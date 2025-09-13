Найден шоураннер для сериала по хоррор-вселенной «Заклятие»

Найден шоураннер для сериала сервиса HBO Max по хоррор-вселенной «Заклятие
». По информации Variety
, пост займет Нэнси Вон, работавшая над «Джессикой Джонс
».
О шоу впервые заговорили весной 2023 года. Среди продюсеров заявлены режиссер первых частей Джеймс Ван
и Питер Сафран
. За сценарий отвечают Питер Кэмерон и Кэмерон Сквайрс. Зрителям обещают продолжение «истории, изложенной в полнометражных фильмах»
.
Сюжет основной серии закручен вокруг супружеской пары экспертов в области паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов в исполнении Патрика Уилсона
и Веры Фармига
. Дуэт сыграл в четырех частях. На счету «Заклятия» несколько приквелов и спин-оффов: трилогия «Проклятие Аннабель
», дилогия «Проклятие монахини
» и «Проклятие плачущей
». Все фильмы вселенной собрали более двух миллиардов долларов в мире.
Финалу основной серии с подзаголовком «Последний обряд
», стартовавшему в прокате на прошлой неделе, удалось установить рекорд по сборам для хорроров за первый уик-энд — лента заработала 194 миллиона долларов.
