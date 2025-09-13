Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Москва»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Главные новости аниме за неделю: «Истребитель демонов» обгоняет Миядзаки, а «Семья шпиона» трещит по швам

13 сентября
2025 год

Новости кино >>
13 сентября 2025
Ая Хирано — в Москве, «Истребитель демонов» — в тройке самых кассовых фильмов Японии, а «Истинная грусть» — в повторном прокате: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о двух свежих промо «Ниндзя и якудзы» или юбилейном фильме «Класса убийц»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Главные новости аниме за неделю: «Истребитель демонов» обгоняет Миядзаки, а «Семья шпиона» трещит по швам

Одной строкой


🔘 В рамках выставки Hinode Japan 2025 Москву посетит сэйю Ая Хирано, чьим голосом разговаривали Мария-Антуанетта в «Розе Версаля», Миса в «Тетради смерти», Харухи Судзумия и другие культовые героини аниме.

🔘 «Истребитель демонов: Бесконечный замок» заработал ¥30 миллиардов всего за 46 дней — быстрее всех в истории японского проката. В списке кассовых чемпионов тоже перестановки: еще 1,7 миллиарда спустя позади остались «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки, а впереди только собрат по франшизе «Поезд «Бесконечный».

🔘 Тем временем хайп имени ufotable достиг Северной Америки: Crunchyroll поделился видео, как куется дубляж «Бесконечного замка» (есть парочка реплик Ченнинга Татума, озвучившего Кэйдзо).

🔘 Kyoto AnimationЗвучи, эуфониум!», «Форма голоса») обещают новости о свежем проекте 25-26 октября, на мероприятии «Выставка миров KyoAni» (KyoAni no Sekai-ten). Пока же — нарезка знакомых шедевров:


🔘 Кулинарный ромком «Леди со странным вкусом и безумный герцог» стартует 2 октября (есть новый трейлер).

🔘 4K-ремастер культовой «Истинной грусти» Сатоси Кона окрасит ограниченный прокат США 3 октября.

🔘 Вышел новый ролик «Вечности Югурэ» от P.A. WorksУкрась прощальное утро цветами обещания»).

🔘 Cartier анонсировало брендовое аниме «Пантера Картье». Производством занимается Production I.GВолейбол!!», «Кайдзю №8») при креативном содействии мангаки Наоки УрусавыМонстр», «Плутон»).

🔘 Многострадальная голливудская версия «Моей геройской академии» обзавелась новым сценаристом — Джейсоном ФуксомЧудо-женщина»). Режиссер всё еще Синсукэ СатоАлиса в Пограничье»).

🔘 «Стесняшка» готовится к последней битве: финальная арка манги Букими Мики начнется 18 сентября.

Читать «Первородный грех Такопи» — душераздирающая история о добром пришельце

Новый трейлер и эндинг «Семьи шпиона»


Ваку-ваку! Как и обещали, «Семья шпиона» возвращается с третьим сезоном: новые приключения самой чудесноватой ячейки общества продолжатся с 4 октября. Эндинг Actor исполняет Рира ИкутаМертвые-мертвые демоны»), также написавшая музыку и слова. Фрагмент композиции звучит в новом ролике, сопровождая повседневную жизнь Форджеров. В специальном обращении половинка YOASOBI отметила, что каждый человек ежедневно играет ту или иную роль, но в их основе всегда скрывается забота о близких. Икута надеется, что песня органично дополнит новую главу истории. Над продолжением вновь трудятся проверенные команды — Wit StudioАтака титанов») и CloverWorksРок-тихоня!»).


Холодная война между Останией и Весталисом длится уже долгие годы. Легендарный шпион по прозвищу Сумрак получает секретное задание: проникнуть в элитную школу, где учится сын влиятельного политика Десмонда. Чтобы выполнить миссию, он вынужден создать фиктивную семью. Так появляется доктор Лойд Форджер. Его приемная дочь Аня умеет читать мысли, а супруга Йор втайне выполняет заказы на убийства. Объединившись ради собственных целей, они превращаются в «семью под прикрытием», от которой неожиданно зависит судьба мира. В новом сезоне привычная идиллия трещит по швам: будничные сцены окружены интригами, всплывает прошлое Лойда, а героям всё труднее хранить тайны.

