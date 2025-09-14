Кино-Театр.Ру
Последние дни Лермонтова, ведьмак с лицом младшего Хемсворта и боксерша Сидни Суини: главные трейлеры за неделю

14 сентября
2025 год

14 сентября 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

НОВЫЕ РУССКИЕ

Лермонтов
Байопик великого русского поэта и писателя, поставленный Бакуром Бакурадзе впервые покажут 4 октября в Геленджике, он откроет фестиваль российского кино «Маяк». Фильм расскажет, как друзья Лермонтов и Мартынов становятся непримиримыми врагами. Главные роли сыграли дебютант Илья Озолин и Евгений Романцов, в этом году снявшийся в главной роли еще одного исторического проекта — сериале «Александр I»

«Лермонтов»


Волки
Второй полнометражный фильм Михаила Кулунакова исследует место человека в дикой природе, обнажая вневременной механизм насилия и мести на фоне величественной тайги. Впервые алтайская драма была показана на 47-м Московском международном кинофестивале в конкурсе «Русские премьеры», а теперь, ближе к прокату, обзавелась трейлером.

«Волки». Трейлер с русскими субтитрами


Чудо
Первая тизер-сцена из сериала Антона Богданова о лейтенанте полиции Денисе Орлове (Даниил Стеклов), который вынужден внедриться в группу анонимных алкоголиков «Чудо». Это сообщество регулярно посещает, а, по факту, курирует авторитетный бандит Василий Сапогов, к которому молодому служителю закона надо найти подход.

«Чудо». Тизер-сцена


Ветер
Даниил Феофанов и Олег Васильков отправляются в долгое путешествие, полное неожиданностей, опасных встреч в мистической драме Сергея Члиянца, снятой по произведением Петра Луцика и Алексея Саморядова.

«Ветер»


Как приручить лису
В новом детективном сериале Okko зоопсихолог Кирилл Кяро подозревается в убийстве. Чтобы доказать свою невиновность, он начинает собственное расследование. Постепенно он выясняет, что в округе уже более 20 лет пропадают девочки-подростки, и только дикарка Дина, далекая от социальных норм и ограничений, может дать ключи к поимке преступника, который также является ее родным отцом.

«Как приручить лису». Тизер-трейлер


Никто не знает про Маньпупунёр
Режиссёрский дебют Ивана Добронравова, в котором герой Александра Метёлкина узнаёт, что смертельно болен, поэтому приглашает трёх своих друзей-одноклассников совершить путешествие, задуманное десять лет назад.

«Никто не знает про Маньпупунёр»


Папины дочки. Мама вернулась
Полнометражные приключения семьи Васнецовых-Васильевых выпустит на большие экраны «Атмосфера кино» 30 октября. По сюжету мама наконец-то возвращается домой после долгого отсутствия. Для дочек — это долгожданное чудо, для Веника — неожиданность, а для всей семьи — шанс начать все сначала. Но смогут ли они вновь найти общий язык, справиться с трудностями и снова стать одной дружной семьей?

«Папины дочки. Мама Вернулась!»


Соня из Тоствилля
Ролик анимационного сериала знакомит зрителей с жителями Тоствилля и передает атмосферу яркого и абсурдного мира, где каждое приключение Сони превращается в сюрприз. История о девятилетней девочке, которая случайно открывает портал в удивительный мир Тостлэнда продолжает выходить эксклюзивно в Okko. Режиссером стал Дмитрий Высоцкий, постановщик вселенной «Трех Котов».

«Соня из Тоствилля». Трейлер №2



НОВЫЕ РУССКИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ

Арт — это Я
Документальный фильм о молодых, дерзких, глубоких — художниках, композиторах, архитекторах, поэтах и артистах цирка. Среди участников — Риналь Мухаметов, Александр Петров и другие.

«АРТ — это Я». Тизер-трейлер


Брат навсегда
В 2025 году «Брату 2» как раз исполняется 25 лет. К юбилею компания Сергея Сельянова подготовила фильм о закулисье съемочного процесса фильмов «Брат» и «Брат 2», в него вошли редкие архивные материалы и малоизвестные эпизоды из истории создания дилогии. Фильм выйдет в прокат 30 октября. Также его поддежан сразу восемь онлайн-платформ: Кинопоиск, Okko, KION, PREMIER, START, Wink и Иви.

«Брат навсегда». Тизер


Суздаль. 1000 лет и один день
Красочный, богато снятый фильм о древнем городе, который был впервые вписан в летописи 1000 лет назад, снял документалист Сергей Дебижев, автор других картин духовной тематики — «Крым небесный», «Крест», «Святой архипелаг». Картина предназначена для кинотеатрального просмотра. Этой осенью ее показали на фестивале «Докер», скоро ожидается прокат.

