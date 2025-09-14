«Ужас Амитивилля» получит новый ремейк

Дэвид Ф. Сандберг
поставит новый ремейк «Ужаса Амитивилля
» для студии Amazon MGM Studios, уверяет Deadline
.
Сценарий написали авторы четвертого «Заклятия
» Йен Голдберг
и Ричард Найнг
, среди продюсеров — Питер Сафран
.
Основой для оригинального хоррора 1979 года послужил одноименный роман Джея Энсона, изданный в 1077-м. Лента рассказывает о леденящих кровь событиях, происходящих в доме на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, в котором американская семья столкнулась с демоном. Главные роли исполнили Джеймс Бролин
, Марго Киддер
и Род Стайгер
.
Впоследствии «Ужас Амитивилля
» получил восемь сиквелов, а в 2005-м появился ремейк с Райаном Рейнольдсом
, Мелиссой Джордж
, Хлоей Грейс Морец
и Рэйчел Николс
. Последним фильмом серии на данный момент считается «Ужас Амитивилля: Пробуждение
», вышедший в 2017-м.
