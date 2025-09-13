Второй сезон «Стражника» с Макаром Запорожским стартует 15 сентября

События продолжения разворачиваются спустя несколько лет после финала первого сезона. Михаил Царев (Запорожский) возвращается в родной город после ранения: он еще не решил, чем займется дальше, но хочет увидеться с Борисоглебской (Туманцева), и узнает, что она воспитывает их общего ребенка. Тем временем, брат Миши Эдик (Максим Титов), едва отметив совершеннолетие, хочет продать активы погибшей матери. Она занималась алмазами, и после ее смерти рынок поделили и захватили новые игроки. Но в город вернулся криминальный авторитет Войцовский (Хрипунов), который тоже жаждет отхватить кусок алмазного пирога. Отец Эдика и Михаила Николай (Козак) принимает предложение возглавить охранное предприятие, чтобы защитить младшего сына.
По словам Макара Запорожского, его «герой Михаил постарел. По сюжету прошло несколько лет с первого сезона, ему уже 35, и он заметно отличается от себя тридцатилетнего. Взросление человека вообще интересный процесс: одни вещи перестают быть важными, а другие, наоборот, выходят на первый план. Меняются методы, приоритеты, трансформируется вся система – и за этим увлекательно наблюдать. На этот раз главный злодей действительно злодей. Раньше еще гадали: он, не он, то ли да, то ли нет? Теперь же преступник все время где-то рядом, и нам по воле судьбы приходится иметь с ним дело, общаться, видеть в нем живого человека со своими плюсами и минусами. Из-за этого моему герою приходится искать оправдание собственному контакту со злодеем».
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Неожиданно для всех Эдик и его девушка Ника (Эльза Самитова) пропадают, и все подозрения падают на Войцовского. Михаил решает самостоятельно разобраться в случившемся, в то время как официальное расследование поручают Борисоглебской и ее коллегам – оперативникам Васильеву (Алексей Манцыгин) и Шарову (Владимир Бирюков). «Эдик по сюжету чуть старше меня, но психологически мой персонаж уже полностью сформированный человек, в котором не осталось ни капли детской невинности. У него абсолютно другие мысли, он где-то более осторожный, а где-то более рисковый. Чтобы настроиться на эту роль, важно было помнить, что Эдик – парень, выросший в безумно тяжелых условиях. Он находился в постоянной борьбе не только с внешними врагами, но и с самим собой, но благодаря этому Эдик перепрыгнул своих сверстников на несколько голов», — поведал о своем персонаже Максим Титов.
«Самым интересным в новом сезоне будет возвращение нашего главного и любимого героя Михаила Царева. Из старой команды в городе остались только мой герой Васильев и Шаров, даже начальница Борисоглебская покинула отдел, так как у нее родился ребенок. Но с возвращением Михаила восстанавливается все. Сразу становится интересно и сложно. Васильев еще больше сблизится с Михаилом, а Царев начнет все больше полагаться на него. Внутренне мой герой никак не поменялся. Он честный полицейский, помогает своим друзьям, любит начальство, уважает Михаила и его отца. В нем остается неизменным чувство преданности и дружбы. Удивит зрителей второй сезон "Стражника" своим финалом и закрученным сюжетом», — говорит Алексей Манцыгин.
