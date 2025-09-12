Анастасия Дубровина и Дмитрий Варшавский сыграли в мелодраме «Я построю наш дом»

По сюжету Нина Апташева – жена сына влиятельного строительного магната. После измены мужа, Нина решается на развод, забирает сына и уходит из богатого дома. Однажды во время работы над проектом она встречает заказчика – своего друга детства Клима, который тоже переживает расставание с невестой.
Нина и Клим влюбляются, но свекор не может смириться с потерей единственного внука. Он заставляет бывшего мужа Нины отсудить ребенка. Ради сына женщина возвращается в «золотую клетку», расставшись с любимым. Но когда она узнает, что беременна от Клима, решает начать бороться за себя, сына и будущего ребенка.
«Нина – умная и рассудительная женщина, которая живет ради своего ребенка. Она готова сделать все, чтобы его защитить. Вначале может показаться, что Нина – обычная, но ее сила раскрывается постепенно: эта женщина уважает себя, знает себе цену, не опускает руки и всегда идет к цели. Нина – не лирический персонаж, который только плачет и страдает. Она сильная, живая и настоящая. Меня восхищает ее стойкость, ее способность бороться с сильными и влиятельными людьми и при этом оставаться доброй, честной и любящей. Это образ настоящей матери, которая не сдается и верит, что добрые силы всегда на стороне искреннего человека. Моя героиня – счастливица. Ей везет по жизни. Мне бы очень хотелось, чтобы эта история не показалась зрителю банальной. Такие ситуации, к сожалению, действительно случаются: когда женщины остаются ни с чем, когда у них пытаются забрать детей. Это очень горько. Но я верю, что даже в самых тяжелых обстоятельствах нельзя сдаваться: добрые силы всегда на стороне искреннего и честного человека», — говорит Анастасия Дубровина.
