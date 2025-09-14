Кино-Театр.Ру
Адаптация «Основания» Айзека Азимова продлена на четвертый сезон

14 сентября
2025 год

14 сентября 2025
«Основание» от Apple TV+ продлен на четвертый сезон, сообщает THR.

Основание (2021-2025)

Адаптация цикла романов Айзека Азимова стартовала в 2021 году. Сага рассказывает об организации во главе с выдающимся ученым Гэри Сэлдоном, который вместе со своими сподвижниками отправляется в монументальное путешествие, чтобы спасти человечество после падения Галактической Империи – сверхгосударства, охватывающее весь Млечный Путь. Математик Сэлдон, с помощью разработанной им революционной науки «психоистории», предсказывает скорое и неизбежное падение Империи. Вместе со своими верными последователями он создает организацию «Основание» и отправляется в самые удаленные места Галактики, в попытке сохранить и возродить будущее цивилизации.

Ключевые роли в сериале закреплены за Ли Пейсом, Джаредом Харрисом и Лу Льобель. Шоураннерами продолжения выступят Йен Голдберг и Дэвид Коб. Автор шоу Дэвид С. Гойер оставил за собой пост исполнительного продюсера. К производству четвертого сезона создатели планируют приступить в начале 2026-го.
№ 5
Тульский парень   20.09.2025 - 22:15
В третьем сезоне все разбомбили, почти окончили историю. О чем будут снимать дальше. Скоро актерам надоест сниматься для часовых драматических серий. Это долго. читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   18.09.2025 - 20:01
... Видела отрывки, красиво отснято, но сюжет не впечатлил. Космическая тема точно не для меня. читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   16.09.2025 - 19:51
Мощно, есть спрос на сериал, поэтому и снимают. Конечно это не наши "Папины дочки" или "Жуки", здесь и тема сложная, но смотреть интересно. читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   15.09.2025 - 21:00
красивый сериал, но сложный для понимания, как по мне. нужно смотреть не отрываясь. желательно дождаться выхода всех сезонов, чтобы не пришлось начинать с начало. читать далее>>
№ 1
Angelika77   15.09.2025 - 19:58
Честно сказать, я ни одной серии "Основания" не видела. Так что новость про четвёртый сезон - это как новость о съёмках чего-то нового. читать далее>>
