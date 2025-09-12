Алексей Федорченко и Екатерина Визгалова вошли в состав жюри фестиваля «Кремний»

IV Сибирский фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» представил жюри конкурсной программы. Председателем жюри стал режиссер и продюсер Алексей Федорченко, сообщается в телеграм-канале смотра.
IV Сибирский фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» пройдет с 25 по 28 сентября 2025 года в Новосибирске. В этом году в конкурс вошли неигровые фильмы, которые работают с темами науки, технологий, среды обитания, общества, времени и будущего. Полную программу смотра объявят позднее.
