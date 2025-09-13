Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Москва»
Салих Бадемджи и Хазал Субашы найдут «Камень желаний» 13 сентября

13 сентября
2025 год

13 сентября 2025
С 13 сентября в 19.00 на «Dомашнем» стартует премьера 67-серийной турецкой мелодрамы «Камень желаний». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в сериале исполнили Салих Бадемджи и Хазал Субашы.

События разворачиваются в Стамбуле 1980-х годов. Супруги Арас и Рючхан Рона живут в достатке и полном согласии, их брак считается образцом счастья. Но за внешним благополучием скрывается боль – у них нет детей. Судьба сводит их с домработницей Фиген, которая вместе с мужем Мустафой и дочерью Джемре живет во флигеле их особняка. Когда Мустафу приговаривают к смертной казни, Фиген понимает, что одна она не сможет дать дочери достойное будущее. В отчаянии женщина соглашается отдать Джемре на удочерение супругам Рона.

Компанию исполнителям главных ролей составили Озан Долунай, Перихан Саваш, Озге Озберк, Элиф Доган и другие актеры. Режиссерами сериала выступили Алтан Денмез, Осман Тасчи и Волкан Коджатюрк. За визуальную составляющую отвечает оператор Алтан Денмез, а за музыку — композиторы Батуха Фират, Мустафа Гюзель, Оздемир Гузь, Мустафа Эрсен и Джинглетв.

Анастасия Ал. Благинина   13.09.2025 - 14:23
Это Домашний по-хронометражу растянул. Так-то в сериале не более 20-25-ти серий вроде. Не люблю Хазал Субаши, но другие актрисы и Салих Бадемджи в гл. мужской роли нравятся, сюжет интересный. Только не... читать далее>>
