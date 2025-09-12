Кино-Театр.Ру
Саша Бортич и Денис Прытков закрутят роман на чужой свадьбе в комедии «Все в твоих руках»

12 сентября
2025 год

12 сентября 2025
Начались съемки романтической комедии «Все в твоих руках» с Сашей Бортич и Денисом Прытковым в главных ролях. Производством проекта занимаются онлайн-кинотеатр Иви и кинокомпания Algorithm при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Режиссером выступает Рустам Ильясов, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Саша Бортич и Денис Прытков закрутят роман на чужой свадьбе в комедии «Все в твоих руках»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Помимо Саши Бортич и Дениса Прыткова, роли в сериале исполнят Никита Волков, Иван Добронравов, Эльдар Калимулин, Тимофей Елецкий, Игорь Царегородцев, Ксения Кутепова, Олег Васильков, Наталья Земцова, Елена Нестерова, Юлия Яблонская, Влад Ветров, Наталья Бардо и другие.

По сюжету Ваня и Аня знакомятся на свадьбе своих друзей. Он — будущий музыкальный продюсер, она — начинающий психолог. На свадьбе между ними пробегает искра — первый секс, после которого Аня начинает строить в голове их совместное будущее, а Ваня думает о том, как отправиться покорять столицу.
Спустя семь лет они встречаются в том же ресторане на свадьбе все той же невесты, но уже с другим женихом. Вот только Аня стала успешным блогером-психологом, а Ваня… так и планирует стать продюсером. Под влиянием алкоголя и старых чувств ночь страсти повторяется, однако и в этот раз у них ничего не выходит.

И вот проходит еще семь лет. Ване 35, классный, но, не очень успешный, он играет в составе кавер-группы «Андрей», которая выступает на свадьбах и корпоративах, исполняя хиты конца 90-х и нулевых. Он едет договариваться о выступлении с очередной парой, готовящейся к свадьбе, но еще не знает, что это свадьба Ани. Она — успешная бизнесвумен, у нее онлайн-стартап в области психологической помощи, ее жених — красавчик бизнесмен, и у них планируется роскошная свадьба, на которой Ваня будет петь песни Агутина, Насырова и Меладзе. Девушка не случайно выбрала его группу для своего праздника, но сможет ли она совладать со своими чувствами и состоится ли свадьба?

Продюсерами проекта выступили Павел Буря, Алексей Казаков и Даниил Махорт. Сценарий написал Алексей Казаков.
