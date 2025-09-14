Кино-Театр.Ру
Мария Палей, Алим Хоконов, Сергей Шароватов и Сергей Иванюк попали в «Сады слез»

14 сентября
2025 год

14 сентября 2025
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Юрия Поповича «Сады слез». Главные роли в мини-сериале исполнили Мария Палей, Алим Хоконов, Сергей Шароватов и Сергей Иванюк, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

По сюжету в больницу, где работает врач-педиатр Наталья Ростовцева, для обмена опытом приезжают турецкие врачи. В их числе – Мевлют Демир, владелец клиники в Измире. Он поражен красотой и скромностью главной героини, но сдерживает свои чувства: она – замужняя женщина. Но муж Наташи уверен, что у них с Мевлютом роман. Напившись, он устраивает безобразную сцену, в результате которой Наташа попадает в больницу. Мевлют помогает Наталье встать на ноги, и она понимает, что не может вернуться в прежнюю жизнь. Наташа принимает приглашение Мевлюта посетить Турцию. В доме Мевлюта ее не ждут: патриархальная семья не готова принять русскую женщину. Но мужчина уверен: Наталья – его будущее, его любовь, семья. Он делает ей предложение, несмотря на протесты родных. Но неожиданно Наталья узнает, что беременна от бывшего мужа. Мевлют не может принять ее с ребенком от другого мужчины. Теперь ей предстоит сделать выбор: вернуться в прошлое или рискнуть и начать жизнь с чистого листа. По словам Марии Палей, «Наталья – светлая, искренняя, нежная и женственная. Она умна и целеустремленна, любит людей и всегда оправдывает их. Наталья не может пройти мимо чужого несчастья и чаще всего ставит благополучие другого человека превыше своего. Она умеет доверять и верит в лучшее, бескорыстно отдает добро и любовь, всегда готова прийти на помощь. Но только встретив "своего" мужчину Наталья обретает долгожданное счастье, внутреннюю свободу, гармонию и любовь, в том числе и к себе».

Мария Палей, Алим Хоконов, Сергей Шароватов и Сергей Иванюк попали в «Сады слез»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Мевлют – зрелый, добрый и открытый человек. Он всю жизнь был сосредоточен на своей работе, очень любил свою клинику, дорожил ею. Но, при всей своей отзывчивости, он никогда по-настоящему не влюблялся. Все меняется, когда он приезжает в Россию и встречает Наталью. В этот момент пробуждается новое для него ощущение. И это не юношеское увлечение, а осознанное взрослое чувство. Он понимает, что хочет быть с этой женщиной, несмотря ни на что: ни на ее брак, ни на традиции, ни на возможное неодобрение семьи. У Мевлюта есть внутренняя сила: если он увидел цель, он к ней идет, и его ничто не остановит. И любовь помогает ему идти. Ради нее он готов на многое. При этом он не может выбрать женщину, идя против своей семьи, или же, наоборот, отказаться от родных, связывая себя с женщиной. Ему важно и то, и другое. Он просит свою семью принять его выбор, чтобы все жили дружно», — поведал о своем персонаже Алим Хоконов.

За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Андрей Капранов и художник-постановщик Наталья Кабулова, а за музыку — композиторы Максим Кошеваров и Александр Маев. «Мой герой Антон – человек, очень любящий жизнь. Он старается из всего сделать праздник и окружить себя и всех добром и светом. Он не случайно кондитер: эта профессия выражает его внутреннюю суть. В Наталье, помимо красоты, женственности и притягательности, его привлекает ее безграничная любовь к детям. Когда она и Антон встречаются, искра, возникающая между ними, начинает озарять все вокруг: и их собственные жизни, и жизни других людей. В Антоне есть внутренняя сила и свет: он, несмотря на трудности, не ломается. Он преодолевает их и становится только сильнее. Этому стоит у него поучиться», — говорит Сергей Иванюк.
