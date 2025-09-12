Ксения Бородина и Алексей Чадов приступили к съемкам в фильме «За любовь»

что почитать?

В ночь с 12 на 13 сентября, 01:50, ОТР

Комедийный проект доступен на платформах PREMIER и START

Сериал «Олдскул» с Марией Ароновой набрал более 10 000 000 просмотров

Апология сотрудничества с властью: Максим Матвеев, Екатерина Гусева и Андрей Мерзликин

Актриса – о сериале «Без вины виноватая», необычной фамилии и своей семье

Валерия Бурдужа: «В нашем мире женщинам с детьми сложнее дается выбор в свою пользу»

Не все дома: «Орудия» — жуткая хоррор-шарада, которая лишит вас сна

Маргарита Симоньян вышла на связь после операции на груди

Лайфстайл

«Мне нравится, когда на меня смотрят»: Софья Синицына о пристрастии к обнажению

А также об изменах и приоритетах