«Суздаль. 1000 лет и один день»



ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

Ведьмак, 4 сезон
Четвертый сезон популярного сериала «Ведьмак» по одноимённой серии романов Анджея Сапковского с обновленным составом выйдет на платформе Netflix 30 октября 2025 года. Основой послужило произведение «Крещение огнём», это пятая книга цикла. Основные события сиквела развернутся на территории северных королевств, в противостояние между коалициями которых втянуты герои. Главную роль в экранизации исполнит Лиам Хемсворт

«Ведьмак». 4 сезон. Тизер №2 на английском языке



Отец, мать, брат, сестра
Свежий фильм Джима Джармуша, победивший на фестивале в Венеции рассказывает, как братья и сестры воссоединяются после долгих лет разлуки. Триптих основан на отдельных историях, происходящих в разных странах. Действие первой части «Отец» разворачивается в США, «Мать» — в Ирландии, а «Сестра-Брат» — во Франции. В ролях Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Шарлотта Рэмплинг, Том Уэйтс, Сара Грин и другие.

«Отец, мать, сестра, брат». Тизер на английском языке


Тихая ночь, смертельная ночь
Вмериканский слэшер, написанный и снятый Майком П. Нельсоном, является ремейком одноименного фильма 1984 года. Билли стал свидетелем ужасного убийства своих родителей в канун Рождества. И теперь каждое Рождество он надевает красный костюм и устраивает кровавую бойню.

«Тихая ночь, смертельная ночь». Тизер на английском языке


Вечность
Фантастическая драма с Элизабет Олсен в главной роли. История о загробной жизни, где душам даётся одна неделя, чтобы решить, где провести вечность, Джоан предстоит сделать невозможный выбор — между мужчиной, с которым она прожила всю жизнь, и своей первой любовью, умершей в молодости и ждавшей её десятилетиями.

«Вечность». Трейлер с русскими субтитрами


Кристи
Американский спортивный байопик, история Кристи Мартин — самой успешной женщины-боксёра 90-х. Движимая силой воли, несокрушимой решимостью и непоколебимым желанием победить, она устремилась в мир бокса под руководством своего тренера Джима. Но пока Кристи добивается исторических успехов в спорте, ей приходится бороться с ужасающей личной жизнью, кульминацией которой становится поступок, едва не стоивший ей жизни. В главной роли — Сидни Суини.

«Кристи». Трейлер на английском языке


Глазами пса
Хоррор, в котором собака защищает хозяина от сил зла. Тодд и его пёс Инди переезжают в дом, где обитают тёмные сущности, способные свести человека с ума. Инди вступает в неравный бой.

«Глазами пса»


Песочный человек
Героиня Уитни Пик переезжает в маленький провинциальный городок, где сталкивается с местной легендой о мистическом существе. Оно приходит во снах, чтобы наказать людей, совершивших дурные поступки. Единственный способ спастись — избежать смертельных ловушек, расставленных во снах повелителем кошмаров.

«Песочный человек»
№ 5
Матвей Брикун   17.09.2025 - 20:21
Суини не подходит на роль боксерши. Внешность такова, что либо в рекламе сниматься или в мелодрамах. Боевики, триллеры, везде, где нужно махать руками ногами, мимо. читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   17.09.2025 - 20:00
Из наших по сюжету понравился "Как приручить лису", только вот Кяро в главной роли напрягает. Недолюбливаю актёра ещё со времён Нюхача. читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   16.09.2025 - 19:48
Посмотрела бы документалку "Брат навсегда". Хотя если честно кажется, что половина фильма будет состоять из вырезок эпизодов с 2-х частей Брата. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   16.09.2025 - 19:07
Ведьмака очень жду. Было время подумал, что пропустил 4 сезон, полез сверять информацию. Так долго не выходил новый сезон. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   14.09.2025 - 20:03
Очень много разных фильмов на любой вкус, плюсом победитель Венецианского фестиваля. читать далее>>
Всего сообщений: 5
персоны
Бакур БакурадзеКейт БланшеттАнтон БогдановОлег ВасильковДмитрий Высоцкий (II)Сара ГринСергей ДебижевИван ДобронравовАдам ДрайверМихаил КулунаковКирилл КяроПетр ЛуцикАлександр Метёлкин (II)Риналь МухаметовИлья ОзолинЭлизабет ОлсенАлександр Петров (IV)Уитни ПикЕвгений РоманцовШарлотта РэмплингАлексей СаморядовСергей СельяновДанил СтекловСидни СуиниТом УэйтсДаниил ФеофановЛиам ХемсвортСергей Члиянц
фильмы
Александр IАРТ — это ЯБратБрат навсегдаБрат-2ВедьмакВетерВолкиКак приручить лисуКрестКристиКрым небесныйЛермонтовНикто не знает про МаньпупунёрОтец, мать, сестра, братПапины дочки. Мама ВернуласьПесочный человекСвятой архипелагСоня из ТоствилляСуздаль. 1000 лет и один деньТихая ночь, смертельная ночьТихая ночь, смертельная ночьТри котаЧудо

Скорбим

Юрий Папко
17 сентября ушёл из жизни артист балета, балетмейстер Юрий Папко.
Роберт Редфорд
16 сентября ушёл из жизни актёр Роберт Редфорд.
Владимир Мойковский
15 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Мойковский.

Ирина Азер
Михаил Бабичев
Андрей Гусев (III)
Вячеслав Довженко
Ирина Домнинская
Вера Ивлева
Алла Покровская
Екатерина Тышкевич
Михаил Филипчук
Джеймс Гандольфини
Грета Гарбо
Джеймс Марсден
Катя Паскалева
Джейсон Судейкис
Джек Уорден
Руси Чанев
что почитать?

