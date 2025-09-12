Кино-Театр.Ру
Ксения Бородина и Алексей Чадов приступили к съемкам в фильме «За любовь»

12 сентября
2025 год

12 сентября 2025
Стартовали съемки романтической комедии «За любовь» производства Papini Production и SoFilm. Главные роли в картине исполняют звезда телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина и Алексей Чадов. Генеральными продюсерами выступили Евгений Егупов, Гайк Асатрян и Алексей Степанов, а дистрибьютором проекта значится «Атмосфера кино», сообщают в пресс-служба кинокомпании.

Ксения Бородина и Алексей Чадов приступили к съемкам в фильме «За любовь»
фото: Атмосфера Кино

Сюжет картины рассказывает о семейной паре. Они, казалось бы, имеют все для счастья: комфортная квартира, перспективная работа, замечательные дети. Но за идеальной картинкой скрывается глубокий кризис. Каждый из супругов уже давно негласно живет своей жизнью, убегая от рутины и последствий быта. В день юбилея пара получает бутылку с волшебным напитком. Теперь их жизнь — это увлекательное приключение, полное неожиданных последствий сбывшихся желаний.

«Я невероятно счастлива окунуться в мир кино и сыграть свою первую главную роль. Это новый шаг в моей жизни, и я с нетерпением жду, чтобы поделиться этим опытом с моими зрителями!» — поделилась Ксения Бородина.

В режиссерском кресле картины — Андрей Малай, для которого фильм стал первой полнометражной работой. C актерским дебютом в проекте выступит дочь Ксении Бородиной, Теона Омарова, а также Лея Самойлова — дочь Джигана и Оксаны Самойловой.

«У нас прекрасный сценарий, талантливый режиссер-дебютант, чей энтузиазм мы разделяем. Между исполнителями главных ролей, Алексеем Чадовым и Ксенией Бородиной, ощущается редкая и убедительная химия. Будучи свидетелями трудолюбия Ксении на репетициях, уверены, что зрители будут приятно удивлены ее актерской работой. Особо хочу отметить Евгения Егупова, нашего с Алексеем Степановым партнера по этому фильму. Для нас всегда большая удача встречать единомышленников, столь же увлеченных своим делом, как и мы сами», — рассказал генеральный и креативный продюсер Гайк Асатрян.