Читать Как изменилась «Семья шпиона» во втором сезоне

Дата релиза и новый трейлер «Одного танца»


Со вторым промовидео создатели «Одного танца» сделали шаг вперед и раскрыли, что музыкальное аниме выйдет 8 октября. Открывающую композицию исполнит популярный бойз-бенд BE:FIRST, а финальную — начинающий коллектив ELSEE. Режиссером назначен Мития КатоПаприка», «Выдающиеся звери»), а анимацией занимаются почтенная студия MadhouseО движении Земли», «Фрирен») и Cyclone GraphicsНекая Велоника»).


Школьник Кабоку Котани страдает заиканием и не умеет выражать чувства словами. Его жизнь меняется после встречи с одноклассницей Хикари Вандой, которая через танец свободно раскрывает себя, чем вдохновляет его на поиск уникального пути самовыражения.

К ключевым сэйю присоединились:

Капитанша танцевального клуба Он Мияо — Аяка Сува (Йорха-A2 из «Ниер: Автомата»).
Скрытный, но талантливый Иори Ицукусима — Тосики Масуда (Крис Редгрейв из «Старшей карты»).
Соперник из другой школы Гаку Кабэй — Юма Утида (Харука Сакура из «Ветролома»).

Читать «Медалистка» — душевная спортивная драма о танцах на льду

Аюму Ватанабэ хочет «Свободу в небесах»


Режиссер Аюму Ватанабэ, известный по фильмам о Дораэмоне, «Летнему времени», «Детям моря» и грядущей адаптации «Ателье колдовских колпаков», готовит полнометражное аниме «Свобода в небесах» (Freedom in the Sky). Производством готова заняться студия Genco, в чьем портфолио — мини-сериал «Суши-ниндзя», драма «В этом уголке мира» и темное фэнтези «Эльфийская песнь».

«Летнее время»

Фильм вошел в программу Tokyo Gap-Financing Market в рамках Токийского международного кинофестиваля. Эта площадка отбирает проекты с азиатскими элементами, которые уже собрали большую часть бюджета и ищут международных партнеров для завершения производства (не более 40%).

Читать «Летнее время» — сериал, который удивляет почти каждый эпизод

Трейлер авантюрного сериала «Механическая Мари»


Аниме «Механическая Мари» (Kikaijikake no Marie), основанное на трогательной и остроумной манге Аки Акимото о лжегорничной и наследнике-изгое, начнет выходить 5 октября. В новом ролике звучит опенинг Honto to Uso в исполнении певицы Harutya. За производство отвечают студии Zero-GНеобъятный океан») и LiberБармен: Бокал бога»).


Мастерица боевых искусств Мари выдает себя за гиноида-служанку, поскольку вынуждена скрывать прошлое. Так она поступает на службу в дом Артура — отпрыска могущественной династии и законченного мизантропа. Разоблачение грозит немедленной казнью, а девушка вынуждена сохранять холодное выражение лица и исполнять роль бездушной куклы, одновременно защищая хозяина от покушений. Разумеется, чем дольше она живет рядом с угрюмым аристократом, тем труднее скрывать истинные чувства. Главных героев озвучивают Нао Тояма (Рин Сима из «Лагеря на свежем воздухе») и Харуки Исия (Харуя Инума из «Плохих девчонок Рокудо»).

Читать «Создай девушку» — ромком о гиноиде и поисках настоящих чувств

Шпионские страсти «Виктории с множеством козырей» в новом тизере


Ранобэ Шу «Виктория с множеством козырей» получит аниме-адаптацию, за которую отвечает студия DeenЯ — Сакамото, а что?», «Ооку»). История уже завоевала популярность: автора регулярно отмечают в ежегодном рейтинге «Эта лайт-новелла потрясающая!», а манга-версия стабильно держится в топе онлайн-платформы Comic Seymour. Смотрим тизер.


Шпионка Хлоя прославилась мастерством перевоплощения и боевыми навыками, выполняя самые опасные поручения. Однако предательство начальника вынуждает её исчезнуть и начать всё с нуля. Под именем Виктория она перебирается в соседнее королевство Эшберри, мечтая о жизни обычной горожанки. Идиллия быстро рушится: новые знакомые втягивают девушку в передрягу, где её прошлые умения оказываются куда нужнее, чем она думала. В главной роли — Тика Андзай (Тисато Нисикиги из «Ликорис Рекойл»).

Читать «Яйцо ангела» — сказка с (не)счастливым концом от той же студии
Бонус: К 20-летию Aniplex of America известные аниме-режиссеры и дизайнеры персонажей подготовили эксклюзивные иллюстрации и поздравительные сообщения. Работы представили Масако МацумотоАльдноа.Зеро»), Na-GaАнгельские ритмы!»), Тацуюки НагаиНевиданный цветок»), Юриэ ОхигасиСиний экзорцист»), Яна ТобосоИскаженная страна чудес») и Такахиро ОмориДюрарара!!»). Публикации сопровождаются хэштегом #AniplexUSA20th.

