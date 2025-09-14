Кино-Театр.Ру
«Ужас Амитивилля» получит новый ремейк

14 сентября
2025 год

Новости кино
14 сентября 2025
Дэвид Ф. Сандберг поставит новый ремейк «Ужаса Амитивилля» для студии Amazon MGM Studios, уверяет Deadline.

«Ужас Амитивилля» (1979)
фото: netflix.com

Сценарий написали авторы четвертого «Заклятия» Йен Голдберг и Ричард Найнг, среди продюсеров — Питер Сафран.

Основой для оригинального хоррора 1979 года послужил одноименный роман Джея Энсона, изданный в 1077-м. Лента рассказывает о леденящих кровь событиях, происходящих в доме на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, в котором американская семья столкнулась с демоном. Главные роли исполнили Джеймс Бролин, Марго Киддер и Род Стайгер.

Читать На деревню к призраку: 13 мест обитания нечисти
Впоследствии «Ужас Амитивилля» получил восемь сиквелов, а в 2005-м появился ремейк с Райаном Рейнольдсом, Мелиссой Джордж, Хлоей Грейс Морец и Рэйчел Николс. Последним фильмом серии на данный момент считается «Ужас Амитивилля: Пробуждение», вышедший в 2017-м.
