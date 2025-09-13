Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Москва»
Найден шоураннер для сериала по хоррор-вселенной «Заклятие»

13 сентября
2025 год

13 сентября 2025
Найден шоураннер для сериала сервиса HBO Max по хоррор-вселенной «Заклятие». По информации Variety, пост займет Нэнси Вон, работавшая над «Джессикой Джонс».

Заклятие 4: Последний обряд (2025)

О шоу впервые заговорили весной 2023 года. Среди продюсеров заявлены режиссер первых частей Джеймс Ван и Питер Сафран. За сценарий отвечают Питер Кэмерон и Кэмерон Сквайрс. Зрителям обещают продолжение «истории, изложенной в полнометражных фильмах».

Сюжет основной серии закручен вокруг супружеской пары экспертов в области паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов в исполнении Патрика Уилсона и Веры Фармига. Дуэт сыграл в четырех частях. На счету «Заклятия» несколько приквелов и спин-оффов: трилогия «Проклятие Аннабель», дилогия «Проклятие монахини» и «Проклятие плачущей». Все фильмы вселенной собрали более двух миллиардов долларов в мире.

Читать Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года
Финалу основной серии с подзаголовком «Последний обряд», стартовавшему в прокате на прошлой неделе, удалось установить рекорд по сборам для хорроров за первый уик-энд — лента заработала 194 миллиона долларов.
