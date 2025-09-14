Адаптация «Основания» Айзека Азимова продлена на четвертый сезон

«Основание
» от Apple TV+ продлен на четвертый сезон, сообщает THR
.
Адаптация цикла романов Айзека Азимова
стартовала в 2021 году. Сага рассказывает об организации во главе с выдающимся ученым Гэри Сэлдоном, который вместе со своими сподвижниками отправляется в монументальное путешествие, чтобы спасти человечество после падения Галактической Империи – сверхгосударства, охватывающее весь Млечный Путь. Математик Сэлдон, с помощью разработанной им революционной науки «психоистории», предсказывает скорое и неизбежное падение Империи. Вместе со своими верными последователями он создает организацию «Основание» и отправляется в самые удаленные места Галактики, в попытке сохранить и возродить будущее цивилизации.
Ключевые роли в сериале закреплены за Ли Пейсом
, Джаредом Харрисом
и Лу Льобель
. Шоураннерами продолжения выступят Йен Голдберг
и Дэвид Коб. Автор шоу Дэвид С. Гойер
оставил за собой пост исполнительного продюсера. К производству четвертого сезона создатели планируют приступить в начале 2026-го.
