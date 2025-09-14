Последние дни Лермонтова, ведьмак с лицом младшего Хемсворта и боксерша Сидни Суини: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
НОВЫЕ РУССКИЕ
Лермонтов
Байопик великого русского поэта и писателя, поставленный Бакуром Бакурадзе
впервые покажут 4 октября в Геленджике, он откроет фестиваль российского кино «Маяк». Фильм расскажет, как друзья Лермонтов и Мартынов становятся непримиримыми врагами. Главные роли сыграли дебютант Илья Озолин
и Евгений Романцов
, в этом году снявшийся в главной роли еще одного исторического проекта — сериале «Александр I
»
«Лермонтов»
Волки
Второй полнометражный фильм Михаила Кулунакова
исследует место человека в дикой природе, обнажая вневременной механизм насилия и мести на фоне величественной тайги. Впервые алтайская драма была показана на 47-м Московском международном кинофестивале в конкурсе «Русские премьеры», а теперь, ближе к прокату, обзавелась трейлером.
«Волки». Трейлер с русскими субтитрами
Чудо
Первая тизер-сцена из сериала Антона Богданова
о лейтенанте полиции Денисе Орлове (Даниил Стеклов
), который вынужден внедриться в группу анонимных алкоголиков «Чудо». Это сообщество регулярно посещает, а, по факту, курирует авторитетный бандит Василий Сапогов, к которому молодому служителю закона надо найти подход.
«Чудо». Тизер-сцена
Ветер
Даниил Феофанов
и Олег Васильков
отправляются в долгое путешествие, полное неожиданностей, опасных встреч в мистической драме Сергея Члиянца
, снятой по произведением Петра Луцика
и Алексея Саморядова
.
«Ветер»
Как приручить лису
В новом детективном сериале Okko зоопсихолог Кирилл Кяро
подозревается в убийстве. Чтобы доказать свою невиновность, он начинает собственное расследование. Постепенно он выясняет, что в округе уже более 20 лет пропадают девочки-подростки, и только дикарка Дина, далекая от социальных норм и ограничений, может дать ключи к поимке преступника, который также является ее родным отцом.
«Как приручить лису». Тизер-трейлер
Никто не знает про Маньпупунёр
Режиссёрский дебют Ивана Добронравова
, в котором герой Александра Метёлкина
узнаёт, что смертельно болен, поэтому приглашает трёх своих друзей-одноклассников совершить путешествие, задуманное десять лет назад.
«Никто не знает про Маньпупунёр»
Папины дочки. Мама вернулась
Полнометражные приключения семьи Васнецовых-Васильевых выпустит на большие экраны «Атмосфера кино» 30 октября. По сюжету мама наконец-то возвращается домой после долгого отсутствия. Для дочек — это долгожданное чудо, для Веника — неожиданность, а для всей семьи — шанс начать все сначала. Но смогут ли они вновь найти общий язык, справиться с трудностями и снова стать одной дружной семьей?
«Папины дочки. Мама Вернулась!»
Соня из Тоствилля
Ролик анимационного сериала знакомит зрителей с жителями Тоствилля и передает атмосферу яркого и абсурдного мира, где каждое приключение Сони превращается в сюрприз. История о девятилетней девочке, которая случайно открывает портал в удивительный мир Тостлэнда продолжает выходить эксклюзивно в Okko. Режиссером стал Дмитрий Высоцкий
, постановщик вселенной «Трех Котов
».
«Соня из Тоствилля». Трейлер №2
НОВЫЕ РУССКИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ
Арт — это Я
Документальный фильм о молодых, дерзких, глубоких — художниках, композиторах, архитекторах, поэтах и артистах цирка. Среди участников — Риналь Мухаметов
, Александр Петров
и другие.
