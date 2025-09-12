Кино-Театр.Ру
Алексей Федорченко и Екатерина Визгалова вошли в состав жюри фестиваля «Кремний»

12 сентября
2025 год

12 сентября 2025
IV Сибирский фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» представил жюри конкурсной программы. Председателем жюри стал режиссер и продюсер Алексей Федорченко, сообщается в телеграм-канале смотра.

Алексей Федорченко и Екатерина Визгалова вошли в состав жюри фестиваля «Кремний»
фото: Кремний

Также лучших будут выбирать кинокритик, заместитель главного редактора портала Кино-Театр.Ру Екатерина Визгалова, креативный продюсер отдела оригинального контента онлайн-кинотеатра Wink Кирилл Ашумов, режиссеры Юлия Бывшева, Юлия Серьгина и Борис Травкин.

IV Сибирский фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» пройдет с 25 по 28 сентября 2025 года в Новосибирске. В этом году в конкурс вошли неигровые фильмы, которые работают с темами науки, технологий, среды обитания, общества, времени и будущего. Полную программу смотра объявят позднее.
персоны
Кирилл АшумовЮлия БывшеваЕкатерина ВизгаловаЮлия СерьгинаБорис Травкин (II)Алексей Федорченко

