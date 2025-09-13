Главные новости аниме за неделю: «Истребитель демонов» обгоняет Миядзаки, а «Семья шпиона» трещит по швам

Ая Хирано
— в Москве, «Истребитель демонов
» — в тройке самых кассовых фильмов Японии, а «Истинная грусть
» — в повторном прокате: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о двух свежих промо
«Ниндзя и якудзы
» или юбилейном фильме
«Класса убийц
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте.
.
Одной строкой
🔘 В рамках выставки Hinode Japan 2025
Москву посетит сэйю Ая Хирано
, чьим голосом разговаривали Мария-Антуанетта в «Розе Версаля
», Миса
в «Тетради смерти
», Харухи Судзумия
и другие культовые героини аниме.
🔘 «Истребитель демонов: Бесконечный замок
» заработал ¥30 миллиардов всего за 46 дней — быстрее всех в истории японского проката. В списке кассовых чемпионов тоже перестановки: еще 1,7 миллиарда спустя позади остались «Унесенные призраками
» Хаяо Миядзаки
, а впереди только собрат по франшизе «Поезд «Бесконечный
».
🔘 Тем временем хайп имени ufotable
достиг Северной Америки: Crunchyroll поделился видео
, как куется дубляж «Бесконечного замка» (есть парочка реплик Ченнинга Татума
, озвучившего Кэйдзо).
🔘 Kyoto Animation
(«Звучи, эуфониум!
», «Форма голоса
») обещают новости о свежем проекте 25-26 октября, на мероприятии «Выставка миров KyoAni»
(KyoAni no Sekai-ten). Пока же — нарезка знакомых шедевров:
🔘 Кулинарный ромком «Леди со странным вкусом и безумный герцог
» стартует 2 октября (есть новый трейлер
).
🔘 4K-ремастер культовой «Истинной грусти
» Сатоси Кона
окрасит ограниченный прокат США 3 октября.
🔘 Вышел новый ролик
«Вечности Югурэ
» от P.A. Works
(«Укрась прощальное утро цветами обещания
»).
🔘 Cartier
анонсировало брендовое аниме «Пантера Картье
». Производством занимается Production I.G
(«Волейбол!!
», «Кайдзю №8
») при креативном содействии мангаки Наоки Урусавы
(«Монстр
», «Плутон
»).
🔘 Многострадальная голливудская версия «Моей геройской академии
» обзавелась новым сценаристом — Джейсоном Фуксом
(«Чудо-женщина
»). Режиссер всё еще Синсукэ Сато
(«Алиса в Пограничье
»).
🔘 «Стесняшка
» готовится к последней битве: финальная арка манги Букими Мики
начнется 18 сентября.
«Первородный грех Такопи» — душераздирающая история о добром пришельце
Новый трейлер и эндинг «Семьи шпиона»
Ваку-ваку! Как и обещали, «Семья шпиона
» возвращается с третьим сезоном: новые приключения самой чудесноватой ячейки общества продолжатся с 4 октября. Эндинг Actor
исполняет Рира Икута
(«Мертвые-мертвые демоны
»), также написавшая музыку и слова. Фрагмент композиции звучит в новом ролике, сопровождая повседневную
жизнь Форджеров. В специальном обращении
половинка YOASOBI
отметила, что каждый человек ежедневно играет ту или иную роль, но в их основе всегда скрывается забота о близких. Икута надеется, что песня органично дополнит новую главу истории. Над продолжением вновь трудятся проверенные команды — Wit Studio
(«Атака титанов
») и CloverWorks
(«Рок-тихоня!
»).
Холодная война между Останией и Весталисом длится уже долгие годы. Легендарный шпион по прозвищу Сумрак получает секретное задание: проникнуть в элитную школу, где учится сын влиятельного политика Десмонда. Чтобы выполнить миссию, он вынужден создать фиктивную семью. Так появляется доктор Лойд Форджер
. Его приемная дочь Аня
умеет читать мысли, а супруга Йор
втайне выполняет заказы на убийства. Объединившись ради собственных целей, они превращаются в «семью под прикрытием», от которой неожиданно зависит судьба мира. В новом сезоне привычная идиллия трещит по швам: будничные сцены окружены интригами, всплывает прошлое Лойда, а героям всё труднее хранить тайны.
Как изменилась «Семья шпиона» во втором сезоне
Дата релиза и новый трейлер «Одного танца»
Со вторым промовидео создатели «Одного танца
» сделали шаг вперед
и раскрыли, что музыкальное аниме выйдет 8 октября. Открывающую композицию исполнит популярный бойз-бенд BE:FIRST
, а финальную — начинающий коллектив ELSEE
. Режиссером назначен Мития Като
(«Паприка
», «Выдающиеся звери
»), а анимацией занимаются почтенная
студия Madhouse
(«О движении Земли
», «Фрирен
») и Cyclone Graphics
(«Некая Велоника
»).
