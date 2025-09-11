Кино-Театр.Ру
«Беспринципные» вернулись в Москву

11 сентября
2025 год

11 сентября 2025
В Москве подошли к концу съемки нового сезона «Беспринципных». Согласно пресс-службе компании «Медиаслово», отвечающей за создание сериала вместе с Плюс Студией, в продолжении герои возвращаются в Москву, так что основными локациями вновь стали уже привычные зрителям улицы и заведения в районе Патриарших прудов.

фото: пресс-служба компании «Медиаслово»

Действие разворачивается после событий, произошедших в спин-оффе «Беспринципные в Питере», когда Валентина (Кристина Бабушкина) отправилась в Санкт-Петербург, а Хадяков (Николай Фоменко) тяжело переживал их расставание. В новом сезоне Валентина решает вернуться обратно в Москву, куда перевозит вместе с собой сразу нескольких новых героев, включая критика Георгия (Игорь Верник) с супругой Анной (Александра Ребенок). Продюсер Сергей (Максим Лагашкин) тоже появится в пятом сезоне и будет проворачивать авантюры вместе с новой героиней Светой (Ольга Дибцева). Помимо них, зрителей ждут и уже давно полюбившиеся персонажи: Паша (Павел Табаков) с Юлей (Аглая Тарасова), Аленка (Ксения Утехина), Дарья (Ирина Пегова), Рома (Юрий Колокольников) и Вера (Надежда Михалкова).

Герой Павла Деревянко Славик приготовил для зрителей свежую порцию удивительных историй про обитателей района. В это же время его собственная жизнь выходит на качественной иной уровень. Жена Оля (Анна Слю) объявляет себя ментором и собирает вокруг себя девушек, мечтающих раскрыть свою сексуальность. И Славик тут же пытается воспользоваться подвернувшимися возможностями, проявляя свой талант «наставничества». По словам Деревянко, «время идет, а люди остаются теми же, с их проблемами и страстями. Славик, может быть, и рад бы был поменяться, но он не может уйти от своего прошлого. Тяжело меняться в таком юном возрасте, и потому Славик остается Славиком. Но я люблю своего героя! Он такой немножко беспринципный, но открытый, чистый, обаятельный и талантливый в своем роде. За талант я лично многое готов простить. А главное отличие от предыдущих сезонов, как мне кажется, в том, что новеллы с ним стали еще смешнее, чем были раньше».

Что касается продюсера Сергея (Лагашкин), то в его жизни случились действительно серьезные перемены. Заслужив в прошлом сезоне прощение генерала Хадякова, он смог вернуться в Москву и взяться за аферы подходящего ему размаха. На этот раз у него новая помощница и напарница Света (Дибцева). «У "Беспринципных" есть своя особенная магия, которая прямо на глазах рождается на площадке стараниями актерского ансамбля и всей съемочной команды. Мы все знаем друг друга уже много лет, неоднократно пересекались в разных фильмах и на мероприятиях, а тут попали в один котел, нас перемешали — и получился очень вкусный компот. Каждый из нас понимает, что оказался в не совсем привычных для съемок кино обстоятельствах: мы постоянно меняем сценарий, добавляем детали, переписываем реплики героев. Это сложно, но зато все вкладываются по полной, и именно поэтому "Беспринципные" — действительно магический проект», — считает Максим Лагашкин.

Пятый сезон снимали два режиссера: снимавший «Беспринципных в Питере» Заур Засеев и новый для сериала постановщик — Тина Баркалая. За сценарий отвечают автор оригинальных рассказов Александр Цыпкин и команда сценаристов. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Кинопоиск.
