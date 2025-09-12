Кино-Театр.Ру
Анастасия Дубровина и Дмитрий Варшавский сыграли в мелодраме «Я построю наш дом»

12 сентября
2025 год

12 сентября 2025
«Dомашний» завершил съемки четырехсерийной мелодрамы «Я построю наш дом». Главные роли исполнили Анастасия Дубровина, Дмитрий Варшавский, Богдан Илларионов, Георгий Тополага, Ярослав Головнев и Евгения Макеева, сообщает пресс-служба телеканала.

Анастасия Дубровина и Дмитрий Варшавский сыграли в мелодраме «Я построю наш дом»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Нина Апташева – жена сына влиятельного строительного магната. После измены мужа, Нина решается на развод, забирает сына и уходит из богатого дома. Однажды во время работы над проектом она встречает заказчика – своего друга детства Клима, который тоже переживает расставание с невестой.
Нина и Клим влюбляются, но свекор не может смириться с потерей единственного внука. Он заставляет бывшего мужа Нины отсудить ребенка. Ради сына женщина возвращается в «золотую клетку», расставшись с любимым. Но когда она узнает, что беременна от Клима, решает начать бороться за себя, сына и будущего ребенка.

«Нина – умная и рассудительная женщина, которая живет ради своего ребенка. Она готова сделать все, чтобы его защитить. Вначале может показаться, что Нина – обычная, но ее сила раскрывается постепенно: эта женщина уважает себя, знает себе цену, не опускает руки и всегда идет к цели. Нина – не лирический персонаж, который только плачет и страдает. Она сильная, живая и настоящая. Меня восхищает ее стойкость, ее способность бороться с сильными и влиятельными людьми и при этом оставаться доброй, честной и любящей. Это образ настоящей матери, которая не сдается и верит, что добрые силы всегда на стороне искреннего человека. Моя героиня – счастливица. Ей везет по жизни. Мне бы очень хотелось, чтобы эта история не показалась зрителю банальной. Такие ситуации, к сожалению, действительно случаются: когда женщины остаются ни с чем, когда у них пытаются забрать детей. Это очень горько. Но я верю, что даже в самых тяжелых обстоятельствах нельзя сдаваться: добрые силы всегда на стороне искреннего и честного человека», — говорит Анастасия Дубровина.

Режиссером проекта выступила Ольга Новикова. За визуальную составляющую отвечают операторы Сергей Вальцов, Антон Силантьев и художник-постановщик Михаил Серов.