Школьник Кабоку Котани страдает заиканием и не умеет выражать чувства словами. Его жизнь меняется после встречи с одноклассницей Хикари Вандой, которая через танец свободно раскрывает себя, чем вдохновляет его на поиск уникального пути самовыражения.
К ключевым сэйю
присоединились:
Капитанша танцевального клуба Он Мияо — Аяка Сува
(Йорха-A2
из «Ниер: Автомата
»).
Скрытный, но талантливый Иори Ицукусима — Тосики Масуда
(Крис Редгрейв
из «Старшей карты
»).
Соперник из другой школы Гаку Кабэй — Юма Утида
(Харука Сакура
из «Ветролома
»).
«Медалистка» — душевная спортивная драма о танцах на льду
Аюму Ватанабэ хочет «Свободу в небесах»
Режиссер Аюму Ватанабэ
, известный по фильмам о Дораэмоне
, «Летнему времени
», «Детям моря
» и грядущей адаптации «Ателье колдовских колпаков
», готовит полнометражное аниме «Свобода в небесах
» (Freedom in the Sky). Производством готова заняться студия Genco
, в чьем портфолио — мини-сериал «Суши-ниндзя
», драма «В этом уголке мира
» и темное фэнтези «Эльфийская песнь
».
Фильм вошел в программу Tokyo Gap-Financing Market
в рамках Токийского международного кинофестиваля. Эта площадка отбирает проекты с азиатскими элементами, которые уже собрали большую часть бюджета и ищут международных партнеров для завершения производства (не более 40%).
«Летнее время» — сериал, который удивляет почти каждый эпизод
Трейлер авантюрного сериала «Механическая Мари»
Аниме «Механическая Мари
» (Kikaijikake no Marie), основанное на трогательной и остроумной манге Аки Акимото
о лжегорничной и наследнике-изгое, начнет выходить 5 октября. В новом ролике звучит опенинг Honto to Uso
в исполнении певицы Harutya
. За производство отвечают студии Zero-G
(«Необъятный океан
») и Liber
(«Бармен: Бокал бога
»).
Мастерица боевых искусств Мари выдает себя за гиноида-служанку, поскольку вынуждена скрывать прошлое. Так она поступает на службу в дом Артура — отпрыска могущественной династии и законченного мизантропа. Разоблачение грозит немедленной казнью, а девушка вынуждена сохранять холодное выражение лица и исполнять роль бездушной куклы, одновременно защищая хозяина от покушений. Разумеется, чем дольше она живет рядом с угрюмым аристократом, тем труднее скрывать истинные чувства. Главных героев озвучивают Нао Тояма
(Рин Сима
из «Лагеря на свежем воздухе
») и Харуки Исия
(Харуя Инума
из «Плохих девчонок Рокудо
»).
«Создай девушку» — ромком о гиноиде и поисках настоящих чувств
Шпионские страсти «Виктории с множеством козырей» в новом тизере
Ранобэ Шу
«Виктория с множеством козырей
» получит аниме-адаптацию, за которую отвечает студия Deen
(«Я — Сакамото, а что?
», «Ооку
»). История уже завоевала популярность: автора регулярно отмечают в ежегодном рейтинге «Эта лайт-новелла потрясающая!», а манга-версия стабильно держится в топе онлайн-платформы Comic Seymour
. Смотрим тизер.
Шпионка Хлоя прославилась мастерством перевоплощения и боевыми навыками, выполняя самые опасные поручения. Однако предательство начальника вынуждает её исчезнуть и начать всё с нуля. Под именем Виктория она перебирается в соседнее королевство Эшберри, мечтая о жизни обычной горожанки. Идиллия быстро рушится: новые знакомые втягивают девушку в передрягу, где её прошлые умения оказываются куда нужнее, чем она думала. В главной роли — Тика Андзай
(Тисато Нисикиги
из «Ликорис Рекойл
»).
«Яйцо ангела» — сказка с (не)счастливым концом от той же студии
Бонус:
К 20-летию Aniplex of America
известные аниме-режиссеры и дизайнеры персонажей подготовили эксклюзивные иллюстрации и поздравительные сообщения. Работы представили Масако Мацумото
(«Альдноа.Зеро
»), Na-Ga
(«Ангельские ритмы!
»), Тацуюки Нагаи
(«Невиданный цветок
»), Юриэ Охигаси
(«Синий экзорцист
»), Яна Тобосо
(«Искаженная страна чудес
») и Такахиро Омори
(«Дюрарара!!
»). Публикации сопровождаются хэштегом #AniplexUSA20th.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года или киноманской манге Тацуки Фудзимото, автора «Человека-бензопилы».