Главные новости аниме за неделю: «Истребитель демонов» обгоняет Миядзаки, а «Семья шпиона» трещит по швам

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года или киноманской манге Тацуки Фудзимото, автора «Человека-бензопилы».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Истребитель демонов: Бесконечный замок» — красочный боевик и тонкая драма
Судьба и родина: «Роза Версаля» — аниме-мюзикл о Великой французской революции
«Необъятный океан»: Если б было море водки, я бы стал подводной лодкой
Иллюминаты на подходе! «Синий экзорцист» возвращается. Вспоминаем, что это за аниме
Мирный атом: «Плутон» — философский сай-фай от автора «Монстра»
Поиск по меткам
Cyclone GraphicsGencoKyoto AnimationLiberMadhouseP. A. WorksProduction I.GStudio DeenUfotableZero-GАнимацияанимеаниме-дайджестТрейлерЭкранизация
персоны
Аюму ВатанабэСатоси КонХаяо МиядзакиТакахиро ОмориСинсукэ СатоЧеннинг ТатумЮма Утида
фильмы
Алиса в ПограничьеАльдноа. ЗероАнгельские ритмы!Ателье колдовских колпаковБармен: Бокал богаВ этом уголке мираВетроломВечность ЮгурэВнутренние покоиВолейбол!!Дети моряДораэмон: Динозавр НобитаДюрарара!!Звучи, эуфониум!Истинная грустьИстребитель демонов: Бесконечный замок — Возвращение АкадзыИстребитель демонов: Поезд "Бесконечный"Кайдзю №8Леди со странным вкусом и безумный герцогЛетнее времяЛикорис РекойлМеланхолия Харухи СудзумииМонстрМоя геройская академияНевиданный цветокНеобъятный океанНиер: Автомата — Версия 1.1аО движении ЗемлиПаприкаПлохие девчонки РокудоПлутонПровожающая в последний путь ФриренРоза Версаля. ФильмСиний экзорцистСтаршая картаСтесняшкаСуши-НиндзяТетрадь смертиУкрась прощальное утро цветами обещанияУнесённые призракамиУютный походФорма голосаЧудо-женщинаЭльфийская песньЯ — Сакамото, а что?

фотографии >>
Главные новости аниме за неделю: «Истребитель демонов» обгоняет Миядзаки, а «Семья шпиона» трещит по швам фотографии
Главные новости аниме за неделю: «Истребитель демонов» обгоняет Миядзаки, а «Семья шпиона» трещит по швам фотографии
Главные новости аниме за неделю: «Истребитель демонов» обгоняет Миядзаки, а «Семья шпиона» трещит по швам фотографии
Главные новости аниме за неделю: «Истребитель демонов» обгоняет Миядзаки, а «Семья шпиона» трещит по швам фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Москва»

Скорбим

Алексей Алексеев
11 сентября ушёл из жизни писатель, сценарист Алексей Алексеев.
Виено Микшиева
11 сентября ушла из жизни актриса Виено Микшиева.
Агнесса Петерсон
10 сентября ушла из жизни актриса Агнесса Петерсон.

День рождения >>

Сергей Гамов
Дмитрий Зеничев
Ола Кейру
Лев Малишава
Самвел Мужикян
Вадим Пожарский
Екатерина Проскурина
Марк Прудкин
Семён Свашенко
Жаклин Биссет
Радослав Брзобогаты
Збигнев Запасевич
Кристиана Капотонди
Клодетт Кольбер
Джон Кроуфорд
Бен Сэвэдж
все родившиеся 13 сентября >>

Афиша кино >>

Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
Семейное счастье
драма, экранизация
Россия, 2025
Фа-Соль
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Дракула
мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Великобритания, 2025
Три свадьбы и один побег
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Беги
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
Зверопоезд
боевик, детский фильм, комедия, приключения
Франция, США, 2025
Сомния: Обитель кошмаров
драма, научная фантастика, триллер
США, 2024
Волшебное яблоко
детский фильм, семейное кино, сказка
Словакия, Чехия, 2024
Нанкинский фотограф
военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2025
Поезд-призрак
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
Сорвать куш в Сен-Тропе
комедия, приключения
Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?