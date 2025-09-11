Кино-Театр.Ру
Новая «Спасская» выйдет в середине сентября

11 сентября
2025 год

11 сентября 2025
Телепремьера новых серий детектива «Спасская» состоится на «России» 15 сентября в 21:30. Согласно пресс-службе канала, в пятом сезоне заняты Карина Андоленко, Александр Голубев, Роман Маякин, Алексей Матошин, Лариса Удовиченко, Михаил Жигалов, Дмитрий Ульянов, Александр Макогон, Ольга Чудакова, Виталий Коваленко, Игорь Огурцов, Мария Аниканова и Анна Миклош.

Новая «Спасская» выйдет в середине сентября
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Здесь смешение жанров: детектив, мелодрама иногда с комедийным уклоном. В новом сезоне у нас восемь детективных историй, появляются новые герои. Команда у нас отличная, актерский состав прекрасный, все мы друг друга понимаем с полуслова, все решается быстро, мы уже как большая семья», — говорит режиссер Александр Черняев.

По сюжету у следователя Анны Спасской (Андоленко) новое дело: в Сочи появляется серийный убийца. Одна из жертв – сводная сестра Владислава Романова (Матошин), бывшего сокурсника Анны. Романов, сотрудник Следственного управления по Северо-Западному округу Москвы, в поисках серийного убийцы подключается к расследованию Спасской. Тем временем обнаруживается, что официально умерший в колонии бывший начальник уголовного розыска Сочи Сергей Емельянов (Макогон) на самом деле жив и находится на свободе. «В новом сезоне у нас появится новый герой, который абсолютно перевернет внутреннюю жизнь Анны Николаевны Спасской. Посмотрим вместе со зрителем, поддастся она этому искушению или нет. Также у нее в жизни снова будет много испытаний, потерь и открытий», — рассказала Карина Андоленко.
