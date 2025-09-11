Начался прием заявок на Четвертый международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой»

Стартовал прием заявок на Четвертый международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой», который состоится с 18 по 22 мая 2026-го в пяти населенных пунктах Красноярского края: Красноярске, Норильске, Уяре, Дивногорске и поселке Курагино. Учредителем кинофестиваля выступает Министерство культуры Красноярского края, а организатором — «Енисей кино». Об этом сообщает пресс-служба смотра.
На конкурс принимаются фильмы профессиональных кинематографистов. Работы должны соответствовать установленным регламентом требованиям. С подробностями участия можно ознакомиться здесь, а подать заявку можно по этой ссылке. Заявочная кампания продлится до 31 октября.
фото: пресс-служба фестиваля
Кинофестиваль ведет свою историю с 2018 года, когда он прошел в формате всероссийского. Статус международного ему был присвоен в 2020-м. Фестивальная программа включает показ игровых, анимационных и документальных полнометражных и короткометражных фильмов, мастер-классы и творческие встречи с создателями кино, мероприятия деловой программы с представителями киноиндустрии и лекции для детей и подростков. Кинотеатры, библиотеки и культурные центры края станут официальными площадками кинофестиваля, получив эксклюзивную возможность демонстрировать отобранные конкурсные фильмы в рамках смотра. Большинство конкурсных полнометражных работ представят лично их создатели. Все мероприятия в рамках фестиваля проходят абсолютно бесплатно.
По итогам конкурса награды вручат в следующих номинациях: «Лучший игровой полнометражный фильм для детей и юношества», «Лучший игровой короткометражный фильм для детей и юношества», «Лучший анимационный полнометражный фильм для детей и юношества», «Лучший анимационный короткометражный фильм для детей и юношества», «Лучший документальный фильм для детей и юношества», «Специальная детская номинация "Кто твой герой?"» (для участников от 8 до 17 лет включительно), «Приз зрительских симпатий» и «Гран-при».