«АРТ — это Я». Тизер-трейлер
Брат навсегда
В 2025 году «Брату 2» как раз исполняется 25 лет. К юбилею компания Сергея Сельянова
подготовила фильм о закулисье съемочного процесса фильмов «Брат
» и «Брат 2
», в него вошли редкие архивные материалы и малоизвестные эпизоды из истории создания дилогии. Фильм выйдет в прокат 30 октября. Также его поддежан сразу восемь онлайн-платформ: Кинопоиск, Okko, KION, PREMIER, START, Wink и Иви.
«Брат навсегда». Тизер
Суздаль. 1000 лет и один день
Красочный, богато снятый фильм о древнем городе, который был впервые вписан в летописи 1000 лет назад, снял документалист Сергей Дебижев
, автор других картин духовной тематики — «Крым небесный
», «Крест
», «Святой архипелаг
». Картина предназначена для кинотеатрального просмотра. Этой осенью ее показали на фестивале «Докер», скоро ожидается прокат.
«Суздаль. 1000 лет и один день»
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
Ведьмак, 4 сезон
Четвертый сезон популярного сериала «Ведьмак» по одноимённой серии романов Анджея Сапковского с обновленным составом выйдет на платформе Netflix 30 октября 2025 года. Основой послужило произведение «Крещение огнём», это пятая книга цикла. Основные события сиквела развернутся на территории северных королевств, в противостояние между коалициями которых втянуты герои. Главную роль в экранизации исполнит Лиам Хемсворт
«Ведьмак». 4 сезон. Тизер №2 на английском языке
Отец, мать, брат, сестра
Свежий фильм Джима Джармуша, победивший на фестивале в Венеции рассказывает, как братья и сестры воссоединяются после долгих лет разлуки. Триптих основан на отдельных историях, происходящих в разных странах. Действие первой части «Отец» разворачивается в США, «Мать» — в Ирландии, а «Сестра-Брат» — во Франции. В ролях Кейт Бланшетт
, Адам Драйвер
, Шарлотта Рэмплинг
, Том Уэйтс
, Сара Грин
и другие.
«Отец, мать, сестра, брат». Тизер на английском языке
Тихая ночь, смертельная ночь
Вмериканский слэшер, написанный и снятый Майком П. Нельсоном, является ремейком одноименного фильма
1984 года. Билли стал свидетелем ужасного убийства своих родителей в канун Рождества. И теперь каждое Рождество он надевает красный костюм и устраивает кровавую бойню.
«Тихая ночь, смертельная ночь». Тизер на английском языке
Вечность
Фантастическая драма с Элизабет Олсен
в главной роли. История о загробной жизни, где душам даётся одна неделя, чтобы решить, где провести вечность, Джоан предстоит сделать невозможный выбор — между мужчиной, с которым она прожила всю жизнь, и своей первой любовью, умершей в молодости и ждавшей её десятилетиями.
«Вечность». Трейлер с русскими субтитрами
Кристи
Американский спортивный байопик, история Кристи Мартин — самой успешной женщины-боксёра 90-х. Движимая силой воли, несокрушимой решимостью и непоколебимым желанием победить, она устремилась в мир бокса под руководством своего тренера Джима. Но пока Кристи добивается исторических успехов в спорте, ей приходится бороться с ужасающей личной жизнью, кульминацией которой становится поступок, едва не стоивший ей жизни. В главной роли — Сидни Суини
.
«Кристи». Трейлер на английском языке
Глазами пса
Хоррор, в котором собака защищает хозяина от сил зла. Тодд и его пёс Инди переезжают в дом, где обитают тёмные сущности, способные свести человека с ума. Инди вступает в неравный бой.
«Глазами пса»
Песочный человек
Героиня Уитни Пик
переезжает в маленький провинциальный городок, где сталкивается с местной легендой о мистическом существе. Оно приходит во снах, чтобы наказать людей, совершивших дурные поступки. Единственный способ спастись — избежать смертельных ловушек, расставленных во снах повелителем кошмаров.
«Песочный человек»
