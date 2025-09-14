Адаптация «Основания» Айзека Азимова продлена на четвертый сезон

что почитать?

«Фишер», «Ландыши» и «Анора» попали в десятку самых популярных проектов на Кинопоиске

От скинхеда до премьер-министра

Усы, ухмылка и усталость — вот его документы

Нелегально быть таким классным? Виновен! Джейку Джилленхолу — 45 лет

Среди новинок заявлены сериалы с Даниилом Воробьевым, Владимиром Вдовиченковым, Никитой Панфиловым, Романом Маякиным и Дмитрием Паламарчуком

«Айда!», «Законник» и восьмой сезон «Невского»: НТВ поделился планами на Новый Год

«Подбросы» Ивана И. Твердовского: Только бог простит

Архитектор, Жук, дельфиниха, обезьяна и другие оперативники и злодеи

Первый отдел на Невском: Главные криминальные сериалы НТВ в 2026 году

Интервью

Тина Стойилкович: «У меня нет любимой роли, но есть любимые люди»

Актриса из «Ёлок-12» и «Москва слезам не верит» об учёбе в Щукинском институте, первых ролях и сотрудничестве с Жорой Крыжовниковым