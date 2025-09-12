Второй сезон «Мистера и миссис Смит» с Марком Эйдельштейном отложили на неопределенный срок

Кино-Театр.Ру
12 сентября
2025 год

12 сентября 2025
Съемки второго сезона сериала «Мистер и миссис Смит» отложены на неопределенный срок. Главные роли в проекте Amazon Prime Video должны были сыграть Марк Эйдельштейн и Софи Тэтчер. О проблемах с производством шоу сообщает Deadline.

Как сообщает издание, съемки перенесли из-за проблем с актерским составом. Ранее ходили слухи, что в сериале могут сняться Лили-Роуз Депп, Гаэль Гарсиа Берналь, Франческа Скорсезе и другие артисты, однако официальные контракты не были заключены.

По данным источников Deadline, компания New Regency, которая совместно с Amazon MGM Studios продюсирует сериал, надеется начать предпроизводство в конце года, а съемки запланированы на 2026 год. На фоне задержки шоураннер сериала Франческа Слоун выбыла из проекта и заключила контракт с HBO, планируя написать сценарий для вступительного эпизода третьего сезона «Большой маленькой лжи».
что почитать?