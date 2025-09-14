Мария Палей, Алим Хоконов, Сергей Шароватов и Сергей Иванюк попали в «Сады слез»

анонс

Найден шоураннер для сериала по хоррор-вселенной «Заклятие»

На «Dомашнем» стартует премьера новой турецкой мелодрамы

Салих Бадемджи и Хазал Субашы найдут «Камень желаний» 13 сентября

Продолжение остросюжетного детектива выйдет на НТВ

Второй сезон «Стражника» с Макаром Запорожским стартует 15 сентября

13 сентября

Главные новости аниме за неделю: «Истребитель демонов» обгоняет Миядзаки, а «Семья шпиона» трещит по швам

Мария-Антуанетта в Москве, сериал от Cartier и новый фильм Ватанабэ