственная жизнь выходит на качественной иной уровень. Жена Оля (Анна Слю) объявляет себя ментором и собирает вокруг себя девушек, мечтающих раскрыть свою сексуальность. И Славик тут же пытается воспользоваться подвернувшимися возможностями, проявляя свой талант «наставничества». По словам Деревянко, «время идет, а люди остаются теми же, с их проблемами и страстями. Славик, может быть, и рад бы был поменяться, но он не может уйти от своего прошлого. Тяжело меняться в таком юном возрасте, и потому Славик остается Славиком. Но я люблю своего героя! Он такой немножко беспринципный, но открытый, чистый, обаятельный и талантливый в своем роде. За талант я лично многое готов простить. А главное отличие от предыдущих сезонов, как мне кажется, в том, что новеллы с ним стали еще смешнее, чем были раньше».
Читать рецензию«Беспринципные»: Все черти отечественного кино в одном сериале
Что касается продюсера Сергея (Лагашкин), то в его жизни случились действительно серьезные перемены. Заслужив в прошлом сезоне прощение генерала Хадякова, он смог вернуться в Москву и взяться за аферы подходящего ему размаха. На этот раз у него новая помощница и напарница Света (Дибцева). «У "Беспринципных" есть своя особенная магия, которая прямо на глазах рождается на площадке стараниями актерского ансамбля и всей съемочной команды. Мы все знаем друг друга уже много лет, неоднократно пересекались в разных фильмах и на мероприятиях, а тут попали в один котел, нас перемешали — и получился очень вкусный компот. Каждый из нас понимает, что оказался в не совсем привычных для съемок кино обстоятельствах: мы постоянно меняем сценарий, добавляем детали, переписываем реплики героев. Это сложно, но зато все вкладываются по полной, и именно поэтому "Беспринципные" — действительно магический проект», — считает Максим Лагашкин.
Пятый сезон снимали два режиссера: снимавший «Беспринципных в Питере» Заур Засеев и новый для сериала постановщик — Тина Баркалая. За сценарий отвечают автор оригинальных рассказов Александр Цыпкин и команда сценаристов. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Кинопоиск.
